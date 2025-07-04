Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Янковский, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров оказались в лонг-листе «Звезды Театрала»

4 июля
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
4 июля 2025
Международная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» представила лонг-лист. Впервые за 18 лет существования главной зрительской награды страны на ее получение претендует рекордное число номинантов – 195 кандидатов в 19 номинациях, сообщает пресс-служба премии.

Иван Янковский, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров оказались в лонг-листе «Звезды Театрала»
фото: пресс-служба премии

В этом году премия вводит пять новых персональных номинаций: «Лучшее художественное оформление спектакля», «Лучшая женская / лучшая мужская роль. Музыкальный спектакль» и «Лучшая женская / лучшая мужская роль. Спектакль для детей и юношества».

В лонг-лист вошли актеры Максим Севриновский («Утиная охота», Театр им. Вахтангова), Иван Янковский («Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», СТИ), Ярослав Медведев («Сирано де Бержерак», театр «Сатирикон»), Александр Домогаров («Вертинский», Navigator Records), Лидия Вележева («Без вины виноватые», Малый театр), Яна Соболевская («Солнце Ландау», Театр им.Вахтангова»), Светлана Ходченкова («Зал ожидания», театр «Ателье»), Ольга Остроумова («Женитьба», Театр им. Моссовета), Анна Якунина и Максим Аверин («Гамлет», «Ленком Марка Захарова»), Антон Хабаров («Дон Жуан. Новый миф», Московский Губернский театр) и другие.

В режиссерской номинации, куда попали мэтры сцены и молодые, но уже успевшие заявить о себе постановщики, в числе лучших названы Алексей Бородин («Усадьба Ланиных», РАМТ), Петр Шерешевский («Улитка на склоне», МТЮЗ), Филипп Гуревич («Шостакович», Няганский ТЮЗ), Евгений Писарев («Плохие хорошие», Театр им. Пушкина), Роман Габриа («Театральный роман», Театр им. Ленсовета). А в номинациях «Лучший спектакль. Большая форма» и «Лучший спектакль. Малая форма» вошли в лонг-лист работы Олега Долина («Ионыч», Театр им, Вахтангова), Андрея Гончарова («Осень», МХТ им. Чехова), Константина Райкина («Сирано де Бержерак», театр «Сатирикон»), Марины Брусникиной («Лето Господне», РАМТ), Евгения Марчелли («Женитьба», Театр им. Моссовета) и Андрея Прикотенко («Обломов», Александринский театр).

Иван Янковский, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров оказались в лонг-листе «Звезды Театрала»
фото: пресс-служба премии

Еще одна новая номинация «Звезды Театрала» – «Лучшее художественное оформление спектакля». В лонг-лист премии впервые вошли самые впечатляющие, с точки зрения зрителей, работы художников, в том числе Максима Обрезкова, Владимира Арефьева, Александра Боровского, Юрия Харикова и Алексея Трегубова.

«Звезда Театрала» продолжает следить за деятельностью региональных театров и уже не один год отмечает лучшие коллективы, которых активно поддерживает их публика. На этот раз в лонг-лист с номинацией «Лучший региональный театр» попали коллективы из Перми, Омска, Кемерово, Новосибирска, Рязани, Барнаула, Казани, Рыбинска, Ельца и Оренбурга.

Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Претенденты, набравшие наибольшее число зрительских голосов, будут включены в шорт-лист, в котором останется по три кандидата на награду. Голосование по шорт-листу будет проходить осенью и завершится в конце ноября. Имена лауреатов XVIII Ежегодной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» по традиции будут объявлены на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Звезда Театрала» открывает прием заявок и объявляет новые номинации
Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов признаны «Легендами сцены»
Евгения Добровольская, Игорь Костолевский, Юлия Пересильд и Иван Янковский получили «Звезду Театрала»
Поиск по меткам
Звезда Театрала
персоны
Максим АверинВладимир АрефьевАлександр Боровский-БродскийАлексей БородинМарина БрусникинаЛидия ВележеваРоман ГабриаФилипп ГуревичОлег ДолинАлександр ДомогаровЕвгений МарчеллиЯрослав МедведевМаксим ОбрезковОльга ОстроумоваЕвгений ПисаревАндрей ПрикотенкоКонстантин РайкинМаксим СевриновскийЯна СоболевскаяАлексей ТрегубовАнтон ХабаровЮрий ХариковСветлана ХодченковаПётр ШерешевскийАнна ЯкунинаИван Янковский
театры
"Сатирикон"Александринский театрАтельеЛенкомМалый театрМосковский Губернский драматический театрМосковский театр им. ПушкинаМосковский ТЮЗМХТ им. А.ЧеховаНяганский ТЮЗРАМТСТИТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр имени Ленсовета

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Полина Маликова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Мелисса Баррера
Алессио Бони
Давид Кросс
Джина Лоллобриджида
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?