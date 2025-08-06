Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов

6 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
6 августа 2025
На 85-м году жизни не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, члена художественного совета Министерства культуры СССР, Центральной ревизионной комиссии ВТО и художественного совета Малого театра, театрального деятеля, педагога, телеведущего и актера Владимира Сафронова. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов
фото: gazeta.ru

«В Малый театр пришла печальная новость – вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога... Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича Сафронова. Скорбим вместе», — говорится в сообщении.

Владимир Алексеевич родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962-м окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, выпускник курса Валентины Сперантовой. В течение трех лет работал в Первом Московском областном драматическом театре, где сыграл Чугунова в «Волках и овцах». С 1965-го по 1972-й служил в Театре имени Пушкина. Среди ролей, сыгранных в тот период, были Михаил Зыков («Зыковы»), Николай Островский («Драматическая песня»), Волков («Обломов») и капитан Блюнчли из «Шоколадного солдатика». С 1972-го — артист Малого театра, где создал 60 различных по масштабам и жанрам ролей как современного, так и классического репертуара.

Смотреть онлайн сериалы с участием Владимира Сафронова
Занимался педагогической деятельностью. С 1987-го по 2002-й преподавал в Щепкинском училище, где выпустил 130 студентов — четыре курса плюс национальная немецкая студия, из которой впоследствии вырос Немецкий театр города Темиртау. С 2002-го вел курс актерского мастерства на факультете искусств МГУ. Как педагог известен и в США — в 1994-м читал курс актерского мастерства в Университете города Ноксвилл. На протяжении ряда лет являлся художественным руководителем Реутовского муниципального драмтеатра, возникшего в 2001-м на базе последнего курса, выпущенного им в Щепкинском ВТУ. Труппе из 17 человек довелось участвовать во Всероссийской Театральной ярмарке и в Международном фестивале «Дорогами добра». Работал со многими мастерами, сам занимался режиссурой. В Театре Пушкина вместе с Борисом Равенских осуществил постановку «Драматической песни», с учащимися немецкой студии Щепкинского училища выпустил спектакль «Эмилия Галотти».

Много и успешно работал в кино и на телевидении. На большом экране дебютировал ролью Михаила Найды в мелодраме «Осенние свадьбы», вышедшей в 1968-м. Создал запоминающиеся образы в сериалах «Следствие ведут Знатоки» и «Звезда эпохи». Был актером озвучивания. В конце 70-х — начале 80-х вел программы молодежной редакции ЦТ, посвященные армии. Нынешняя телевизионная аудитория прекрасно помнит передачи «Впрок» и «Экспертиза». Лауреат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Борис РавенскихВладимир СафроновВалентина Сперантова
фильмы
Звезда эпохиЗыковыОбломовОсенние свадьбыСледствие ведут Знатоки
театры
Малый театрМосковский областной Камерный театрМосковский театр им. ПушкинаРеспубликанский немецкий драматический театрРеутовский драматический театр

фотографии >>
Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов фотографии
Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов фотографии
Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов фотографии
Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.
Эльдар Шенгелая
3 августа ушёл из жизни режиссёр Эльдар Шенгелая.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Виктория Заболотная
Софья Каштанова
Ксения Князева
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Алексей Смолка
Любовь Стриженова
Янина Студилина
Ромола Гарай
Юлиане Кёхлер
Элла Кэннон
Джейсон О'Мара
Яцек Понедзялек
Луиза Сорель
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен