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В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы

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Новости театра >>
15 июля 2025
Концерт «Лето. Любовь. Lumisfera» от шоу Lumisfera с участием артистов музыкального театра Ивана Ожогина и Юлии Ивы состоится 2 августа в Зеленом театре ВДНХ, сообщает пресс-служба мероприятия.

В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы
фото: Пресс-служба шоу Lumisfera

«Сцена — это место, где мы можем попытаться сделать мир чуть лучше. Для меня это бесценная возможность поделиться сокровенными эмоциями и глубокими переживаниями. Именно благодаря им между артистом и зрителями возникает особая связь. Это настоящее волшебство, ради которого хочется выходить на сцену вновь и вновь. А работа с невероятно красивым и душевным проектом Lumisfera наполняет меня особой вдохновляющей энергией. Это не просто концерты, а настоящий праздник атмосферы, музыки и света. Надеюсь, наше сотворчество оставит самые лучшие впечатления у каждого, кто это увидит», — отмечает лауреат премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра», исполнитель ведущих партий в большинстве российских мюзиклов Иван Ожогин.

В программе вечера мировые хиты разных эпох: от яркого диско-хита 70-х «Dancing Queen» группы ABBA до трогательной и нежной истории любви Анны Герман «Город влюбленных», популярные во все времена Forever Young группы Alphaville и I Believe I Can Fly Ара Келли, и конечно же композиции из легендарного мюзикла The Phantom of the Opera Эндрю Ллойда Уэббера в исполнении самого Призрака.

«Как говорил великий Сальвадор Дали: "Не бойтесь совершенства, вам его не достичь". Эти слова стали моим путеводителем в жизни. Я с нетерпением жду предстоящий концерт Lumisfera, который пройдет в сопровождении 8000 свечей и великолепного симфонического оркестра — это обещает стать настоящим праздником искусства и эмоций. Мечтаю о встрече с каждым из вас, ведь именно в эти моменты мы можем вместе пережить настоящую магию, ощутить абсолютное счастье, которое проникает в самое сердце и вызывает мурашки по коже. Давайте создадим воспоминания, которые останутся с нами навсегда!», — добавляет лауреат премии Фестиваля мюзикла и номинант премии «Золотая Маска», певица и актриса, принявшая участие в мюзиклах «Поющие под дождем», «Золушка», «Шахматы», «Ничего не бойся, я с тобой», «Стиляги» Юлия Ива.
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В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы фотографии
В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы фотографии
В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы фотографии
В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы фотографии
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