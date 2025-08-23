Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини

23 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
23 августа 2025
Появились подробности о грядущих премьерах «Ленкома Марка Захарова» и «Центра драматургии и режиссуры», художественным руководителем которых является Владимир Панков. Об этом сообщает пресс-служба театров.

Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини
фото: rg.ru

99-й сезон «Ленком» откроет легендарной постановкой Марка Захарова «Поминальная молитва». Спектакль был восстановлен Александром Лазаревым и уже почти пять лет с большим успехом идет в новой версии. 13 октября, в День рождения Марка Анатольевича, театр восстановит творческий проект Александра Абдулова «Задворки» и проведет во внутреннем дворе концерт в память о Захарове и Абдулове. В октябре состоятся юбилеи спектаклей Марка Захарова: «Королевские игры» отпразднуют 30-летие, а «Юноне и Авось» исполнится 45 лет. В новом сезоне театр ожидают большие гастрольные планы. В октябре и ноябре труппа посетит Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург и Санкт-Петербург, где покажет постановку «Все оплачено». А в феврале 2026-го «Ленком» посетит Самару, где состоятся показы легендарного спектакля «Юнона и Авось».

На декабрь запланирована первая премьера Владимира Панкова в качестве худрука театра: «Репетиция оркестра», вдохновленная одноименным фильмом Федерико Феллини и творческой биографией Захарова. Обращение к данному материалу стало принципиальным решением – обстоятельства, система персонажей и структура конфликта произведения позволит объединить в рабочем процессе всю труппу «Ленкома», сонастроить актерский ансамбль, используя авторский режиссерский метод Панкова и систему тренингов студии SounDrama. В постановке будет задействовано 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Премьерные показы намечены на 13 и 14 декабря. Весной 2026 года на сцене «Ленкома» должна выйти следующая премьера Владимира Панкова – «Золотой теленок» по сатирическому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини
фото: teatrcdr.ru

ЦДР 5 сентября, в День памяти отца-основателя Центра Алексея Казанцева, откроет 28-й сезон премьерой «Жестоких игр» Фаины Колосковой. Постановка пополнит репертуар пространства на Соколе. Одна из самых знаменитых пьес Алексея Арбузова была написана в 1978-м. С тех пор многое невозвратно изменилось, однако художественный мир писателя, отчасти продолжающий чеховскую традицию, делает его драматургию классикой. Вопросы, которые решают герои этой истории, остаются актуальными для каждого молодого поколения. «Игры» объединят опытных артистов и юных выпускников кафедры саунд-драмы ГИТИСа. На декабрь запланирована премьера нового спектакля для детей в ЦДР на Соколе. Режиссер и педагог Анна Трифонова взяла за основу пьесу Джанни Родари «Комедия про Арлекина, Пульчинеллу и Коломбину, сдающих экзамены, и про Стентерелло, помощника Дуремарова», добавив в ее незатейливый сюжет увлекательные приключения и ситуации для актерских импровизаций из других произведений сказочника. Веселый спектакль с элементами интерактива познакомит юных зрителей с традиционными масками итальянской народной комедии – commedia dell'arte. В постановке будут заняты студенты кафедры саунд-драмы ГИТИСа. Весной 2026-го на Соколе ожидается еще одна — секретная — премьера.

Площадка ЦДР на Беговой в наступающем сезоне будет закрыта на ремонт. Однако проект ЦДР.Старт продолжится в двух других пространствах театра. Кроме того, в рамках проекта зрителей ждет новая премьера — «В Москву – разгонять тоску» мастерской Владимира Грамматикова (ВГИК) по пьесе Николая Коляды. Детские спектакли «Школа сна» и «Записки Черномора» также будут перенесены в пространство ЦДР на Соколе. Лаборатория Клима «Театральная Касталия: Человек играющий – Волшебный Мир и Божественная Среда» продолжит свою работу на площадке ЦДР на Поварской. Здесь же с 29 сентября по 8 октября пройдет организованная Союзом театральных деятелей России Международная творческая лаборатория «Акустическая читка» под руководством Панкова. Ее основное направление – импровизационный метод работы в музыке и театре, создание музыкальной партитуры и партитуры спектакля непосредственно во время репетиционного процесса. В лаборатории примут участие актеры, режиссеры, композиторы и музыканты-исполнители.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Киноман1985   24.08.2025 - 21:37
Приятно видеть хорошие постановки в ближайшем будущем. Людям есть куда прийти. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 21:02
К разным датам новые премьеры и представления. Надеюсь, никого не обделят и не забудут. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   24.08.2025 - 09:36
Большое турне предвидится, так что где-то возможно и получится попасть на премьеру. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 15:43
Грех не сходить на хотя бы одну премьеру. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Владимиру Панкову исполнилось 50 лет
В ЦДР поставили спектакль про мастера пантомимы Леонида Енгибарова
Игорь Миркурбанов поставил спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»
Кирилл Пирогов поставит «В ожидании Годо»
ЦДР покажет спектакль-притчу Кирилла Пирогова по мотивам бунинских рассказов
Новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков
«Курьер» Карена Шахназарова получит новое прочтение
Владимир Панков готовит спектакль по «Курьеру» Карена Шахназарова
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Александр АбдуловАлексей АрбузовВладимир ГрамматиковМарк ЗахаровИлья Ильф (Файнзильберг)Алексей КазанцевКлимФаина КолосковаНиколай Коляда (II)Александр Лазарев (младший)Владимир ПанковЕвгений ПетровДжанни РодариФедерико Феллини
фильмы
Золотой телёнокКоролевские игрыПоминальная молитваРепетиция оркестраЮнона и Авось
театры
ЛенкомЦДР

фотографии >>
Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини фотографии
«Юнона и Авось»
«Королевские игры»
«Поминальная молитва»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Ирина Короткова
Лев Лемке
Екатерина Рябова
Маргарита Терехова
Аудрис Мечисловас Хадаравичюс
Дарья Чаруша
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Александр Скарсгард
Джоэнн Уэлли
Том Холландер
Клаудия Шиффер
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен