Константин Хабенский сыграет Мольера в новом спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош»

что почитать?

Новости кино Данила Козловский возвращается в кино с главной ролью в фильме «НиктоКакТы» Компанию актеру составит Паулина Андреева

Новости кино Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка» В Москве начались съемки доброй приключенческой комедии для юных зрителей и их родителей

Спутник телезрителя «Джон Уик-2» и его собака-2 30 августа, 19:00, viju TV1000 action

Интервью Режиссер Никита Андриенко: «Юмор и легкое отношение к жизни могут помогать и исцелять» Режиссер сериала «Знахарь» о кубанском колорите и творческих находках

Новости кино Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров попадут в «Пропасть» Стартовали съемки нового остросюжетного фильма

Лайфстайл «Природа нас благословила»: Агата Муцениеце поделилась фотографиями со свадьбы А также рассказала о маленьком чуде