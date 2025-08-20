Сергей Бурунов и Алексей Лукин возглавили актерский состав стимпанк-аудиодрамы Алексея Франдетти «Потомокъ»

«Потомокъ» перенесет слушателей в альтернативную Российскую Империю конца ХIХ века, где в тайне от обычных людей существуют потомки сказочных существ: Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Митя Меркулов – один из них, но пытается сбежать от своих необычных способностей. Молодой мажор мечтает войти в высший свет Петербурга и блистать на балах, однако отца, полицейского чиновника, ссылают в дальнюю губернию, где главному герою предстоит столкнуться не только с местным провинциальным обществом, но и с нечистью. Фэнтези-детектив с элементами стимпанка основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева.
Сергей Бурунов сыграет роль Меркулова, проницательного следователя с повышенным чувством справедливости, который постоянно попадает в конфликты с хитрыми чиновниками. Его сына бунтаря и мажора Митю представит слушателю Алексей Лукин, которому предстоит стать избранным и открыть тайну своего рода. Оба уже играли отца и сына в сериале «Ивановы-Ивановы». «Меркулов — человек слова, человек чести — и в этом мы с ним похожи. У меня был опыт работы и в аудиоспектаклях, и в озвучании аудиокниг, но то, что сейчас создается в аудиодраме, — абсолютно новая высокотехнологичная история с погружением в уникальную атмосферу фэнтезийного мира, с синхронными шумами и крутым саунд-дизайном. Сейчас все очень заняты, куда-то спешат, бегут, стоят в пробках, а наш формат как раз удобно слушать в этих условиях и переключаться», — рассказал Бурунов.
«Сергей Бурунов – легенда и большой артист, поэтому я был счастлив, когда узнал, что мы вновь примерим на себя роли отца и сына. У нас очень классная линия, мы в конфликте с начала истории: я стараюсь войти в высший свет Петербурга и мечтаю блистать на балах и собраниях Яхт-Клуба, а отец пытается показать мне другой путь. Мы постоянно ссоримся, но по ходу истории все изменится. Митя узнает про себя много нового», — говорит Алексей Лукин.
Игорь Верник и Григорий Верник воплотят отца и сына Лаппо-Данилевских, переживающих трудный период в отношениях. Старший Лаппо-Данилевский всеми возможными способами стремится заполучить власть и стать губернатором, а его сын Алеша мечтает завоевать сердце замужней помещицы. «Я очень люблю стимпанк, и когда появилась возможность поучаствовать в таком проекте – нельзя было отказываться. Мы с моим персонажем Алешей очень разные, ему нельзя доверить никакую тайну. Слушателей ждет много интриг и интересных сюжетных поворотов», — говорит Григорий Верник.
Для Верника-старшего «это личная история, мой отец был главным режиссером лит-драм вещания Всесоюзного радио, и одним из создателей радиотеатра в СССР. У нас в доме была традиция слушать радиоспектакли: папины спектакли, другие, а потом мы обязательно обсуждали эти постановки. Когда я подрос — приходил в студию звукозаписи, видел, как отец создавал этот удивительный аудиомир. Для меня это счастливейшие воспоминания. Дело в том, что в театре у тебя есть партнер, на радио твой партнер — микрофон. И с одной стороны – это холодная железяка, а с другой – тончайший улавливатель любых самых сложных эмоциональных и душевных изменений. Раньше я принимал участие в постановках своего отца, а теперь у меня есть возможность поработать уже со своим сыном».
Волшебная птица Сирин, предвестница бед и испытаний, запоет голосом Ларисы Долиной. Сказочное создание станет спутницей Мити и направит его на истинный путь. По словам певицы, для нее «этот образ ассоциируется с птицей Феникс: с одной стороны, она – злая и властная, с другой – мудрая, могущественная. Она знает, что делать. Знает, что к ней прислушиваются. Это, безусловно, моя роль».
Трех девушек, претендующих на сердце главного героя Мити, сыграют Маша Мацель, Маша Кошина и Эвелина Мазурина. «Запись аудиодрамы – интересный процесс, у тебя отбирают твой главный инструмент – мимику, и нужно выразить весь спектр эмоций только при помощи голоса. В аудиокниге есть авторские описания, а здесь остаются только реплики, звуки. Нужно найти эмоциональный голосовой баланс. Я часто слушаю аудиокниги, и мне кажется, что аудиодрама подойдет тем, кто любит формат аудиокниг, но хочет что-то более театральное, похожее на сериал. Круто, когда у слушателя включается воображение: лучше, чем вы себе представите, не снимет ни один кинорежиссер», — поделилась впечатлениями Мария Мацель.
В образе юного технического гения Зинаиды Шабельской предстанет Маша Кошина. «"Потомокъ" меня сильно заинтересовал возможностью получить новый опыт – при помощи только одного голоса передать разные грани персонажа. В детстве я слушала много аудиокниг, так мне было проще потреблять информацию. Сегодня в ускоренном ритме жизни мы выходим на новый уровень восприятия, где приходится совмещать несколько действий: я могу заниматься бытовым делами и слушать сериал одновременно. Такой формат способен сэкономить время, которого у нас и так мало», — говорит актриса.
Маша Янковская озвучила сразу две роли – озорных девочек-близняшек Олимпию и Капитолию Шабельских. Юная певица отметила: «Это очень удобный формат: его можно слушать в дороге или дома, не нужно быть привязанным к одной локации. В мир "Потомка" очень легко погрузиться: волшебные персонажи из сказок Пушкина и неожиданные повороты сюжета создают особенную атмосферу».
Режиссер аудиодрамы Алексей Франдетти исполнил еще и роль отца семейства Шабельских. Комментируя работу над постановкой, он подчеркнул уникальность нового формата: «"Потомокъ" – микс современной фантастики и историзма, совершенно новый проект, вдохновленный старыми советскими радиоспектаклями. Я люблю работать со словом, речью и звукообразом, а здесь это основное средство нашей выразительности. Мы можем создавать любой мир, только фантазия сдерживает в том, как выглядит пространство аудиодрамы в сознании зрителя».
