Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра

Рецензии на фильмы Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — китайский мультфильм, установивший рекорд по сборам Как авторская анимация КНР превзошла хиты Голливуда

Интервью Илья Силаев: «Для меня «Хутор» – история о заблудших душах» Режиссер сериала – о нерве проекта, работе с Куценко и Романовичем и семейном притяжении

Спутник телезрителя «Джон Уик-2» и его собака-2 30 августа, 19:00, viju TV1000 action

Лайфстайл «Природа нас благословила»: Агата Муцениеце поделилась фотографиями со свадьбы А также рассказала о маленьком чуде

Лайфстайл Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни Открытие 82-го Венецианского кинофестиваля

Новости кино Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова снялись в продолжении «Домовенка Кузи» Фильм выйдет 19 марта 2026 года

Новости кино Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка» В Москве начались съемки доброй приключенческой комедии для юных зрителей и их родителей