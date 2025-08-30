«Мастерская» проведет вечер санскритской драмы

«Мастерская» и Санкт-Петербургское отделение СТД РФ 2 сентября в 17:00 проведут в Карельской гостиной Дома актера вечер санскритской драмы. Вход свободный по регистрации, уточняет пресс-служба театра.
Мало кто знает в наше время о санскритской драме, в то время как древнеиндийская театральная традиция появилась задолго до античности и является старейшей в мире. Театр «Мастерская» надеется восполнить пробел и проводит вечер, где театральная общественность и широкий зритель смогут познакомиться с этим удивительным культурным феноменом. В рамках мероприятия состоится лекция «Древнеиндийский театр. Заглядывая в глубины истории». Лектором выступит санскритолог, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук, кандидат филологических наук Наталья Лидова.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
«Предлагаемая лекция это не просто рассказ о древнеиндийском театре – это совместное путешествие в мир, где представление было не простым развлечением, а обращенной к богам мистерией, священной и сложной наукой. Мы поговорим о "Натьяшастре" – энциклопедическом трактате, открывающем окно в удивительную художественную реальность древнеиндийского театра, существовавшую уже более 2000 лет назад. Создатели трактата разделили представление на основные компоненты и описали по отдельности все мыслимые аспекты исполнительского искусства. Я расскажу о главном вкладе этого трактата – теории расы, описывающей то высшее эмоциональное наслаждение, достижение которого было главной целью древнеиндийского театра. Мы обсудим, как теория сочеталась с практикой и в какой степени гениальные драматурги, подобные Калидасе, следовали "Натьяшастре" или создавали свой собственный независимый от теории театральный язык. И, наконец, мы познакомимся с дожившей до нашего времени традицией храмового театра – кутиттамом, представления которого до сих пор сохраняют ауру древней санскритской драмы», — говорит Наталья Ростиславовна.
После лекции режиссеры Григорий Козлов и Максим Фомин совместно с артистами Кириллом Гордлеевым и Никитой Капраловым представят пьесу Бхасы «Речь посланника». Одно из известных произведений древнеиндийского драматурга, жившего в период со второго по четвертый век нашей эры, впервые представлено на русском языке. Эта краткая, но насыщенная драма, основанная на эпосе Махабхарата, изображает напряженный диалог между Кришной и Дхритараштрой, в котором Кришна призывает царя Хастинапура предотвратить войну между Пандавами и Кауравами. Пьесу отличает лаконичность, драматизм и философская глубина. Бхаса мастерски передает накал предстоящего конфликта, используя изящную поэтическую речь и символику. Это уникальное произведение классической санскритской драмы раскрывает темы дхармы, судьбы и нравственного выбора, оставаясь актуальным и сегодня.
