Скончался мэтр Малого театра Владимир Сафронов

На 85-м году жизни не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, члена художественного совета Министерства культуры СССР, Центральной ревизионной комиссии ВТО и художественного совета Малого театра
, театрального деятеля, педагога, телеведущего и актера Владимира Сафронова
. Об этом сообщается на сайте
Малого театра.
«В Малый театр пришла печальная новость – вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога... Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича Сафронова. Скорбим вместе», —
говорится в сообщении.
Владимир Алексеевич
родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962-м окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, выпускник курса Валентины Сперантовой
. В течение трех лет работал в Первом Московском областном драматическом театре
, где сыграл Чугунова в «Волках и овцах». С 1965-го по 1972-й служил в Театре имени Пушкина
. Среди ролей, сыгранных в тот период, были Михаил Зыков («Зыковы
»), Николай Островский («Драматическая песня»), Волков («Обломов
») и капитан Блюнчли из «Шоколадного солдатика». С 1972-го — артист Малого театра, где создал 60 различных по масштабам и жанрам ролей как современного, так и классического репертуара.
Смотреть онлайн
сериалы с участием Владимира Сафронова
Занимался педагогической деятельностью. С 1987-го по 2002-й преподавал в Щепкинском училище, где выпустил 130 студентов — четыре курса плюс национальная немецкая студия, из которой впоследствии вырос Немецкий театр города Темиртау
. С 2002-го вел курс актерского мастерства на факультете искусств МГУ. Как педагог известен и в США — в 1994-м читал курс актерского мастерства в Университете города Ноксвилл. На протяжении ряда лет являлся художественным руководителем Реутовского муниципального драмтеатра
, возникшего в 2001-м на базе последнего курса, выпущенного им в Щепкинском ВТУ. Труппе из 17 человек довелось участвовать во Всероссийской Театральной ярмарке и в Международном фестивале «Дорогами добра». Работал со многими мастерами, сам занимался режиссурой. В Театре Пушкина вместе с Борисом Равенских
осуществил постановку «Драматической песни», с учащимися немецкой студии Щепкинского училища выпустил спектакль «Эмилия Галотти».
Много и успешно работал в кино и на телевидении. На большом экране дебютировал ролью Михаила Найды в мелодраме «Осенние свадьбы
», вышедшей в 1968-м. Создал запоминающиеся образы в сериалах «Следствие ведут Знатоки
» и «Звезда эпохи
». Был актером озвучивания. В конце 70-х — начале 80-х вел программы молодежной редакции ЦТ, посвященные армии. Нынешняя телевизионная аудитория прекрасно помнит передачи «Впрок» и «Экспертиза». Лауреат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
обсуждение >>