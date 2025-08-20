Кино-Театр.Ру
Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»

20 августа
2025 год
Новости театра >>
20 августа 2025
Появились подробности об актерском составе стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ». Согласно пресс-службе постановки, главные роли в ней исполняют Сергей Бурунов и Алексей Лукин.

Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»
фото: пресс-служба аудиодрамы

В аудиосериале также заняты Игорь и Григорий Верники, Лариса Долина, Вера Алентова, Маша Мацель, Маша Кошина, Иван Трушин, Юлия Дякина, Эвелина Мазурина, исполнительница хита «Сигма Бой» Маша Янковская и многие другие. Помимо звуковых спецэффектов, создающих атмосферу стимпанк мира, диалоги сопровождает специально созданное музыкальное сопровождение.

«Потомокъ» перенесет слушателей в альтернативную Российскую Империю конца ХIХ века, где в тайне от обычных людей существуют потомки сказочных существ: Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Митя Меркулов – один из них, но пытается сбежать от своих необычных способностей. Молодой мажор мечтает войти в высший свет Петербурга и блистать на балах, однако отца, полицейского чиновника, ссылают в дальнюю губернию, где главному герою предстоит столкнуться не только с местным провинциальным обществом, но и с нечистью. Фэнтези-детектив с элементами стимпанка основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева.

Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»
фото: пресс-служба аудиодрамы

Сергей Бурунов сыграет роль Меркулова, проницательного следователя с повышенным чувством справедливости, который постоянно попадает в конфликты с хитрыми чиновниками. Его сына бунтаря и мажора Митю представит слушателю Алексей Лукин, которому предстоит стать избранным и открыть тайну своего рода. Оба уже играли отца и сына в сериале «Ивановы-Ивановы». «Меркулов — человек слова, человек чести — и в этом мы с ним похожи. У меня был опыт работы и в аудиоспектаклях, и в озвучании аудиокниг, но то, что сейчас создается в аудиодраме, — абсолютно новая высокотехнологичная история с погружением в уникальную атмосферу фэнтезийного мира, с синхронными шумами и крутым саунд-дизайном. Сейчас все очень заняты, куда-то спешат, бегут, стоят в пробках, а наш формат как раз удобно слушать в этих условиях и переключаться», — рассказал Бурунов.

«Сергей Бурунов – легенда и большой артист, поэтому я был счастлив, когда узнал, что мы вновь примерим на себя роли отца и сына. У нас очень классная линия, мы в конфликте с начала истории: я стараюсь войти в высший свет Петербурга и мечтаю блистать на балах и собраниях Яхт-Клуба, а отец пытается показать мне другой путь. Мы постоянно ссоримся, но по ходу истории все изменится. Митя узнает про себя много нового», — говорит Алексей Лукин.

Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»
фото: пресс-служба аудиодрамы

Игорь Верник и Григорий Верник воплотят отца и сына Лаппо-Данилевских, переживающих трудный период в отношениях. Старший Лаппо-Данилевский всеми возможными способами стремится заполучить власть и стать губернатором, а его сын Алеша мечтает завоевать сердце замужней помещицы. «Я очень люблю стимпанк, и когда появилась возможность поучаствовать в таком проекте – нельзя было отказываться. Мы с моим персонажем Алешей очень разные, ему нельзя доверить никакую тайну. Слушателей ждет много интриг и интересных сюжетных поворотов», — говорит Григорий Верник.

Для Верника-старшего «это личная история, мой отец был главным режиссером лит-драм вещания Всесоюзного радио, и одним из создателей радиотеатра в СССР. У нас в доме была традиция слушать радиоспектакли: папины спектакли, другие, а потом мы обязательно обсуждали эти постановки. Когда я подрос — приходил в студию звукозаписи, видел, как отец создавал этот удивительный аудиомир. Для меня это счастливейшие воспоминания. Дело в том, что в театре у тебя есть партнер, на радио твой партнер — микрофон. И с одной стороны – это холодная железяка, а с другой – тончайший улавливатель любых самых сложных эмоциональных и душевных изменений. Раньше я принимал участие в постановках своего отца, а теперь у меня есть возможность поработать уже со своим сыном».

Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»
фото: пресс-служба аудиодрамы

Волшебная птица Сирин, предвестница бед и испытаний, запоет голосом Ларисы Долиной. Сказочное создание станет спутницей Мити и направит его на истинный путь. По словам певицы, для нее «этот образ ассоциируется с птицей Феникс: с одной стороны, она – злая и властная, с другой – мудрая, могущественная. Она знает, что делать. Знает, что к ней прислушиваются. Это, безусловно, моя роль».

Трех девушек, претендующих на сердце главного героя Мити, сыграют Маша Мацель, Маша Кошина и Эвелина Мазурина. «Запись аудиодрамы – интересный процесс, у тебя отбирают твой главный инструмент – мимику, и нужно выразить весь спектр эмоций только при помощи голоса. В аудиокниге есть авторские описания, а здесь остаются только реплики, звуки. Нужно найти эмоциональный голосовой баланс. Я часто слушаю аудиокниги, и мне кажется, что аудиодрама подойдет тем, кто любит формат аудиокниг, но хочет что-то более театральное, похожее на сериал. Круто, когда у слушателя включается воображение: лучше, чем вы себе представите, не снимет ни один кинорежиссер», — поделилась впечатлениями Мария Мацель.

Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»
фото: пресс-служба аудиодрамы

В образе юного технического гения Зинаиды Шабельской предстанет Маша Кошина. «"Потомокъ" меня сильно заинтересовал возможностью получить новый опыт – при помощи только одного голоса передать разные грани персонажа. В детстве я слушала много аудиокниг, так мне было проще потреблять информацию. Сегодня в ускоренном ритме жизни мы выходим на новый уровень восприятия, где приходится совмещать несколько действий: я могу заниматься бытовым делами и слушать сериал одновременно. Такой формат способен сэкономить время, которого у нас и так мало», — говорит актриса.

Маша Янковская озвучила сразу две роли – озорных девочек-близняшек Олимпию и Капитолию Шабельских. Юная певица отметила: «Это очень удобный формат: его можно слушать в дороге или дома, не нужно быть привязанным к одной локации. В мир "Потомка" очень легко погрузиться: волшебные персонажи из сказок Пушкина и неожиданные повороты сюжета создают особенную атмосферу».

Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»
фото: пресс-служба аудиодрамы

Режиссер аудиодрамы Алексей Франдетти исполнил еще и роль отца семейства Шабельских. Комментируя работу над постановкой, он подчеркнул уникальность нового формата: «"Потомокъ" – микс современной фантастики и историзма, совершенно новый проект, вдохновленный старыми советскими радиоспектаклями. Я люблю работать со словом, речью и звукообразом, а здесь это основное средство нашей выразительности. Мы можем создавать любой мир, только фантазия сдерживает в том, как выглядит пространство аудиодрамы в сознании зрителя».

Сценарий для аудиодрамы написали Сергей Калужанов и Юлия Разумовская. Продюсерами выступили Нелли Яралова, Вячеслав Муругов и Гурам Габуния. За производство отвечает компания «АудиоДрама» при поддержке Института развития интернета.
персоны
Вера АлентоваСергей БуруновГригорий ВерникИгорь ВерникЭмиль ВерникЛариса ДолинаЮлия ДякинаСергей КалужановМаша КошинаАлексей ЛукинЭвелина МазуринаМаша МацельВячеслав МуруговЮлия РазумовскаяИван ТрушинАлексей ФрандеттиНелли Яралова
фильмы
Ивановы-Ивановы

что почитать?

