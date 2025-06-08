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Том Фелтон предстанет в образе Драко Малфоя на Бродвее

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Новости театра >>
8 июня 2025
Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя в бродвейском спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщается на официальном сайте вселенной Гарри Поттера.

Том Фелтон предстанет в образе Драко Малфоя на Бродвее
фото: harrypotter.com

Постановки с участием британского актера пройдут в Нью-Йорке с 11 ноября 2025-го по 22 марта 2026-го. Для звезды знаменитой фэнтези-серии это будет дебют на Бродвее.

Пьеса Джоан Роулинг была обнародована в июле 2016 года. В это же время на сцене британского театра Palace прошла премьера спектакля с Номой Думезвени, Полом Торнли и Джейми Паркером в главных ролях.

Читать Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому
События «Проклятого дитя» разворачиваются спустя 19 лет после финала «Даров смерти». Знаменитый волшебник женат на сестре своего лучшего друга Рона Уиззли — Джинни. Он работает в Министерстве Магии и растит троих детей. Однако счастье внезапно омрачают «старые семейные проклятья», и темным силам из прошлого теперь уже противостоит Поттер-младший — Альбус. На помощь приходят Рон и еще одна давняя подруга Гарри — Гермиона Грейнджер.
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№ 5
Angelika77   11.06.2025 - 22:02
... Собрать всех на одной сцене будет очень затруднительно да и скорее всего дорого. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   10.06.2025 - 22:13
Хотел бы посмотреть на это дело) читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   9.06.2025 - 19:55
А мне вот интересно весь "оригинальный" актёрский состав Гарри Поттера тоже сыграет на Бродвее или только Том Фелтон? читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 21:53
Образ священника нетрадиционной ориентации или бродвейский Гарри Поттер. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   8.06.2025 - 21:10
Малфой прям похорошел так, в детстве он казался мне каким-то напыщенным и мерзким. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Том Фелтон предстанет в образе Драко Малфоя на Бродвее фотографии
Том Фелтон в образе Драко Малфоя
Том Фелтон в образе Драко Малфоя
Том Фелтон в образе Драко Малфоя
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