Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини

Появились подробности о грядущих премьерах «Ленкома Марка Захарова
» и «Центра драматургии и режиссуры
», художественным руководителем которых является Владимир Панков
. Об этом сообщает пресс-служба театров.
99-й сезон «Ленком
» откроет легендарной постановкой Марка Захарова
«Поминальная молитва
». Спектакль был восстановлен Александром Лазаревым
и уже почти пять лет с большим успехом идет в новой версии. 13 октября, в День рождения Марка Анатольевича
, театр восстановит творческий проект Александра Абдулова
«Задворки» и проведет во внутреннем дворе концерт в память о Захарове и Абдулове. В октябре состоятся юбилеи спектаклей Марка Захарова: «Королевские игры
» отпразднуют 30-летие, а «Юноне и Авось
» исполнится 45 лет. В новом сезоне театр ожидают большие гастрольные планы. В октябре и ноябре труппа посетит Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург и Санкт-Петербург, где покажет постановку «Все оплачено». А в феврале 2026-го «Ленком» посетит Самару, где состоятся показы легендарного спектакля «Юнона и Авось».
На декабрь запланирована первая премьера Владимира Панкова в качестве худрука театра: «Репетиция оркестра
», вдохновленная одноименным фильмом Федерико Феллини
и творческой биографией Захарова. Обращение к данному материалу стало принципиальным решением – обстоятельства, система персонажей и структура конфликта произведения позволит объединить в рабочем процессе всю труппу «Ленкома», сонастроить актерский ансамбль, используя авторский режиссерский метод Панкова и систему тренингов студии SounDrama. В постановке будет задействовано 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Премьерные показы намечены на 13 и 14 декабря. Весной 2026 года на сцене «Ленкома» должна выйти следующая премьера Владимира Панкова – «Золотой теленок
» по сатирическому роману Ильи Ильфа
и Евгения Петрова
.
ЦДР
5 сентября, в День памяти отца-основателя Центра Алексея Казанцева
, откроет 28-й сезон премьерой «Жестоких игр» Фаины Колосковой
. Постановка пополнит репертуар пространства на Соколе. Одна из самых знаменитых пьес Алексея Арбузова
была написана в 1978-м. С тех пор многое невозвратно изменилось, однако художественный мир писателя, отчасти продолжающий чеховскую традицию, делает его драматургию классикой. Вопросы, которые решают герои этой истории, остаются актуальными для каждого молодого поколения. «Игры» объединят опытных артистов и юных выпускников кафедры саунд-драмы ГИТИСа. На декабрь запланирована премьера нового спектакля для детей в ЦДР на Соколе. Режиссер и педагог Анна Трифонова
взяла за основу пьесу Джанни Родари
«Комедия про Арлекина, Пульчинеллу и Коломбину, сдающих экзамены, и про Стентерелло, помощника Дуремарова», добавив в ее незатейливый сюжет увлекательные приключения и ситуации для актерских импровизаций из других произведений сказочника. Веселый спектакль с элементами интерактива познакомит юных зрителей с традиционными масками итальянской народной комедии – commedia dell'arte. В постановке будут заняты студенты кафедры саунд-драмы ГИТИСа. Весной 2026-го на Соколе ожидается еще одна — секретная — премьера.
Площадка ЦДР на Беговой в наступающем сезоне будет закрыта на ремонт. Однако проект ЦДР.Старт продолжится в двух других пространствах театра. Кроме того, в рамках проекта зрителей ждет новая премьера — «В Москву – разгонять тоску» мастерской Владимира Грамматикова
(ВГИК) по пьесе Николая Коляды
. Детские спектакли «Школа сна» и «Записки Черномора» также будут перенесены в пространство ЦДР на Соколе. Лаборатория Клима
«Театральная Касталия: Человек играющий – Волшебный Мир и Божественная Среда» продолжит свою работу на площадке ЦДР на Поварской. Здесь же с 29 сентября по 8 октября пройдет организованная Союзом театральных деятелей России Международная творческая лаборатория «Акустическая читка» под руководством Панкова. Ее основное направление – импровизационный метод работы в музыке и театре, создание музыкальной партитуры и партитуры спектакля непосредственно во время репетиционного процесса. В лаборатории примут участие актеры, режиссеры, композиторы и музыканты-исполнители.
