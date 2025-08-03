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Спектакли Олега Липовецкого, Петра Шерешевского и Яны Туминой покажут в театре «Шалом» в новом сезоне

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Новости театра >>
3 августа 2025
В театре «Шалом» рассказали о планах на 92-й театральный сезон. В числе премьер — постановки Олега Липовецкого, Петра Шерешевского, Яны Туминой, Владимира Киммельмана и Екатерины Корабельник. Театр продолжит развивать площадку на Новослободской, отправится на гастроли по России, а также будет экспериментировать с жанрами и формами в рамках «Лаборатории пуримшпиля в Пуримшпильбурге», которая проводится на средства гранта Российского еврейского конгресса.

Спектакли Олега Липовецкого, Петра Шерешевского и Яны Туминой покажут в театре «Шалом» в новом сезоне
фото: пресс-служба театра

В свой 92-й сезон театр «Шалом» впервые входит с двумя зданиями и тремя сценами. Театр играет спектакли на Варшавском шоссе, а также в новом здании на Новослободской. В сентябре театр отправится в Екатеринбург с постановкой «Боже мой!» Олега Липовецкого — спектакль станет участником IX Фестиваля современной еврейской культуры. Тональность началу сезона на московской сцене задаст «Лисистрата» — современная вариация пьесы Аристофана о женском плане по спасению мира. Это первая постановка на Большой сцене театра на Новослободской, осуществленная художественным руководителя Олегом Липовецким. Осенние показы премьеры, закрывшей минувший сезон, пройдут 17 сентября, 15 и 25 октября.

А уже 13 и 14 сентября состоится первая премьера нового сезона: «Натана Мудрого» по мотивам пьесы Готхольда Эфраима Лессинга Петр Шерешевский ставит в жанре «благодатный трип в двух действиях». Экспрессивный спектакль перенесёт зрителей во времена Крестового похода, в Иерусалим XII века, где пересекаются интересы представителей разных культур, религий и традиций. В команде создателей — художник Фемистокл Атмадзас и художник по костюмам Ольга Атмадзас, а также художник по свету Дмитрий Зименко. Также 13 и 14 сентября состоится премьера спектакля-экскурсии «Еврейский театр. История справа налево» по выставочному пространству в здании театра на Новослободской. Показы будут проходить для 10 зрителей, которые будут перемещаться по экспозиции, совершая путешествие по истории еврейского театра от пуримшпиля до наших дней. Роль проводника, экскурсовода-искусствоведа, исполнят новые артистки театра София Незнамова и Милана Владыкина.

В ноябре театр обратится к драме Максима Горького «Последние». В центре сюжета — противостояние отцов и детей, в котором остро звучит вопрос: как грехи родителей отражаются на детях? Постановку осуществит художественный руководитель Олег Липовецкий. Премьера запланирована на 22 и 23 ноября. На Малой сцене 6 декабря увидит свет премьера для семейной аудитории — «Мох. История одного пса» (8+) по мотивам повести испанского писателя Давида Циричи. Режиссер Екатерина Корабельник покажет историю Второй мировой войны от лица пса Мха — через инстинктивный и невинный взгляд собаки, ищущей свою семью. Автором инсценировки выступит Игорь Савкин, художником — Ирина Уколова, художником по свету — Максим Бирюков, видеохудожниками — Маша Небесная и Кирилл Маловичко.

Спектакли Олега Липовецкого, Петра Шерешевского и Яны Туминой покажут в театре «Шалом» в новом сезоне
фото: пресс-служба театра

После Нового года, во второй половине сезона, зрителей ожидают еще три премьеры. В апреле 2026 года Яна Тумина представит свою версию «Короля Лира» Уильяма Шекспира. Для театра «Шалом» это знаковое название, так как роль Короля Лира в 1935 году стала для основателя ГОСЕТа Соломона Михоэлса знаковой и вошла в историю мирового театра. Режиссер Яна Тумина — уникальный мастер, работающий на стыке театра драмы, театра художника, театра кукол и предмета, неоднократный лауреат «Золотой Маски».

Завершит сезон в мае 2026 года премьера Владимира Киммельмана, который впервые поставит спектакль на сцене театра «Шалом». Режиссер возьмется за пьесу известного израильского драматурга Иешуа Соболя «Гетто». Драма рассказывает об удивительной жизни людей, обреченных на скорую смерть и знавших об этом. Пьеса написана по воспоминаниям чудом выжившего библиотекаря гетто Германа Крука. В 1942-1943 годах в вильнюсском гетто зарождается…театр. Но нужен ли в гетто театр, если каждый день ведут людей на убой?

Кроме того, в планах Олега Липовецкого в 2026 году осуществить постановку по мотивам романа «Петля и камень в зеленой траве» Аркадия и Георгия Вайнеров, культовых авторов остросюжетной прозы. Роман был написан в 1970-х годах, но опубликован только в 1990-м, так как были затронуты две запретные для Советского Cоюза темы: репрессии и «еврейский вопрос». Трагическая история любви и детективное расследование разворачиваются на фоне позднесоветской эпохи.

Также до конца сезона театр проводит «Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге». Проект реализуется при поддержке Российского еврейского конгресса (РЕК) и направлен на исследование, переосмысление и актуализацию старинного жанра пуримшпиля — еврейского народного представления, в котором смех помогает преодолевать страх, а сатира становится языком исторической памяти. В рамках лаборатории постановочные команды вместе с труппой театра «Шалом» создадут еще шесть эскизов будущих пуримшпилей. Каждый эскиз — это современная интерпретация традиционного жанра, открытая к эксперименту и диалогу. По итогам всех показов один или несколько эскизов будут доработаны до полноценных пуримшпилей и включены в репертуар театра «Шалом».
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Спектакли Олега Липовецкого, Петра Шерешевского и Яны Туминой покажут в театре «Шалом» в новом сезоне фотографии
Спектакли Олега Липовецкого, Петра Шерешевского и Яны Туминой покажут в театре «Шалом» в новом сезоне фотографии
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