В Псковском драмтеатре поставили спектакль по повести Чарльза Диккенса «Битва жизни»

12 июля
2025 год
Новости театра >>
12 июля 2025
На большой сцене Псковского драматического театра 12, 13 и 14 июля состоится премьера спектакля Андрея Гончарова «Битва жизни» по пьесе Надежды Толубеевой, созданной по мотивам одноименной повести Чарльза Диккенса. Премьера завершит 119-й сезон, а 26 и 27 августа откроет юбилейный 120-й сезон Псковской драмы, уточняет пресс-служба филиала Александринки.

По сюжету давным-давно в этих краях разыгралась жестокая битва. Многие тогда погибли, и долго еще следы сражения напоминали о кровопролитии. Теперь же здесь плодоносят сады и живут семьи, такие, как, например, семья старого эксцентричного циника доктора Джедлера. У него две дочери. Младшая из них, Мэрьон Джедлер, обручена с Элфредом Хитфилдом. Но распутный и ветреный Майкл Уордн планирует обольстить Мэрьон и увезти ее из отчего дома. Мэрьон, догадавшись, что ее старшая сестра Грейс тайно влюблена в ее жениха Элфреда, расстраивает собственную свадьбу и убегает из дома, тем самым уступая своего избранника сестре и совершая христианское самопожертвование.

В Псковском драмтеатре поставили спектакль по повести Чарльза Диккенса «Битва жизни»
фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

Образ доктора Джедлера воплотит Андрей Кузин, в качестве старшей дочи доктора Джедлера Грейс предстанет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, а в роли младшей дочери доктора Джедлера Мэрьон – лауреат «Золотой маски» Дарья Чураева. В спектакле также заняты Камиль Хардин (Элфред), Александр Овчаренко (Майкл Уордн), Максим Плеханов (мистер Сничи) и Александр Петровский (мистер Крегс).

Написанная в 1846 году новелла великого английского романиста не входит в число самых популярных его произведений, однако историкам русского театра она хорошо известна. Именно «Битву жизни» в постановке Николая Горчакова Третья — Вахтанговская — студия Московского Художественного театра показала в 1924-м Константину Станиславскому, и спектакль с правками великого режиссера вошел в репертуар МХАТа. В 2008-м «Битву жизни» поставил в своей Студии театрального искусства Сергей Женовач. В 2025-м к этому же материалу обратился режиссер Андрей Гончаров. Его постановка стала первым в истории обращением Псковского театра драмы к творчеству Диккенса. Ученик Вениамина Фильштинского переносит коллизию наивно-идеалистической повести в мир то ли современности, то ли близкого будущего. Человечество, отринувшее базовые нравственные законы во имя гордыни, амбициозного себялюбия и материального комфорта, уже не стремится ввысь, к свету. Увы, диккенсовский сюжет в этой невеселой рамке претерпевает прискорбные, но поучительные изменения.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Мария_2191   15.07.2025 - 21:13
В репертуаре МХАТа "Битва жизни" уже многие десятилетия числится, ещё со времён правок спектакля Станиславским. Только из-за этого я бы сходила на представление в драм театр. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 22:12
Лучше пойду на "Два капитана", чем смотреть эту переделку. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 22:30
... Я лично Диккенса не очень помню по школьной программе, поэтому жаловаться не буду - посмотрю что вышло. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   12.07.2025 - 19:56
Изуродовали произведение, как бог черепаху)) Не в новинку. С таким успехом могли свой сценарий придумать. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   12.07.2025 - 18:49
Хорошо что задействованы в большей части одни театралы (киношных актёров почти что и нет). читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
