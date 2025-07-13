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В Пскове адаптируют для сцены роман Вениамина Каверина «Два капитана»

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Новости театра >>
13 июля 2025
Псковский драматический театр озвучил планы на юбилейный 120-й сезон. Согласно пресс-службе филиала «Александринки», главными премьерами станут «Баба Шанель» и «Два капитана».

Спектакль по пьесе Николая Коляды готовят для малой сцены. В репетиции принимают участие Галина Шукшанова, Надежда Чепайкина, Нина Семенова, Ирина Смирнова и Валентина Банакова. За постановку отвечает штатный режиссер Псковской драмы Александр Суховский. 17 апреля, когда театру исполнится 120 лет, на большой сцене состоится премьера «Двух капитанов». Это первое обращение коллектива к роману Вениамина Каверина за все годы его существования, хотя детство писателя прошло в Пскове, а его мать Анна Дессон была сотрудницей конторы Псковского театра, как сегодня сказали бы, «работала в отделе продаж». Авторскую инсценировку романа специально для будущей постановки создала драматург Светлана Баженова, режиссером станет главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, а художниками – Никита Сазонов и Мария Пиир.

В Пскове адаптируют для сцены роман Вениамина Каверина «Два капитана»
фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

Накануне Нового года музыкальный репертуар пополнит спектакль-концерт в буфете основной сцены под рабочим названием «Мохнатый шмель». Худрук театра Дмитрий Месхиев планирует посвятить его музыке советского кинематографа. В следующем сезоне Псковская драма также отметит 120 лет со дня рождения абсурдиста Даниила Хармса. Экспериментальный спектакль по его произведениям создаст в Новом зале петербургский режиссер Роман Муромцев. Его соавтором станет главный художник коллектива Александр Стройло, чей творческий путь с юности неразрывно связан с Хармсом.

Детский репертуар пополнит спектакль для младших школьников – «Винни-Пух и все-все-все» по пьесе Анастасии Букреевой, фантазии на темы знаменитой книги Алана Александра Милна. Режиссером заявлен Дмитрий Шмаков, недавний выпускник Мастерской Алексея Крикливого в Новосибирске. В репертуар вернутся «Дядя Ваня» Павла Зобнина и детская постановка «Слон и птичка». В сентябре в рамках проекта «Большие гастроли» Псковская драма с программой из шести спектаклей посетит Республику Алтай. В декабре театр проведет первый конкурсный фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» — прием заявок на участие в смотре открыт до 15 сентября. Завершится сезон премьерой спектакля для семейного просмотра «Муму» по повести Ивана Тургенева, который поставит Александр Суховский для малой сцены.
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№ 2
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 22:11
... Согласна. Театр даже на Алтай поедет радовать детскую аудиторию, а возможно и взрослую) читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 22:28
Мне больше по душе предстоящие детские спектакли про Винни-Пуха и Дядю Ваню)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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