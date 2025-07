В Зеленом театре ВДНХ пройдет шоу «Лето. Любовь. Lumisfera» с участием Ивана Ожогина и Юлии Ивы

фото: Пресс-служба шоу Lumisfera

Концерт «Лето. Любовь. Lumisfera» от шоу Lumisfera с участием артистов музыкального театра Ивана Ожогина Юлии Ивы состоится 2 августа в Зеленом театре ВДНХ, сообщает пресс-служба мероприятия.», — отмечает лауреат премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра», исполнитель ведущих партий в большинстве российских мюзиклов Иван Ожогин.В программе вечера мировые хиты разных эпох: от яркого диско-хита 70-х «Dancing Queen» группы ABBA до трогательной и нежной истории любви Анны Герман «Город влюбленных», популярные во все времена Forever Young группы Alphaville и I Believe I Can Fly Ара Келли, и конечно же композиции из легендарного мюзикла The Phantom of the Opera Эндрю Ллойда Уэббера в исполнении самого Призрака.», — добавляет лауреат премии Фестиваля мюзикла и номинант премии «Золотая Маска», певица и актриса, принявшая участие в мюзиклах «Поющие под дождем», «Золушка», «Шахматы», «Ничего не бойся, я с тобой», «Стиляги» Юлия Ива.