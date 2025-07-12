В Псковском драмтеатре поставили спектакль по повести Чарльза Диккенса «Битва жизни»

По сюжету давным-давно в этих краях разыгралась жестокая битва. Многие тогда погибли, и долго еще следы сражения напоминали о кровопролитии. Теперь же здесь плодоносят сады и живут семьи, такие, как, например, семья старого эксцентричного циника доктора Джедлера. У него две дочери. Младшая из них, Мэрьон Джедлер, обручена с Элфредом Хитфилдом. Но распутный и ветреный Майкл Уордн планирует обольстить Мэрьон и увезти ее из отчего дома. Мэрьон, догадавшись, что ее старшая сестра Грейс тайно влюблена в ее жениха Элфреда, расстраивает собственную свадьбу и убегает из дома, тем самым уступая своего избранника сестре и совершая христианское самопожертвование.
Написанная в 1846 году новелла великого английского романиста не входит в число самых популярных его произведений, однако историкам русского театра она хорошо известна. Именно «Битву жизни» в постановке Николая Горчакова Третья — Вахтанговская — студия Московского Художественного театра показала в 1924-м Константину Станиславскому, и спектакль с правками великого режиссера вошел в репертуар МХАТа. В 2008-м «Битву жизни» поставил в своей Студии театрального искусстваСергей Женовач. В 2025-м к этому же материалу обратился режиссер Андрей Гончаров. Его постановка стала первым в истории обращением Псковского театра драмы к творчеству Диккенса. Ученик Вениамина Фильштинского переносит коллизию наивно-идеалистической повести в мир то ли современности, то ли близкого будущего. Человечество, отринувшее базовые нравственные законы во имя гордыни, амбициозного себялюбия и материального комфорта, уже не стремится ввысь, к свету. Увы, диккенсовский сюжет в этой невеселой рамке претерпевает прискорбные, но поучительные изменения.
обсуждение >>