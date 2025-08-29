В Театре Маяковского поставят спектакль по произведениям Романа Михайлова

В Театре Маяковского состоялся сбор труппы, посвященный открытию 103-го сезона. Зрителям планируется представить более десяти премьер, сообщает пресс-служба театра.
фото: mayakovsky.ru
Уже в сентябре (13-го и 14-го числа, а также 9 октября) состоится первая премьера сезона – спектакль «Сны моего отца 2.0», который ставит Егор Перегудов в соавторстве с главным художником театра народным художником России Владимиром Арефьевым. Одну из главных ролей в новой постановке исполнит артист Российского академического молодежного театра Денис Шведов. В основе инсценировки – произведения современного писателя, математика, кинорежиссера Романа Михайлова. «Эти сказки очень точно и парадоксально отражают наш мир. В этих рассказах про 1990-е, есть точное ощущение размытой реальности человека в информационном обществе», — подчеркнул Егор Перегудов, рассказав, что это будет ультракамерная постановка всего на 116 зрителей.
В апреле 2026 года Его Перегудов также представит спектакль «Каренина. Том Второй», который инсценирует именно второй том знаменитого романа Льва Толстого, который имеет куда меньшую сценическую судьбу, чем первый. А на Сцене на Сретенке режиссер выпустит спектакль по современной прозе Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Премьера запланирована на ноябрь 2026 года.
Следующей премьерой на Основной сцене Театра Маяковского (2 и 3 октября) станет «Скучная история» Дениса Хусниярова по одноименной повести Антона Чехова. В главных ролях — народные артисты России Евгения Симонова и Михаил Филиппов, который спустя продолжительное время возвращается на сцену родного театра. Над сценографией работает петербургский художник Семен Пастух.
Сцена на Сретенке пополнится спектаклем «Типа Я» по роману Ислама Ханипаева в июне 2026-го, режиссером которого выступит Саша Золотовицкий. А также «Грозой» по классической пьесе Александра Островского в сентябре 2026 года, которую поставит Егор Ковалев. Репертуар Малой сцены театра обновится спектаклем артиста Олега Сапиро «Ося. Иосиф.Josef» об Иосифе Бродском, который пройдет всего в 10 эксклюзивных показов (премьера — 11 октября и 10 ноября). Постановка Ирины Васильевой «Мир потерянных животных» по новелле Ноэми Уэбер будет обращена к детям и выйдет под Новый год в декабре. Спектакль Веры Камышниковой «Песчаная учительница» по киносценарию Андрея Платонова состоится весной 2026 года. А Дмитрий Крестьянкин вновь создает спектакль для подростковой аудитории — «Восьмиклассница» продолжит проект «Театр в школе».
В рамках спецпроектов театра продолжится литературно-драматические перформансы «Шесть персонажей с вопросами к автору». В проекте переосмысляются литературные произведения средствами театра. Премьерой станет кабаре «Курил ли Пушкин?» в фойе бельэтажа Основной сцены театра. Кроме того, в этом сезоне начнутся репетиции необычной для драматического театра премьеры – оперетты «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, которую поставит Владислав Наставшев. Премьера намечена на сентябрь 2026 года. А также в планах постановка Евгения Закирова «Преступление и наказание», которую стоит ждать в января 2027-го.
