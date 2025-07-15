В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы

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Вместе с Региной Тодоренко артист готовится к рождению третьего ребенка

«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства

В ночь с 15 на 16 июля, 00:55, ТНТ

«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

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«Я сказал, что сделаю вазэктомию»: Влад Топалов о реакции на пол будущего ребенка

У них с Региной Тодоренко родится третий сын