Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра

270-й театральный сезон Малого театра открылся 30 августа спектаклями «Буратино» А.Н. Толстого, «Горе от ума» А.С. Грибоедова на Основной сцене и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «В чужом пиру похмелье» А.Н. Островского – на сценах на Большой Ордынке. Несколькими днями ранее состоялся сбор труппы, на котором представили новых актеров, принятых в театр — заслуженную артистку России Аллу Юганову, актрис Ангелину Стречину и Ксению Лукьянчикову, а также выпускников Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина – Александра Годованца, Анастасию Ермошину, Арсения Сидякина и Дениса Косикова.
фото: Евгений Люлюкин // пресс-служба Малого театра
Встреча после летних каникул началась с просмотра видеоролика, отражающего самые яркие события прошедшего сезона. Минутой молчания почтили память ушедших народных артистов России – Алексея Сергеевича Кудиновича, Алефтины Николаевны Евдокимовой, Владимира Алексеевича Сафронова. Директор Малого театра Тамара Михайлова подвела итоги 269-го сезона, представив творческий отчет в цифрах: 6 премьер, на стационаре сыграно 706 спектаклей, из них – 117 для детей, проведено 118 мероприятий, около 400 тысяч зрителей посетили Малый театр. Главный режиссер Алексей Дубровский огласил планы театра на юбилейный 270-й сезон.
В ближайших — восемь осенних премьер. Первая из них состоится на Малой сцене на Б. Ордынке 16 сентября – спектакль «Защита Лужина» В.В. Набокова в постановке Владимира Даная. 20 сентября на Большой сцене на Б. Ордынке – «Весьма остроумная и превеселая комедия о виндзорских женушках» по пьесе У. Шекспира, режиссер-постановщик Александр Вельмакин. 7 ноября на Исторической сцене Андрей Прикотенко выпустит спектакль «Анна Каренина» Л.Н.Толстого. Далее в 2026 году зрители увидят постановку по новеллам Стефана Цвейга (режиссер Ася Князева), спектакли «Расстроенная семья» по пьесе Екатерины II в постановке Андрея Максимова, «Белая гвардия» по пьесе М.А. Булгакова режиссера Алексея Дубровского,«Пигмалион» Б. Шоу режиссера Глеба Подгородинского и «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого в постановке режиссера Владимира Драгунова.
фото: Евгений Люлюкин // пресс-служба Малого театра
Весной 2026-го пройдет третья режиссерская лаборатория Малого театра.
На сборе труппы поздравили заместителя директора Малого театра по творческим вопросам, ректора Высшего театрального училища (института) М.С. Щепкина Бориса Николаевича Любимова и народную артистку России Людмилу Петровну Полякову с вручением медали «Ветеран Малого театра» за 35-летнюю службу в Малом театре. А также приветствовали аплодисментами коллег, отметивших юбилеи творческой деятельности.
обсуждение >>