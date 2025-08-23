Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини

что почитать?

Режиссер «Гели» рассказывает, как снимал криминальную сказку в Выборге

Стас Иванов: «Иванушка-дурачок и Илья Муромец едут на телеге и встречают всяких фриков»

Режиссеру и сценаристу было 92 года

Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова

«Мы вступаем в век идиотов»: Андрей Кончаловский о политиках Загнивающего Запада

Новости кино

«Учитель в классе, встали!»: Мария Аронова в трейлере комедии «Олдскул»

В день знаний, 1 сентября, в онлайн-кинотеатрах Premier и Start выйдут сразу три эпизода сериала