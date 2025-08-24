Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон

На начало ноября намечена премьера пластического спектакля «Картины из жизни доктора Фауста», созданного по мотивам трагедии Гете. Над постановкой работает команда под руководством хореографа и режиссера Егора Дружинина. В творческую группу вошли режиссер Максим Кустов, художник-постановщик Виктор Никоненко, художник по костюмам Ирэна Белоусова и художник по свету Сергей Скорнецкий. Также в театре готовится проект с рабочим названием «Знакомьтесь, театр Образцова!». Это спектакль о кукольном искусстве, созданный молодыми актерами Театра кукол Образцова. Во второй половине сезона на малой сцене Максим Кустов в соавторстве с Марией Трегубовой представят музыкальный спектакль для семейного просмотра «Дюймовочка».
Традиционно театр проведет новогодние экспедиции для детей и взрослых – премьера ожидается 20 декабря. В гастрольных планах — вся Россия, включая Камчатку, Сибирь, Южный Урал, Поволжье и Центральный федеральный округ, а также Южная Осетия.
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова
С 15 по 20 сентября состоится XIII Международный фестиваль «Образцовфест», посвященный развитию искусства театра кукол в России и странах БРИКС+. В программу включено 13 спектаклей из Бразилии, России, Индии, Китая, Беларуси, Ирана и из разных российских городов и регионов: Вологды, Владикавказа, Красноярска, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. По словам главного режиссера ГАЦТК им. С. В. ОбразцоваБориса Константинова, «содружество кукольников, наверное, одно из самых бескорыстных и честных. Во все времена кукольники путешествуют, собирают людей, чтобы вместе услышать и понять важное — о душе и бездушии, о жизни и смерти, о любви и ненависти. Об этом любой спектакль. А самая большая задача кукольника — наверное, во имя нее, в том числе, и создан "Образцовфест" — исследовать бесконечные возможности куклы. Что может кукла? Может она сделать мир добрее, наполнить его радостью? Будем надеться, на нашем фестивале так и случится».
Фестивальную программу формируют две части: основная — показы спектаклей, демонстрирующих разнообразие культур и направлений в искусстве театра кукол России и мира, — и профессиональная, куда войдут лекции и мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также конференция: «Инклюзивные проекты в музее и театре кукол им. С. В. Образцова» и «Технологии чудесного в театре кукол». В течение всей фестивальной программы в фойе театра доступна выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+». События пройдут на площадках Театра Образцова и в «Мастерской "12" Никиты Михалкова».
