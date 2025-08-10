Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов

10 августа
2025 год
Новости театра >>
10 августа 2025
В возрасте 63 лет погиб в Болгарии известный театральный режиссер и педагог Юрий Бутусов. Об этом РБК сообщил Кирилл Крок.

«Он пошел в море купаться, отдыхал с семьей в Болгарии, и был легкий шторм, не справился с волнами, утонул. Вот какая нелепая смерть», — рассказал директор Вахтанговского театра.

Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов
фото: kuban24.tv

Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Выпускник судостроительного института. В 1996-м окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Был режиссером в Открытом театре. Преподавал в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, ставил спектакли в Польше, Южной Корее, Норвегии и Болгарии. С февраля 2011-го по март 2018-го — главный режиссер Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, в 2017-м был назначен художественным руководителем. С 2018-го по 2022-й — главный режиссер Московского театра имени Вахтангова.

Лауреат многочисленных наград, включая Международную Премию К.С.Станиславского, два «Золотых софита», пять «Золотых масок», «Чайку» и «Хрустальную Турандот».
