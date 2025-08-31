По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось»

Независимый театральный проект переосмысляет историю Анны Карениной через призму современного танца, перформанса и визуального искусства. Спектакль проводит зрителя по главным переживаниям героини: от холодного брака с Карениным к живым, наполненным чувствами отношениям с Вронским и нарастающей тревоге из-за потери связи с сыном. «В этой постановке нам важно было показать не просто историю Анны Карениной, а ее внутренний разлом — этот мучительный путь "туда-сюда" между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, "фарфоровым" миром, в котором остался Сережа. Ни один из них не становится для нее домом, и именно в этом противоречии рождается ее трагедия. Мы сознательно уходим от буквальности — вместо слов здесь тело, вместо декораций — метафоричные образы, чтобы зритель мог заново пережить знакомый сюжет, пропустив его через себя», — говорит Ирина Михеева.
За пластическое решение отвечает хореограф Ольга Лабовкина, ставившая танцевальные спектакли на сценах Большого театра (компания Muzart), Новой Оперы (Балет Москва) и зарубежных площадках. «Артисты балета привыкли, что хореограф придумывает движения на основе многолетней традиции и показывает им. В этой постановке мы искали танец совместно, задействуя воображение и прошлый опыт исполнителей. Отдельным вызовом для артистов стала работа с музыкальным материалом. В балетной традиции музыка является основой, доминантой, танец оформляет собой музыкальную структуру. Здесь же музыка и действие — это партнерство, артисты иногда ведут музыку за собой, а не танцуют под нее», — рассказала Лабовкина.
