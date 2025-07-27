В Москве пройдут гастроли сгоревшего Хабаровского музыкального театра

2 сентября в 19:00 на сцене Театра Роста в Царицыно москвичам покажут музыкальную поэму «Мцыри». Постановка выпускника ГИТИСа Федора Шалагина стала первой премьерой после пожара, собрала аншлаг и вызвала широкий резонанс в СМИ. Над спектаклем поработали столичные театральные деятели: художник-постановщик Алексей Трефилов и композитор-аранжировщик Кирилл Лазарев. Главные роли исполнят как молодые и новые артисты, так и звезды театра, включая Татьяну Маслакову.
Перед режиссером Федором Шалагиным «встала задача – как передать поэтику Лермонтова в драматическом спектакле? Это сложное и многогранное произведение, которое редко ставится в театрах России. Я долго размышлял над этим, и наконец, во время работы в Хабаровске, у меня возникла мысль, что история должна быть рассказана через двух героев – Мцыри. Каждый из них – это отдельная реальность, отражающая внутренние переживания и стремления человеческой души. Таким образом, я нашел новый ключ к этой вечной теме, которую намерен оживить на сцене».
фото: пресс-служба ХМТ
3 и 4 сентября в 19:30 на Новой сцене Театра имени Вахтангова будет представлен моноспектакль худрука ХМТ Никиты Туранова «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой». Постановка повествует о жизни и творчестве Александра Вертинского. Туранов предстанет перед зрителями в образе известного русского шансонье, поэта и актера первой половины XX века и исполнит его песни «Желтый ангел», «Лиловый негр», «За кулисами» и «Танго. Магнолия» под аккомпанемент на фортепиано Елены Фатьяновой. Интересным сценическим решением является использование проекции: женские персонажи, с которыми взаимодействует главный герой, будут воспроизведены с помощью проектора. В начале спектакля артист появляется в одном образе, но по мере развития сюжета он наносит на себя грим, постепенно превращаясь в Пьеро.
«Мы искренне признательны Театру имени Евгения Вахтангова за возможность представить моноспектакль о жизни Александра Вертинского московской публике в наш юбилейный 100-й сезон. Постановка, изначально задуманная для малой сцены, обрела новую жизнь на больших площадках – после пожара мы побывали на гастролях во Владивостоке, где представили моноспектакль на Приморской сценеМариинского театра в зале вместимостью около 1300 человек, а затем в нескольких городах Сибири, и вот теперь, с радостью
покажем "Вертинского" московской публике», — говорит Никита Туранов.
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