Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон

24 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
24 августа 2025
Театр кукол имени Сергея Образцова поделился планами на юбилейный 95-й сезон, открывшийся показом легендарного спектакля «Необыкновенный концерт». Согласно пресс-службе ГАЦТК, к 80-летию данной постановки будет создана ее новая телевизионная версия.

Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова

На начало ноября намечена премьера пластического спектакля «Картины из жизни доктора Фауста», созданного по мотивам трагедии Гете. Над постановкой работает команда под руководством хореографа и режиссера Егора Дружинина. В творческую группу вошли режиссер Максим Кустов, художник-постановщик Виктор Никоненко, художник по костюмам Ирэна Белоусова и художник по свету Сергей Скорнецкий. Также в театре готовится проект с рабочим названием «Знакомьтесь, театр Образцова!». Это спектакль о кукольном искусстве, созданный молодыми актерами Театра кукол Образцова. Во второй половине сезона на малой сцене Максим Кустов в соавторстве с Марией Трегубовой представят музыкальный спектакль для семейного просмотра «Дюймовочка».

Традиционно театр проведет новогодние экспедиции для детей и взрослых – премьера ожидается 20 декабря. В гастрольных планах — вся Россия, включая Камчатку, Сибирь, Южный Урал, Поволжье и Центральный федеральный округ, а также Южная Осетия.

Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова

С 15 по 20 сентября состоится XIII Международный фестиваль «Образцовфест», посвященный развитию искусства театра кукол в России и странах БРИКС+. В программу включено 13 спектаклей из Бразилии, России, Индии, Китая, Беларуси, Ирана и из разных российских городов и регионов: Вологды, Владикавказа, Красноярска, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. По словам главного режиссера ГАЦТК им. С. В. Образцова Бориса Константинова, «содружество кукольников, наверное, одно из самых бескорыстных и честных. Во все времена кукольники путешествуют, собирают людей, чтобы вместе услышать и понять важное — о душе и бездушии, о жизни и смерти, о любви и ненависти. Об этом любой спектакль. А самая большая задача кукольника — наверное, во имя нее, в том числе, и создан "Образцовфест" — исследовать бесконечные возможности куклы. Что может кукла? Может она сделать мир добрее, наполнить его радостью? Будем надеться, на нашем фестивале так и случится».

Фестивальную программу формируют две части: основная — показы спектаклей, демонстрирующих разнообразие культур и направлений в искусстве театра кукол России и мира, — и профессиональная, куда войдут лекции и мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также конференция: «Инклюзивные проекты в музее и театре кукол им. С. В. Образцова» и «Технологии чудесного в театре кукол». В течение всей фестивальной программы в фойе театра доступна выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+». События пройдут на площадках Театра Образцова и в «Мастерской "12" Никиты Михалкова».
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Angelika77   28.08.2025 - 21:18
Планы "грандиозные", так что хочется пожелать организаторам удачи в 95 сезоне и ажиотаж среди зрителей. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   27.08.2025 - 20:18
Хоть что-то есть радостное в не светлом будущем. Буду ходить на куклы)))) читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   27.08.2025 - 17:40
Не знаю, на сколько интересными и эффектными должны быть кукольные представления, чтобы на них реально пришло много зрителей. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   26.08.2025 - 17:54
Детям возможно и понравится, а вот взрослым - не уверена. Разве что только тем, кто изучает кукольный театр и крутится в этой сфере. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   25.08.2025 - 20:33
Отличные и вполне ожидаемо амбициозные планы у легендарного театра! 95-й сезон обещает быть ярким и достойным юбилейного статуса. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Театр кукол Образцова погрузит зрителей в атмосферу советской интеллигентной дачи
В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…»
Александр Адабашьян расскажет о «Бедных людях» в Театре кукол Образцова
В Театре кукол Образцова создали школьный хоррор про буллинг
Театр кукол Образцова готовит спектакль по сказке Джанни Родари «Чиполлино»
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Егор ДружининБорис КонстантиновМаксим КустовВиктор Никоненко
фильмы
Необыкновенный концерт
театры
Мастерская «12» Никиты МихалковаТеатр кукол им. С.В.Образцова

фотографии >>
Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон фотографии
Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон фотографии
Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон фотографии
Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен