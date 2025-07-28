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Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина»

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Новости театра >>
28 июля 2025
Театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» за два месяца посетили более 50 000 зрителей. В постановке заняты более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира, уточняет пресс-служба проекта. Шоу продлится до 21 сентября.

Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина»
фото: пресс-служба шоу

«Сны Пушкина» описывают как полноценное драматическое действо, рассказанное языком трюка. Это цирк без животных, где главными героями становятся люди, их талант, грация и мастерство. Многие трюки представлены в цирке впервые. Среди них — множественный кор-де-парель, номер, аналогов которому в мире нет. Он раскрывает борьбу Руслана с Черномором и построен на уникальной конструкции: несколько воздушных канатов, на которых работает гимнаст, отстегиваются прямо в воздухе. Также впервые в цирке вместе соединились воздушное кольцо и колесо Сира – в дуэте Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Кроме того, впервые в мировой практике частью цирковой постановки стал акробатический рок-н-ролл.

Генеральным и креативным продюсером шоу выступает продюсер кино и цирка, глава компании «Новый Русский Цирк», основатель клоунского лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург. Режиссер-постановщик шоу — лауреат премии «Золотая Маска», автор более 50-ти постановок в России и за рубежом Жанна Шмакова. Художником-постановщиком шоу значится номинант на премию «Овация», лауреат Национальной профессиональной премии в области шоу-технологий «Showtex Awards-2005», член Международного Союза художников-графиков и член Московского Союза Художников Юрий Антизерский. Художником по костюмам стал Вадим Воля, номинант на премию «Золотая Маска», создатель более 200 оригинальных образов в шоу, вдохновленных традиционным русским лубком. В костюмах он визуализировал знакомые Пушкину с детства «потешные листы», ставшие частью художественного образа шоу.
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Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина» фотографии
Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина» фотографии
Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина» фотографии
Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина» фотографии
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