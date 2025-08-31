Кино-Театр.Ру
Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра

31 августа
2025 год
Новости театра >>
31 августа 2025
270-й театральный сезон Малого театра открылся 30 августа спектаклями «Буратино» А.Н. Толстого, «Горе от ума» А.С. Грибоедова на Основной сцене и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «В чужом пиру похмелье» А.Н. Островского – на сценах на Большой Ордынке. Несколькими днями ранее состоялся сбор труппы, на котором представили новых актеров, принятых в театр — заслуженную артистку России Аллу Юганову, актрис Ангелину Стречину и Ксению Лукьянчикову, а также выпускников Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина – Александра Годованца, Анастасию Ермошину, Арсения Сидякина и Дениса Косикова.

Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра
фото: Евгений Люлюкин // пресс-служба Малого театра

Встреча после летних каникул началась с просмотра видеоролика, отражающего самые яркие события прошедшего сезона. Минутой молчания почтили память ушедших народных артистов России – Алексея Сергеевича Кудиновича, Алефтины Николаевны Евдокимовой, Владимира Алексеевича Сафронова. Директор Малого театра Тамара Михайлова подвела итоги 269-го сезона, представив творческий отчет в цифрах: 6 премьер, на стационаре сыграно 706 спектаклей, из них – 117 для детей, проведено 118 мероприятий, около 400 тысяч зрителей посетили Малый театр. Главный режиссер Алексей Дубровский огласил планы театра на юбилейный 270-й сезон.

В ближайших — восемь осенних премьер. Первая из них состоится на Малой сцене на Б. Ордынке 16 сентября – спектакль «Защита Лужина» В.В. Набокова в постановке Владимира Даная. 20 сентября на Большой сцене на Б. Ордынке – «Весьма остроумная и превеселая комедия о виндзорских женушках» по пьесе У. Шекспира, режиссер-постановщик Александр Вельмакин. 7 ноября на Исторической сцене Андрей Прикотенко выпустит спектакль «Анна Каренина» Л.Н.Толстого. Далее в 2026 году зрители увидят постановку по новеллам Стефана Цвейга (режиссер Ася Князева), спектакли «Расстроенная семья» по пьесе Екатерины II в постановке Андрея Максимова, «Белая гвардия» по пьесе М.А. Булгакова режиссера Алексея Дубровского,«Пигмалион» Б. Шоу режиссера Глеба Подгородинского и «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого в постановке режиссера Владимира Драгунова.

Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра
фото: Евгений Люлюкин // пресс-служба Малого театра

В юбилейном сезоне предстоит активная гастрольная жизнь – Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Самара. Спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Бесприданница» А.Н. Островского, «Женитьба» и «Игроки» Н.В. Гоголя покажут на сцене Татарского Академического театра имени Галиасгара Камала. Малый театр представит спектакль «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» Д.Т. Ленского на XXV Международном Волковском театральном фестивале. Спектакль «Физики» Ф.Дюрренматта пройдет в рамках юбилея Росатома в Нижегородском театре юного зрителя. Спектакль «Смута. 1609-1611 гг» по произведению В.Р. Мединского сыграют на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Весной 2026-го пройдет третья режиссерская лаборатория Малого театра.
На сборе труппы поздравили заместителя директора Малого театра по творческим вопросам, ректора Высшего театрального училища (института) М.С. Щепкина Бориса Николаевича Любимова и народную артистку России Людмилу Петровну Полякову с вручением медали «Ветеран Малого театра» за 35-летнюю службу в Малом театре. А также приветствовали аплодисментами коллег, отметивших юбилеи творческой деятельности.
