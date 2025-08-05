Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова

5 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
5 августа 2025
На 68-м году жизни не стало художественного руководителя «Электротеатра "Станиславский"», театральнного деятеля, режиссера, продюсера, сценариста, оператора и актера Бориса Юхананова. Об этом сообщает ТАСС со слов ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского.

Борис Юрьевич родился 30 сентября 1957 года в Москве. В 1979-м окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино», а в 1986-м — ГИТИС по специальности «режиссер драмы», выпускник мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева. Был ассистентом Эфроса на постановке шекспировской «Бури» и ассистировал Васильеву на спектакле «Серсо» по пьесе Виктора Славкина.

Не стало худрука «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова
фото: gazeta.ru

В 1985-м создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр». Один из создателей первой петербургской частной балетной труппы «Санкт-Петербургский Маленький балет». Руководитель исследовательских театральных проектов «Лаборатория Ангелической режиссуры» и «ЛабораТория. Голем». С 1986-го осуществил более 40 постановок на сценах Москвы (ШДИ, МТЮЗ, РАМТ, Драмтеатр имени Станиславского), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы), Лондона (Southwark Playhouse) и других. С 1988-го вел педагогическую деятельность. Преподавал в Ленинградском Свободном университете, Свободной академии в Москве, руководитель режиссерско-актерским курсом в РАТИ-ГИТИС, Мастерской индивидуальной режиссуры. С 2013-го – худрук «Электротеатра "Станиславский"».

В кино с 1982-го. Один из основателей движения «параллельное кино», известного под брендом «СИНЕ ФАНТОМ» (журнал, газета, фестиваль, студия кино- и видеопроизводства, первый российский киноклуб). Сыграл более десятка ролей в таких фильмах, как «Взять живым», «Доминус», «Шальная баба», «Трактористы II», «Дзенбоксинг» и «Иван-дурак». Поставил пять картин, среди которых «Дом под звездным небом», «Сумасшедший принц Эсфирь», «НаЗидание» и «Безумный ангел Пиноккио». Принимал участие в написании сценария ленты «Хорошие и плохие».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Анатолий ВасильевГригорий ЗаславскийВиктор СлавкинАнатолий ЭфросБорис Юхананов
фильмы
Безумный ангел ПиноккиоВзять живымДзенбоксингДом под звёздным небомДоминус (киноальманах)Иван-дуракНаЗиданиеСумасшедший принц ЭсфирьТрактористы IIХорошие и плохиеШальная баба
театры
Вильнюсский старый театрКиевский театр на левом берегу ДнепраМосковский ТЮЗРАМТЭлектротеатр "Станиславский"«Школа драматического искусства»

фотографии >>
Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова фотографии
Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова фотографии
Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова фотографии
Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Эльдар Шенгелая
3 августа ушёл из жизни режиссёр Эльдар Шенгелая.

День рождения >>

Жан Байжанбаев
Давид Гиоргобиани
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Игорь Лагутин
Михаил Пшеничный
Дмитрий Сергин
Вера Холодная
Иддо Голдберг
Лидия Ламайсон
Иван Налбантов
Джон Саксон
Роберт Тейлор
Марлене Фавела
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram