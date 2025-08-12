Нина Чусова готовит спектакль-концерт «Маленький принц»

Премьера спектакля-погружения «Маленький принц» состоится 17 и 18 сентября в Доме Смирнова на Тверском бульваре. Режиссером постановки в рамках проекта Lumisfera выступит Нина Чусова, чьи работы неоднократно номинировались на «Золотую маску» и другие театральные премии.
фото: пресс-служба проекта
По задумке режиссера, особняк даст возможность каждому зрителю познакомиться с собой настоящим. История начнется еще на пути к зрительному залу — гостям предстоит пройти коридор из комнат, где их ждет аллегорическая встреча с персонажами «Маленького принца» — человеческими архетипами и собственными ипостасями. Это возможность погрузиться в себя, сбросить маски и пробудить своего внутреннего ребенка.
«В работе над спектаклем я поняла, что Летчик, мальчик и человек из публики — это одно и то же. Мы все в определенном возрасте переживаем внутренний крах. И всем нам нужно вернуться к внутреннему ребенку — к себе, к этой чистоте, которая в каждом из нас есть», — объясняет задумку режиссер Нина Чусова.
Как подчеркивает пресс-служба проекта, это не очередное прочтение произведения Антуана де Сент-Экзюпери — это история о каждом из нас.
«Этот спектакль — не рассказ, а встреча. Внутри каждого из нас уже есть все — просто в темноте это не видно. В этом вся Lumisfera: сначала зажечь свет, а потом вдруг понять, что видишь не только дальше, не только больше, не только других, но и себя. И среди всего — тот самый взгляд, тот самый голос, которого ты давно не слышал. Свой Маленький Принц, самый искренний, самый честный. Мы мечтаем, чтобы зрители возвращались после спектакля не только с эмоцией, но с этим очень тихим, личным "я помню тебя", обращенным к себе самому», – дополняет продюсер Lumisfera Артем Миронов.
В 2025 году исполняется 125 лет со дня рождения автора сказки «Маленький принц», французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
обсуждение >>