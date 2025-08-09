Не стало актера Ивана Краско

На 95-м году жизни не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, отца Андрея Краско
, популярного советского и российского актера театра и кино Ивана Краско
. Об этом сообщается на сайте
драмтеатра имени Комиссаржевской.
«Дорогие зрители, коллеги, друзья. С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им. В. Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско. О дате и месте прощания мы сообщим отдельно. Скорбим. Помним. Любим», —
говорится в собщении.
По информации ТАСС
, Краско неделю назад госпитализировали в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии.
Иван Иванович
родился 23 сентября 1930 в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953-м окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище по специальности «офицер-артиллерист». Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Дослужился до звания капитан-лейтенанта. В 1957-м поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме
. По окончании вуза в 1961-м сразу же был принят в труппу знаменитого Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького
. В середине 60-х сезон играл в Ленинградском областном театре драмы и комедии на Литейном
. С 1966-го — актер Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской
.
В кино дебютировал в начале 1960-х, сыграв эпизодическую роль летчика в двухсерийной военной драме «Балтийское небо
». В те же годы снимался в приключенческой драме «Барьер неизвестности
» и психологическом детективе «Авария
», который стал для него полноценным дебютом. Всего на счету мастера более 200 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Сержант милиции
», «Россия молодая
», «Юркины рассветы
», «Эскадрон гусар летучих
», «Макар-следопыт
», «Ты есть...
», «Улицы разбитых фонарей
», «Брежнев
», «Мастер и Маргарита
», «Тарас Бульба
», «Мы из будущего — 2
», «Белая гвардия
», «Зоннентау
», «Кремень
» и многие другие. Лауреат Ордена Почета и премии «Золотая маска».
