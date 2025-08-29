Кино-Театр.Ру
В ЦДР начнутся «Жестокие игры»

29 августа
2025 год
Новости театра >>
29 августа 2025
В Центре драматургии и режиссуры на Соколе 5 сентября состоится премьера спектакля Фаины Колосковой «Жестокие игры». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В ЦДР начнутся «Жестокие игры»
фото: пресс-служба ЦДР

Одна из самых знаменитых пьес Алексея Арбузова «Жестокие игры» была написана в 1978 году. С тех пор многое невозвратно изменилось, однако вопросы, которые решают герои этой истории, остаются актуальными для каждого молодого поколения. Постановка объединит опытных артистов ЦДР и молодых выпускников кафедры саунд-драмы ГИТИСа. Музыкальное решение спектакля построено на мотивах 1970-х, авторы ставят своей задачей исследовать, как эта музыка откликается в современном мире, насколько она актуальна сегодня.

Кай, Никита и Терентий, «золотая молодежь» эпохи застоя, в своем дружеском кругу стремятся сбежать от взрослого мира. Они и сами давно стоят на пороге взросления, но никак не могут сделать шаг из детства в самостоятельную жизнь с ее трудностями и ответственностью. Внезапная встреча с девушкой Нелей меняет привычный уклад их беззаботной жизни, заставляя каждого из героев по-новому взглянуть на главные жизненные ценности.

«В этом спектакле я бы хотела поговорить о таком важном понятии, как «семья», но не в общепринятом понимании, а в более широком плане. Что такое "семья" в коллективе? Что такое "дом"? Как его найти в своем сердце? Как построить, а не разрушать? Через препятствия, уроки герои будут учиться любви, принятию и терпению», — говорит режиссер Фаина Колоскова.

В постановке задействованы Регина Азгамова, Антон Кирюшин, Софья Коженкова, Ирина Кругман и другие.
Алексей АрбузовАнтон КирюшинФаина Колоскова
театры
ЦДР

