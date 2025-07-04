Иван Янковский, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров оказались в лонг-листе «Звезды Театрала»

Международная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» представила лонг-лист. Впервые за 18 лет существования главной зрительской награды страны на ее получение претендует рекордное число номинантов – 195 кандидатов в 19 номинациях, сообщает пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии
В этом году премия вводит пять новых персональных номинаций: «Лучшее художественное оформление спектакля», «Лучшая женская / лучшая мужская роль. Музыкальный спектакль» и «Лучшая женская / лучшая мужская роль. Спектакль для детей и юношества».
«Звезда Театрала» продолжает следить за деятельностью региональных театров и уже не один год отмечает лучшие коллективы, которых активно поддерживает их публика. На этот раз в лонг-лист с номинацией «Лучший региональный театр» попали коллективы из Перми, Омска, Кемерово, Новосибирска, Рязани, Барнаула, Казани, Рыбинска, Ельца и Оренбурга.
Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Претенденты, набравшие наибольшее число зрительских голосов, будут включены в шорт-лист, в котором останется по три кандидата на награду. Голосование по шорт-листу будет проходить осенью и завершится в конце ноября. Имена лауреатов XVIII Ежегодной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» по традиции будут объявлены на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.
обсуждение >>