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Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти»

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Новости театра >>
7 июня 2025
Стал известен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти», премьера которого состоится в московском «Вегас Сити Холле» 5 октября. Согласно пресс-службе постановки, в труппу вошли 39 артистов, отобранных во время всероссийского кастинга из более чем 1000 претендентов.

Приятной неожиданностью для авторов спектакля, отсылающего к творческому пути Басты, стало появление на кастинге Сергея Бурунова. После исполнения песни Василия Вакуленко «Моя игра» актер признался: «Я не певец, я актер. Я могу отрепетировать и показать любой этюд, но спеть так, как артист мюзикла, как главный герой или как Василий Вакуленко – нет, конечно». Под впечатлением от его выступления режиссерско-постановочная группа пообещала придумать для Бурунова отдельную роль, где не нужно будет петь.

Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти»
фото: пресс-служба мюзикла

Сашу и Катю, прототипами которых являются Вакуленко и его супруга Елена, сыграют Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова (мюзиклы «Стиляги», «Принцесса цирка», «Прайм-тайм»), Надежда Мисякова (мюзикл «Летучий корабль») и Дарьяна Коровашкова («Дама пик»). Компанию им составят Юлия Дякина, Александр Коркунов, Алексей Фалько, Владислав Юдин, Софико Кардава, Ангелина Смольянинова, Даниил Огнев и другие артисты. По словам музыкального продюсера Басты, «актеры – участники кастинга – великолепные, талантливые, молодые, замечательные ребята. В исполнителях главных ролей самое важное – энергетика. Мне очень понравилось, как звучат мои песни в исполнении ребят, они живые, эмоциональные».

«Мы очень рады, у нас крутой актерский состав. Мы думали, что основной сложностью станет поиск главного героя, но на этом кастинге — у меня впервые в жизни такое! — гораздо сложнее было с девушками. В итоге мы собрали прекрасных молодых артистов, для некоторых Любовь без памяти станет первой ролью, дебютом. Нам бы хотелось, чтобы этот спектакль зажег новые имена, новых артистов, дал им путевку в жизнь. Работы впереди очень много, она непростая. Но по тому, как горят глаза у ребят, мне кажется, что у нас все получится», – говорит Алексей Франдетти.
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№ 1
Тульский парень   7.06.2025 - 15:44
И конечно будет музыка Басты, которая не интересна от слова совсем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти» фотографии
Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти» фотографии
Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти» фотографии
Объявлен актерский состав мюзикла Алексея Франдетти «Любовь без памяти» фотографии
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