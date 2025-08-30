Константин Хабенский сыграет Мольера в новом спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош»

Пьеса, написанная Михаилом Булгаковым специально для мхатовской сцены в 1929 году, рассказывает историю последних лет жизни Жан-Батиста Мольера, актера и драматурга, «комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни». И хотя автор подчеркивал, что писал романтическую драму, а не историческую хронику, в ней нашли отражение подлинные факты биографии великого француза: семейные коллизии, покровительство Короля-Солнца, запрет «Тартюфа». И конечно, эта пьеса отразила отношения самого Булгакова с властью, обществом и судьбой. Постановка Квятковского раскроет перед зрителем фрактал временных эпох: золотой век Людовика XIV, советские 30-е и сегодняшний день — обнажая вечные и неразрешимые парадоксы творческой жизни. В новую сценическую версию «Кабалы святош», над которой вместе с режиссером работает драматург Михаил Дегтярев, также войдут фрагменты романа Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Жанр спектакля Юрий Квятковский определил как «трагифарс».
Роль Мольера исполнит художественный руководитель МХТ Константин Хабенский. В образе Людовика Великого предстанет Николай Цискаридзе, который дебютирует на драматической сцене под псевдонимом Максим Николаев. Компанию им составят Александра Ребенок (Мадлена Бежар), Сергей Волков (Муаррон), Иван Волков (архиепископ Шаррон), Игорь Хрипунов (Бутон), другие артисты театра и студенты Школы-студии МХАТ. Сценографию создает главный художник МХТ Николай Симонов, костюмы – модельер Игорь Чапурин. Также над спектаклем работают художник по свету Иван Виноградов, композитор Николай Попов и хореографы Анастасия Пешкова и Мария Заплечная.
По информации пресс-службы Музея МХАТ, 2 сентября в 16:00, за два дня до премьеры спектакля, в Зеленом фойе откроется выставка «Играть! Антракт!», посвященная булгаковской пьесе. Среди гостей ожидаются Константин Хабенский, Николай Цискаридзе, Игорь Чапурин, Юрий Квятковский, Юрий Хариков и другие почетные гости.
фото: пресс-служба Музея МХАТ
Экспозиция погрузит посетителей в мир театрального закулисья, с его манящей таинственностью и художественным беспорядком. Сквозной станет тема масок, которые присутствовали в постановках пьесы Булгакова во МХАТе. Посетители смогут увидеть эскизы художников Петра Вильямса, Андриса Фрейбергса, Юрия Харикова, Николая Симонова и Игоря Чапурина, а также сценические костюмы и реквизит. В отдельной витрине будут выставлены личные вещи Михаила Булгакова и его посмертная маска из фондов Музея МХАТ.
«Почему мы решили превратить выставочное пространство в театральное? Как сказано у Шекспира, "весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль". В театре жизнь часто воспринимается как игра, а театр становится жизнью. Только, правда, в театре бывают антракты, а в жизни – нет. Приходится беспрерывно играть от начала до самого конца и по ходу действия примерять маски разных персонажей. Надевают свои маски и герои Михаила Булгакова, причем иногда кажется, что эти маски прирастают к их лицам, так что персонаж забывает, где заканчивается игра и начинается он сам. Об этой двойственности театра нам и хотелось поговорить», — рассказал директор музея Павел Ващилин.
