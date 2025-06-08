Том Фелтон предстанет в образе Драко Малфоя на Бродвее

Том Фелтон
вернется к роли Драко Малфоя в бродвейском спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщается на официальном сайте
вселенной Гарри Поттера
.
Постановки с участием британского актера пройдут в Нью-Йорке с 11 ноября 2025-го по 22 марта 2026-го. Для звезды знаменитой фэнтези-серии это будет дебют на Бродвее.
Пьеса Джоан Роулинг
была обнародована в июле 2016 года. В это же время на сцене британского театра Palace прошла премьера спектакля с Номой Думезвени
, Полом Торнли
и Джейми Паркером
в главных ролях.
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События «Проклятого дитя» разворачиваются спустя 19 лет после финала «Даров смерти
». Знаменитый волшебник женат на сестре своего лучшего друга Рона Уиззли — Джинни. Он работает в Министерстве Магии и растит троих детей. Однако счастье внезапно омрачают «старые семейные проклятья», и темным силам из прошлого теперь уже противостоит Поттер-младший — Альбус. На помощь приходят Рон и еще одна давняя подруга Гарри — Гермиона Грейнджер.
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