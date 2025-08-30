Кино-Театр.Ру
В Москве состоится мировая премьера балетного триптиха «Планида»

30 августа
2025 год
30 августа 2025
На сцене Малого театра 23 и 24 сентября состоится мировая премьера проекта компании MuzArts «Планида». Согласно пресс-службе постановки, состоящей из одноактных балетов «Франческа да Римини», «Нерв» и «Русский характер», она соединит в себе классику и новаторство, международный опыт и русскую самобытность.

«Нерв»
фото: пресс-служба проекта

Премьерная часть триптиха — одноактный балет «Русский характер» — поставлена по мотивам одноименного произведения Алексея Толстого хореографом Павлом Глуховым на музыку Айдара Гайнуллина, который впервые примет участие в балетной постановке как автор музыки и солист. Спектакль пройдет в сопровождении камерного оркестра. Художником по костюмам выступит известный дизайнер Светлана Тегин, а художником по свету Иван Виноградов. В постановке заняты приглашенная звезда современной хореографии Ильдар Гайнутдинов и артисты балета Большого театра Екатерина Крысанова, Денис Савин, Анастасия Сташкевич, Алексей Путинцев, Елизавета Кокорева и Георгий Гусев.

Рассказ «Русский характер» посвящен героизму и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Через судьбу главного героя раскрывается внутренний мир человека, испытавшего все тяготы суровых испытаний. По словам генерального продюсера компании MuzArts Юрия Баранова, «произведение Алексея Толстого необычно для балета. Но мы рискнули взять эту неожиданную историю за основу танцевального спектакля. Балетный театр многое может рассказать без слов: в этом проекте с помощью танца мы будем говорить об отношениях между людьми во время войны».

«Франческа да Римини»
фото: пресс-служба проекта

Также в программе — два балетных хита последних лет. Первый акт — «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова. История героини, увековеченная в поэме Данте «Божественная комедия», имеет долгую и богатую родословную в мире искусства. Балет рассказывает о любви Франчески и Паоло, их трагической гибели. На сцену выйдут прима-балерины Большого театра Елизавета Кокорева, Анастасия Сташкевич в роли трепетной Франчески, Алексей Путинцев, Ильдар Гайнутдинов в качестве ее возлюбленного Паоло и премьер Большого театра Егор Геращенко в образе ревнивого мужа. Во втором акте балет «Нерв» в постановке молодого хореографа Анны Щеклеиной, ставший ярким открытием 2022 года, расскажет о том, как ломаются прежние способы коммуникации между людьми. Спектакль пригласит зрителей задуматься о поиске новых возможностей увидеть и почувствовать другого человека.

«Планида» посвящена художественному осмыслению человеческой жизни с ее поисками, сомнениями, переживаниями и мимолетным счастьем. Все три балета объединяет тема любви, а сострадание, милосердие, единство духа выйдут здесь на первый план.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram