В Пскове адаптируют для сцены роман Вениамина Каверина «Два капитана»

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Ему было 68 лет

«Я вообще тревожная»: Светлана Иванова о воспитании детей и гиперконтроле

«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

На Первом канале в новом телесезоне расскажут про Александра Третьего и Николая Второго

Интервью

Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино