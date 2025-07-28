Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина»

Театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» за два месяца посетили более 50 000 зрителей. В постановке заняты более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира, уточняет пресс-служба проекта. Шоу продлится до 21 сентября.
фото: пресс-служба шоу
«Сны Пушкина» описывают как полноценное драматическое действо, рассказанное языком трюка. Это цирк без животных, где главными героями становятся люди, их талант, грация и мастерство. Многие трюки представлены в цирке впервые. Среди них — множественный кор-де-парель, номер, аналогов которому в мире нет. Он раскрывает борьбу Руслана с Черномором и построен на уникальной конструкции: несколько воздушных канатов, на которых работает гимнаст, отстегиваются прямо в воздухе. Также впервые в цирке вместе соединились воздушное кольцо и колесо Сира – в дуэте Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Кроме того, впервые в мировой практике частью цирковой постановки стал акробатический рок-н-ролл.
Генеральным и креативным продюсером шоу выступает продюсер кино и цирка, глава компании «Новый Русский Цирк», основатель клоунского лейбла «Клаунхаус» Елизавета Гамбург. Режиссер-постановщик шоу — лауреат премии «Золотая Маска», автор более 50-ти постановок в России и за рубежом Жанна Шмакова. Художником-постановщиком шоу значится номинант на премию «Овация», лауреат Национальной профессиональной премии в области шоу-технологий «Showtex Awards-2005», член Международного Союза художников-графиков и член Московского Союза Художников Юрий Антизерский. Художником по костюмам стал Вадим Воля, номинант на премию «Золотая Маска», создатель более 200 оригинальных образов в шоу, вдохновленных традиционным русским лубком. В костюмах он визуализировал знакомые Пушкину с детства «потешные листы», ставшие частью художественного образа шоу.
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