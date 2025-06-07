Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти»

Стал известен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти», премьера которого состоится в московском «Вегас Сити Холле» 5 октября. Согласно пресс-службе постановки, в труппу вошли 39 артистов, отобранных во время всероссийского кастинга из более чем 1000 претендентов.
Приятной неожиданностью для авторов спектакля, отсылающего к творческому пути Басты, стало появление на кастинге Сергея Бурунова. После исполнения песни Василия Вакуленко «Моя игра» актер признался: «Я не певец, я актер. Я могу отрепетировать и показать любой этюд, но спеть так, как артист мюзикла, как главный герой или как Василий Вакуленко – нет, конечно». Под впечатлением от его выступления режиссерско-постановочная группа пообещала придумать для Бурунова отдельную роль, где не нужно будет петь.
фото: пресс-служба мюзикла
Сашу и Катю, прототипами которых являются Вакуленко и его супруга Елена, сыграют Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова (мюзиклы «Стиляги», «Принцесса цирка», «Прайм-тайм»), Надежда Мисякова (мюзикл «Летучий корабль») и Дарьяна Коровашкова («Дама пик»). Компанию им составят Юлия Дякина, Александр Коркунов, Алексей Фалько, Владислав Юдин, Софико Кардава, Ангелина Смольянинова, Даниил Огнев и другие артисты. По словам музыкального продюсера Басты, «актеры – участники кастинга – великолепные, талантливые, молодые, замечательные ребята. В исполнителях главных ролей самое важное – энергетика. Мне очень понравилось, как звучат мои песни в исполнении ребят, они живые, эмоциональные».
«Мы очень рады, у нас крутой актерский состав. Мы думали, что основной сложностью станет поиск главного героя, но на этом кастинге — у меня впервые в жизни такое! — гораздо сложнее было с девушками. В итоге мы собрали прекрасных молодых артистов, для некоторых Любовь без памяти станет первой ролью, дебютом. Нам бы хотелось, чтобы этот спектакль зажег новые имена, новых артистов, дал им путевку в жизнь. Работы впереди очень много, она непростая. Но по тому, как горят глаза у ребят, мне кажется, что у нас все получится», – говорит Алексей Франдетти.
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