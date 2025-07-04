Владимиру Панкову исполнилось 50 лет

Сегодня, 4 июля, исполнилось 50 лет заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, художественному руководителю «Ленкома» и ЦДР, заведующему кафедрой саунд-драмы ГИТИСа, актеру, режиссеру, театральному деятелю, композитору, музыканту, телеведущему и фольклористу Владимиру Панкову.
Принимал участие в фольклорных фестивалях. Играл со многими джазовыми и классическими музыкантами. Имеет опыт музыкальной импровизации. Писал музыку для телеканала «Культура». Занимался педагогической работой в центре «Согласие». С 2004-го – ведущий программы «Без репетиций» на ТВЦ. В 2005-м совместно с Ольгой Бергер учредил студию SounDrama. В 2016-м мастера утвердили художественным руководителем родного Центра драматургии и режиссуры, в котором он сыграл множество ролей еще при жизни его основателей Михаила Рощина и Алексея Казанцева. В январе 2025-го был назначен худруком театра «Ленком Марка Захарова».
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Создал запоминающиеся образы в постановках «Развязка "Ревизора"» Екатерины Гранитовой-Лавровской, «Борис Годунов» Деклана Доннеллана, «Пластилин» Кирилла Серебренникова, «Венецианская ночь», «Ощущение бороды» Ольги Субботиной, «Москва - открытый город» Алексея Казанцева, «Облом-off», «Потрясенная Татьяна» Михаила Угарова, «Белый джаз для двух Пьеро» Ирины Лычагиной, «Дон Жуан» Марка Вайля, «Скользящая Люче» Владимира Скворцова и «Бумажный брак» Александра Огарева. Поставил такие нашумевшие спектакли, как «Doc.тор», «Красной ниткой», «Переход», «Морфий», «Территория любви», «Я, Пулеметчик», «Ромео и Джульетта», «Утиная охота», «Старый дом» и многие другие, включая оперу «Риголетто». За вокальные партии в «Сладкоголосой птице юности» получил премию «Дебют-2003». За музыку к «Двенадцатой ночи» удостоен премии «Чайка». Лауреат «Триумфа», «Золотой маски», «Звезды Театрала», трех премий газеты «Московский комсомолец» и двух «Гвоздей сезона». Награжден президентским грантом Фонда развития театральных инициатив.
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