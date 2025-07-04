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Владимиру Панкову исполнилось 50 лет

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Новости театра >>
4 июля 2025
Сегодня, 4 июля, исполнилось 50 лет заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, художественному руководителю «Ленкома» и ЦДР, заведующему кафедрой саунд-драмы ГИТИСа, актеру, режиссеру, театральному деятелю, композитору, музыканту, телеведущему и фольклористу Владимиру Панкову.

Владимиру Панкову исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Сокровище»

Владимир Николаевич родился 4 июля 1975 года в Москве. С 12 лет занимается традиционной русской музыкой. Участвовал в экспедициях по сбору русского фольклора. В 1999-м закончил РАТИ, выпускник мастерской Олега Кудряшова по специальности актер. С сентября 1999-го по май 2003-го актер Московского государственного театра эстрады. Сотрудничал с ЦДР, Театром.doc, «Табакеркой», театральным агентством «Арт-Партнер XXI», Et cetera, Центром имени Мейерхольда и Театром Наций. В 2000-м совместно с Владимиром Нелиновым, Сергеем Родюковым и Владимиром Кудрявцевым создал музыкальную группу «Пан-квартет», с которой выступал на европейских фестивалях и создавал музыку для спектаклей.

Принимал участие в фольклорных фестивалях. Играл со многими джазовыми и классическими музыкантами. Имеет опыт музыкальной импровизации. Писал музыку для телеканала «Культура». Занимался педагогической работой в центре «Согласие». С 2004-го – ведущий программы «Без репетиций» на ТВЦ. В 2005-м совместно с Ольгой Бергер учредил студию SounDrama. В 2016-м мастера утвердили художественным руководителем родного Центра драматургии и режиссуры, в котором он сыграл множество ролей еще при жизни его основателей Михаила Рощина и Алексея Казанцева. В январе 2025-го был назначен худруком театра «Ленком Марка Захарова».

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Создал запоминающиеся образы в постановках «Развязка "Ревизора"» Екатерины Гранитовой-Лавровской, «Борис Годунов» Деклана Доннеллана, «Пластилин» Кирилла Серебренникова, «Венецианская ночь», «Ощущение бороды» Ольги Субботиной, «Москва - открытый город» Алексея Казанцева, «Облом-off», «Потрясенная Татьяна» Михаила Угарова, «Белый джаз для двух Пьеро» Ирины Лычагиной, «Дон Жуан» Марка Вайля, «Скользящая Люче» Владимира Скворцова и «Бумажный брак» Александра Огарева. Поставил такие нашумевшие спектакли, как «Doc.тор», «Красной ниткой», «Переход», «Морфий», «Территория любви», «Я, Пулеметчик», «Ромео и Джульетта», «Утиная охота», «Старый дом» и многие другие, включая оперу «Риголетто». За вокальные партии в «Сладкоголосой птице юности» получил премию «Дебют-2003». За музыку к «Двенадцатой ночи» удостоен премии «Чайка». Лауреат «Триумфа», «Золотой маски», «Звезды Театрала», трех премий газеты «Московский комсомолец» и двух «Гвоздей сезона». Награжден президентским грантом Фонда развития театральных инициатив.

В качестве киноактера дебютировал на телевидении в 2002-м, сыграв режиссера ТВ в одной из серий детектива «Каменская-2». Через год появился на большом экране в образе Макса в приключенческой молодежной ленте Сергея Тарасова «Фейерверк». Всего на его счету 15 ролей в кино и на телевидении. Засветился в таких фильмах и сериалах, как «Дети Арбата», «Лесная царевна», «Авантюристка», «Таксистка-2», «Никто не знает про секс», «Сокровище», «Потерпевший», «Людмила», «Холодный расчет» и «Взрослые дочери». Адаптировал для кино собственный спектакль «Доктор». Выступил композитором более десятка киноработ, среди которых «Большое зло и мелкие пакости», «Май», «Бешеная», «На море», «Трасса М8», «Сны старого отеля» и «Ведьма».
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Владимиру Панкову исполнилось 50 лет фотографии
Владимиру Панкову исполнилось 50 лет фотографии
Владимиру Панкову исполнилось 50 лет фотографии
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