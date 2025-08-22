Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина»

22 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
22 августа 2025
На музыкальных сервисах появился альбом с музыкой из театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина», в которой классика встречается с современными стилями. Автором музыкальных композиций является композитор и аранжировщик Тарас Демчук, написавший песни для Григория Лепса, Светланы Лободы и Витаса, а также работавший над саундтреком фильмов «Лед 2» и «Елки 11», уточняет пресс-служба проекта.

Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина»
фото: пресс-служба проекта

В треках соединяются оркестровые вальсы XIX века и балканские ритмы, рок и элементы трэпа, диджейские партии и фолк-хоры. Особый колорит придают балалайка и редкие народные инструменты ручной работы, органично соседствующие с виолончелью и скрипкой. «Мы решили не привязываться к одной эпохе, ведь сказки существуют вне времени: музыка должна звучать так, чтобы зритель мог полностью погрузиться в удивительные миры Пушкина», – отмечает Тарас Демчук.

Все музыкальные партии в шоу исполняет виртуоз-мультиинструменталистка Анна Март, появляющаяся на сцене в образе Няни. Ее талант позволяет создать живое, выразительное звучание, которое превращает каждую композицию в отдельный эпизод путешествия по сказкам Пушкина. Благодаря такой подаче саундтрек воспринимается как самостоятельное художественное произведение – яркое, многогранное и запоминающееся. Альбом «Сны Пушкина» уже доступен на ведущих стриминговых сервисах, включая «Яндекс Музыку», YouTube Music, Apple Music и Spotify. Это приглашение к встрече с новым прочтением классики, где музыка становится мостом между эпохами и жанрами, а каждый слушатель может открыть для себя свою собственную сказку.

Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина»
фото: пресс-служба проекта

Шоу открывает новую страницу в истории отечественного цирка. Впервые в цирковом шоу ключевым элементом становится театрализация: «Сны Пушкина» — это не последовательный набор номеров, а полноценное драматическое действо, рассказанное языком трюка. Это цирк без животных, где главными героями становятся люди, их талант, грация и мастерство. В постановке заняты более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира. Впервые в мировой практике частью цирковой постановки стал акробатический рок-н-ролл, а также зрители также увидят потрясающие номера с брейкингом – такого Балду невозможно себе представить. Важная часть шоу — юмор. Она возложена на клоунаду, которая в «Снах Пушкина» получает новое прочтение – за нее отвечают участники известного клоунского трио «Без носков». А образ Злодейства - вечного противника поэта - воплотил один из самых известных клоунов страны Анатолий Окулов (Акула).

«Сны Пушкина» идут с аншлагами в Универсальном спортивном зале «Дружба» (Лужники) с конца мая. Шоу уже стало одним из самых ярких культурных событий сезона – на данный момент его посетили более 50 тысяч зрителей. Постановка интересна зрителям разных возрастов: взрослые отмечают художественную глубину, сложность трюков и музыкальное сопровождение, дети — яркость, динамику, необычные костюмы и волшебную атмосферу сказок. Показы пройдут до 21 сентября этого года. Шоу создано «Новым русским цирком» в партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла при поддержке «Газпромбанка» и «Газпрома».
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Матвей Брикун   25.08.2025 - 20:49
Если в альбоме такая красивая обложка, значит музыка почти шедевральная. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 17:50
... Мне парочка треков понравилась, ну а в целом альбом больше для "интелектуалов". читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 21:03
Какие бы не были Ёлки и Лёд (не сильно мне понравились), но музыка в них хорошая. Так что Сны Пушкина думаю не стали исключением - слушать можно будет с удовольствием. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 17:07
Скачаю - послушаю. В электронной обработке! Огненно. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   24.08.2025 - 09:38
... У вас ещё есть время как 3 недели точно, и билет в продаже есть - было бы желание. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина»
Цирковое шоу «Сны Пушкина» готовится к премьере
«Сны Пушкина»: цирковое шоу от лауреатов «Золотой Маски» раскроет тайны писателя!
персоны
ВитасТарас ДемчукГригорий ЛепсСветлана ЛободаАнатолий Окулов
фильмы
Ёлки-11Лёд-2

фотографии >>
Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина» фотографии
Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина» фотографии
Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина» фотографии
Вышел альбом с музыкой из «Снов Пушкина» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Зоя Виноградова
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Галина Польских
Вероника Устимова
Брюс Ли
Альдо Маччоне
Элисон Пилл
Маршалл Томпсон
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Интервью
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
5 комментариев
Кино-театр.ру в Telegram