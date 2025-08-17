Проза Юрского, поэзия шестидесятников и музыкальное попурри прозвучат в «Зарядье»

Театры Москвы представят свои постановки на фестивале «Культурный город», организованного Департаментом культуры города Москвы. Артисты выйдут на сцену Большого амфитеатра парка «Зарядье», флагманской площадки форума «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба смотра. Вход на спектакли свободный.
фото: пресс-служба смотра
17 августа в полдень состоится концерт «Однажды еще что-нибудь произойдет…», посвященный 90-летию со дня рождения Сергея Юрского. Сорок лет своей творческой жизни Сергей Юрьевич отдал Театру Моссовета. В представлении примут участие как известные актеры театра, в разное время работавшие с Сергеем Юрьевичем, так и молодые артисты труппы.
Также 17 августа в 16:00 состоится музыкально-поэтический концерт «Поэтомания. Город влюбленных людей» в исполнении артистов Театра имени Н. В. Гоголя. Эта программа обращается к поэзии «оттепели»: прозвучат стихотворения и песни Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Булата Окуджавы и других поэтов шестидесятых. Аккомпанементом поэзии 60-х станет импровизация на клавишах композитора вечера Андрея Злобина, а визуальным рядом – кадры из кинохроники: документальные съемки выступлений в легендарном зале Политехнического музея, улиц Москвы середины прошлого века, фрагменты из фильмов.
19 августа в 14:00 зрителей «Зарядья» на концерт-спектакль «Звезды Малой Ордынки» приглашает одноименный театр. Прозвучат лучшие и нежные музыкальные номера из репертуарных и премьерных спектаклей Театра на Малой Ордынке. Артисты исполнят композиции из постановок «Человек-амфибия», «Маяковский. Городской мюзикл», «Эдит Пиаф. Гимн любви», а также «Я — Дон Кихот. Человек из Ла Манчи».
