Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось»

31 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
31 августа 2025
На сцене Электротеатра «Станиславский» 27 и 28 сентября пройдет премьера экспериментальной танц-драмы «До поезда осталось» по мотивам «Анны Карениной». Согласно пресс-службе постановки, в фокусе три персонажа романа Льва Толстого: Анна, ее сын Сережа и Вронский. Главные роли в дебютном проекте компании 2sisters, созданной режиссером Ириной Михеевой, исполняют экс-прима Мариинского театра Дарья Павленко и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось»
фото: пресс-служба спектакля

Независимый театральный проект переосмысляет историю Анны Карениной через призму современного танца, перформанса и визуального искусства. Спектакль проводит зрителя по главным переживаниям героини: от холодного брака с Карениным к живым, наполненным чувствами отношениям с Вронским и нарастающей тревоге из-за потери связи с сыном. «В этой постановке нам важно было показать не просто историю Анны Карениной, а ее внутренний разлом — этот мучительный путь "туда-сюда" между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, "фарфоровым" миром, в котором остался Сережа. Ни один из них не становится для нее домом, и именно в этом противоречии рождается ее трагедия. Мы сознательно уходим от буквальности — вместо слов здесь тело, вместо декораций — метафоричные образы, чтобы зритель мог заново пережить знакомый сюжет, пропустив его через себя», — говорит Ирина Михеева.

За пластическое решение отвечает хореограф Ольга Лабовкина, ставившая танцевальные спектакли на сценах Большого театра (компания Muzart), Новой Оперы (Балет Москва) и зарубежных площадках. «Артисты балета привыкли, что хореограф придумывает движения на основе многолетней традиции и показывает им. В этой постановке мы искали танец совместно, задействуя воображение и прошлый опыт исполнителей. Отдельным вызовом для артистов стала работа с музыкальным материалом. В балетной традиции музыка является основой, доминантой, танец оформляет собой музыкальную структуру. Здесь же музыка и действие — это партнерство, артисты иногда ведут музыку за собой, а не танцуют под нее», — рассказала Лабовкина.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   1.09.2025 - 20:11
Под каким соусом только не подавали Каренину, теперь вот танц-драма. Это что-то новенькое, стоит сходить на спектакль. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 19:31
Отличная новость для ценителей современного театра. Особенно интересно увидеть показ романа через призму танца и пластики. Определенно, одна из самых ожидаемых премьер сезона. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В Москве состоится мировая премьера балетного триптиха «Планида»
В Большом театре состоится мировая премьера балета «Дягилев»
В Москве состоится премьера комического балета «Коппелия»
Поиск по меткам
балеттеатральная премьера
персоны
Владислав ЛантратовДарья Павленко
театры
Большой театрМариинский театрТеатр Новая ОпераЭлектротеатр "Станиславский"

фотографии >>
По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось» фотографии
По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось» фотографии
По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось» фотографии
По «Анне Карениной» ставят экспериментальную танц-драму «До поезда осталось» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ато Мухамеджанов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Алексей Чадов
Яни Джеллман
Джулиано Джемма
Мерритт Паттерсон
Линда Перл
Киану Ривз
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram