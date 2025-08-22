Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина»

На музыкальных сервисах появился альбом с музыкой из театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина», в которой классика встречается с современными стилями. Автором музыкальных композиций является композитор и аранжировщик Тарас Демчук, написавший песни для Григория Лепса, Светланы Лободы и Витаса, а также работавший над саундтреком фильмов «Лед 2» и «Елки 11», уточняет пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
В треках соединяются оркестровые вальсы XIX века и балканские ритмы, рок и элементы трэпа, диджейские партии и фолк-хоры. Особый колорит придают балалайка и редкие народные инструменты ручной работы, органично соседствующие с виолончелью и скрипкой. «Мы решили не привязываться к одной эпохе, ведь сказки существуют вне времени: музыка должна звучать так, чтобы зритель мог полностью погрузиться в удивительные миры Пушкина», – отмечает Тарас Демчук.
Все музыкальные партии в шоу исполняет виртуоз-мультиинструменталистка Анна Март, появляющаяся на сцене в образе Няни. Ее талант позволяет создать живое, выразительное звучание, которое превращает каждую композицию в отдельный эпизод путешествия по сказкам Пушкина. Благодаря такой подаче саундтрек воспринимается как самостоятельное художественное произведение – яркое, многогранное и запоминающееся. Альбом «Сны Пушкина» уже доступен на ведущих стриминговых сервисах, включая «Яндекс Музыку», YouTube Music, Apple Music и Spotify. Это приглашение к встрече с новым прочтением классики, где музыка становится мостом между эпохами и жанрами, а каждый слушатель может открыть для себя свою собственную сказку.
фото: пресс-служба проекта
Шоу открывает новую страницу в истории отечественного цирка. Впервые в цирковом шоу ключевым элементом становится театрализация: «Сны Пушкина» — это не последовательный набор номеров, а полноценное драматическое действо, рассказанное языком трюка. Это цирк без животных, где главными героями становятся люди, их талант, грация и мастерство. В постановке заняты более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира. Впервые в мировой практике частью цирковой постановки стал акробатический рок-н-ролл, а также зрители также увидят потрясающие номера с брейкингом – такого Балду невозможно себе представить. Важная часть шоу — юмор. Она возложена на клоунаду, которая в «Снах Пушкина» получает новое прочтение – за нее отвечают участники известного клоунского трио «Без носков». А образ Злодейства - вечного противника поэта - воплотил один из самых известных клоунов страны Анатолий Окулов (Акула).
«Сны Пушкина» идут с аншлагами в Универсальном спортивном зале «Дружба» (Лужники) с конца мая. Шоу уже стало одним из самых ярких культурных событий сезона – на данный момент его посетили более 50 тысяч зрителей. Постановка интересна зрителям разных возрастов: взрослые отмечают художественную глубину, сложность трюков и музыкальное сопровождение, дети — яркость, динамику, необычные костюмы и волшебную атмосферу сказок. Показы пройдут до 21 сентября этого года. Шоу создано «Новым русским цирком» в партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла при поддержке «Газпромбанка» и «Газпрома».
обсуждение >>