В Театре Маяковского поставят спектакль по произведениям Романа Михайлова

29 августа
2025 год
Новости театра >>
29 августа 2025
В Театре Маяковского состоялся сбор труппы, посвященный открытию 103-го сезона. Зрителям планируется представить более десяти премьер, сообщает пресс-служба театра.

В Театре Маяковского поставят спектакль по произведениям Романа Михайлова
фото: mayakovsky.ru

Уже в сентябре (13-го и 14-го числа, а также 9 октября) состоится первая премьера сезона – спектакль «Сны моего отца 2.0», который ставит Егор Перегудов в соавторстве с главным художником театра народным художником России Владимиром Арефьевым. Одну из главных ролей в новой постановке исполнит артист Российского академического молодежного театра Денис Шведов. В основе инсценировки – произведения современного писателя, математика, кинорежиссера Романа Михайлова. «Эти сказки очень точно и парадоксально отражают наш мир. В этих рассказах про 1990-е, есть точное ощущение размытой реальности человека в информационном обществе», — подчеркнул Егор Перегудов, рассказав, что это будет ультракамерная постановка всего на 116 зрителей.

В апреле 2026 года Его Перегудов также представит спектакль «Каренина. Том Второй», который инсценирует именно второй том знаменитого романа Льва Толстого, который имеет куда меньшую сценическую судьбу, чем первый. А на Сцене на Сретенке режиссер выпустит спектакль по современной прозе Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Премьера запланирована на ноябрь 2026 года.

Следующей премьерой на Основной сцене Театра Маяковского (2 и 3 октября) станет «Скучная история» Дениса Хусниярова по одноименной повести Антона Чехова. В главных ролях — народные артисты России Евгения Симонова и Михаил Филиппов, который спустя продолжительное время возвращается на сцену родного театра. Над сценографией работает петербургский художник Семен Пастух.

Сцена на Сретенке пополнится спектаклем «Типа Я» по роману Ислама Ханипаева в июне 2026-го, режиссером которого выступит Саша Золотовицкий. А также «Грозой» по классической пьесе Александра Островского в сентябре 2026 года, которую поставит Егор Ковалев. Репертуар Малой сцены театра обновится спектаклем артиста Олега Сапиро «Ося. Иосиф.Josef» об Иосифе Бродском, который пройдет всего в 10 эксклюзивных показов (премьера — 11 октября и 10 ноября). Постановка Ирины Васильевой «Мир потерянных животных» по новелле Ноэми Уэбер будет обращена к детям и выйдет под Новый год в декабре. Спектакль Веры Камышниковой «Песчаная учительница» по киносценарию Андрея Платонова состоится весной 2026 года. А Дмитрий Крестьянкин вновь создает спектакль для подростковой аудитории — «Восьмиклассница» продолжит проект «Театр в школе».

В рамках спецпроектов театра продолжится литературно-драматические перформансы «Шесть персонажей с вопросами к автору». В проекте переосмысляются литературные произведения средствами театра. Премьерой станет кабаре «Курил ли Пушкин?» в фойе бельэтажа Основной сцены театра. Кроме того, в этом сезоне начнутся репетиции необычной для драматического театра премьеры – оперетты «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, которую поставит Владислав Наставшев. Премьера намечена на сентябрь 2026 года. А также в планах постановка Евгения Закирова «Преступление и наказание», которую стоит ждать в января 2027-го.
№ 1
29.08.2025 - 19:48
Театр не останавливается, люди работают, придумывают все новые постановки. Сходить будет на что в этом сезоне. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Владимир АрефьевИрина Васильева (II)Евгений ЗакировАлександр ЗолотовицкийЕгор КовалёвДмитрий КрестьянкинРоман МихайловСемен ПастухЕгор (Георгий) ПерегудовОлег СапироЕвгения СимоноваМихаил ФилипповДенис ХуснияровДенис Шведов
театры
Театр им. Вл. Маяковского

анонс

Скорбим

Родион Константинович Щедрин
29 августа ушёл из жизни композитор Родион Щедрин.
Сергей Алексашкин
27 августа ушёл из жизни оперный певец Сергей Алексашкин.
Игорь Николаев
25 августа ушёл из жизни театральный режиссёр Игорь Николаев.

