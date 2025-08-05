Не стало худрука «Электротеатра "Станиславский"» Бориса Юхананова

На 68-м году жизни не стало художественного руководителя «Электротеатра "Станиславский"
», театральнного деятеля, режиссера, продюсера, сценариста, оператора и актера Бориса Юхананова
. Об этом сообщает ТАСС
со слов ректора Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григория Заславского
.
Борис Юрьевич
родился 30 сентября 1957 года в Москве. В 1979-м окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино», а в 1986-м — ГИТИС по специальности «режиссер драмы», выпускник мастерской Анатолия Эфроса
и Анатолия Васильева
. Был ассистентом Эфроса на постановке шекспировской «Бури» и ассистировал Васильеву на спектакле «Серсо» по пьесе Виктора Славкина
.
В 1985-м создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр». Один из создателей первой петербургской частной балетной труппы «Санкт-Петербургский Маленький балет». Руководитель исследовательских театральных проектов «Лаборатория Ангелической режиссуры» и «ЛабораТория. Голем». С 1986-го осуществил более 40 постановок на сценах Москвы (ШДИ
, МТЮЗ
, РАМТ
, Драмтеатр имени Станиславского
), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии
), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы
), Лондона (Southwark Playhouse) и других. С 1988-го вел педагогическую деятельность. Преподавал в Ленинградском Свободном университете, Свободной академии в Москве, руководитель режиссерско-актерским курсом в РАТИ-ГИТИС, Мастерской индивидуальной режиссуры. С 2013-го – худрук «Электротеатра "Станиславский"».
В кино с 1982-го. Один из основателей движения «параллельное кино», известного под брендом «СИНЕ ФАНТОМ» (журнал, газета, фестиваль, студия кино- и видеопроизводства, первый российский киноклуб). Сыграл более десятка ролей в таких фильмах, как «Взять живым
», «Доминус
», «Шальная баба
», «Трактористы II
», «Дзенбоксинг
» и «Иван-дурак
». Поставил пять картин, среди которых «Дом под звездным небом
», «Сумасшедший принц Эсфирь
», «НаЗидание
» и «Безумный ангел Пиноккио
». Принимал участие в написании сценария ленты «Хорошие и плохие
».
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