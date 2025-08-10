Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов

В возрасте 63 лет погиб в Болгарии известный театральный режиссер и педагог Юрий Бутусов
. Об этом РБК
сообщил Кирилл Крок
.
«Он пошел в море купаться, отдыхал с семьей в Болгарии, и был легкий шторм, не справился с волнами, утонул. Вот какая нелепая смерть», —
рассказал директор Вахтанговского театра
.
Юрий Николаевич
родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Выпускник судостроительного института. В 1996-м окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Был режиссером в Открытом театре
. Преподавал в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, ставил спектакли в Польше, Южной Корее, Норвегии и Болгарии. С февраля 2011-го по март 2018-го — главный режиссер Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета
, в 2017-м был назначен художественным руководителем. С 2018-го по 2022-й — главный режиссер Московского театра имени Вахтангова
.
Лауреат многочисленных наград, включая Международную Премию К.С.Станиславского, два «Золотых софита», пять «Золотых масок», «Чайку» и «Хрустальную Турандот».
