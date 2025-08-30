Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мастерская» проведет вечер санскритской драмы

30 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
30 августа 2025
«Мастерская» и Санкт-Петербургское отделение СТД РФ 2 сентября в 17:00 проведут в Карельской гостиной Дома актера вечер санскритской драмы. Вход свободный по регистрации, уточняет пресс-служба театра.

Мало кто знает в наше время о санскритской драме, в то время как древнеиндийская театральная традиция появилась задолго до античности и является старейшей в мире. Театр «Мастерская» надеется восполнить пробел и проводит вечер, где театральная общественность и широкий зритель смогут познакомиться с этим удивительным культурным феноменом. В рамках мероприятия состоится лекция «Древнеиндийский театр. Заглядывая в глубины истории». Лектором выступит санскритолог, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук, кандидат филологических наук Наталья Лидова.

«Мастерская» проведет вечер санскритской драмы
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

«Предлагаемая лекция это не просто рассказ о древнеиндийском театре – это совместное путешествие в мир, где представление было не простым развлечением, а обращенной к богам мистерией, священной и сложной наукой. Мы поговорим о "Натьяшастре" – энциклопедическом трактате, открывающем окно в удивительную художественную реальность древнеиндийского театра, существовавшую уже более 2000 лет назад. Создатели трактата разделили представление на основные компоненты и описали по отдельности все мыслимые аспекты исполнительского искусства. Я расскажу о главном вкладе этого трактата – теории расы, описывающей то высшее эмоциональное наслаждение, достижение которого было главной целью древнеиндийского театра. Мы обсудим, как теория сочеталась с практикой и в какой степени гениальные драматурги, подобные Калидасе, следовали "Натьяшастре" или создавали свой собственный независимый от теории театральный язык. И, наконец, мы познакомимся с дожившей до нашего времени традицией храмового театра – кутиттамом, представления которого до сих пор сохраняют ауру древней санскритской драмы», — говорит Наталья Ростиславовна.

После лекции режиссеры Григорий Козлов и Максим Фомин совместно с артистами Кириллом Гордлеевым и Никитой Капраловым представят пьесу Бхасы «Речь посланника». Одно из известных произведений древнеиндийского драматурга, жившего в период со второго по четвертый век нашей эры, впервые представлено на русском языке. Эта краткая, но насыщенная драма, основанная на эпосе Махабхарата, изображает напряженный диалог между Кришной и Дхритараштрой, в котором Кришна призывает царя Хастинапура предотвратить войну между Пандавами и Кауравами. Пьесу отличает лаконичность, драматизм и философская глубина. Бхаса мастерски передает накал предстоящего конфликта, используя изящную поэтическую речь и символику. Это уникальное произведение классической санскритской драмы раскрывает темы дхармы, судьбы и нравственного выбора, оставаясь актуальным и сегодня.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 20:35
Здесь даже само представление окажется сложным к восприятию, не то чтобы лекции и монологи. Суть ясна только в одном - снова поднимается тема войны. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   30.08.2025 - 19:36
Признаюсь честно, я сам из тех, кто «мало кто знает в наше время о санскритской драме». Новость прочитал с большим интересом, потому что это звучит как открытие какого-то параллельного мира. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   30.08.2025 - 19:22
Под лекцию наверное уснуть можно будет, не знаю что сказать о самой постановке. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Арина Лыкова адаптировала для театральной сцены роман Константина Вагинова «Козлиная песнь»
В «Мастерской» поставят спектакль «Залетные» по рассказам Василия Шукшина
Анна Арефьева сыграет вместе с мамой Аленой Ложкиной в одном спектакле
персоны
Кирилл ГордлеевНикита КапраловГригорий Козлов (II)Максим Фомин
театры
"Мастерская"

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен