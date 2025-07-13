В Пскове адаптируют для сцены роман Вениамина Каверина «Два капитана»

Накануне Нового года музыкальный репертуар пополнит спектакль-концерт в буфете основной сцены под рабочим названием «Мохнатый шмель». Худрук театра Дмитрий Месхиев планирует посвятить его музыке советского кинематографа. В следующем сезоне Псковская драма также отметит 120 лет со дня рождения абсурдиста Даниила Хармса. Экспериментальный спектакль по его произведениям создаст в Новом зале петербургский режиссер Роман Муромцев. Его соавтором станет главный художник коллектива Александр Стройло, чей творческий путь с юности неразрывно связан с Хармсом.
Детский репертуар пополнит спектакль для младших школьников – «Винни-Пух и все-все-все» по пьесе Анастасии Букреевой, фантазии на темы знаменитой книги Алана Александра Милна. Режиссером заявлен Дмитрий Шмаков, недавний выпускник Мастерской Алексея Крикливого в Новосибирске. В репертуар вернутся «Дядя Ваня» Павла Зобнина и детская постановка «Слон и птичка». В сентябре в рамках проекта «Большие гастроли» Псковская драма с программой из шести спектаклей посетит Республику Алтай. В декабре театр проведет первый конкурсный фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» — прием заявок на участие в смотре открыт до 15 сентября. Завершится сезон премьерой спектакля для семейного просмотра «Муму» по повести Ивана Тургенева, который поставит Александр Суховский для малой сцены.
обсуждение >>