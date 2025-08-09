Кино-Театр.Ру
9 августа
2025 год
Новости театра >>
9 августа 2025
На 95-м году жизни не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, отца Андрея Краско, популярного советского и российского актера театра и кино Ивана Краско. Об этом сообщается на сайте драмтеатра имени Комиссаржевской.

Не стало актера Ивана Краско
фото: teatrvfk.ru

«Дорогие зрители, коллеги, друзья. С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им. В. Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско. О дате и месте прощания мы сообщим отдельно. Скорбим. Помним. Любим», — говорится в собщении.

По информации ТАСС, Краско неделю назад госпитализировали в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии.

Смотреть онлайн фильмы и сериалы с Иваном Краско
Иван Иванович родился 23 сентября 1930 в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953-м окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище по специальности «офицер-артиллерист». Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Дослужился до звания капитан-лейтенанта. В 1957-м поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского на курс Елизаветы Тиме. По окончании вуза в 1961-м сразу же был принят в труппу знаменитого Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького. В середине 60-х сезон играл в Ленинградском областном театре драмы и комедии на Литейном. С 1966-го — актер Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

В кино дебютировал в начале 1960-х, сыграв эпизодическую роль летчика в двухсерийной военной драме «Балтийское небо». В те же годы снимался в приключенческой драме «Барьер неизвестности» и психологическом детективе «Авария», который стал для него полноценным дебютом. Всего на счету мастера более 200 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Сержант милиции», «Россия молодая», «Юркины рассветы», «Эскадрон гусар летучих», «Макар-следопыт», «Ты есть...», «Улицы разбитых фонарей», «Брежнев», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Мы из будущего — 2», «Белая гвардия», «Зоннентау», «Кремень» и многие другие. Лауреат Ордена Почета и премии «Золотая маска».
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 21:31
Прожил свою долгую жизнь не зря - такой творческий, интеллектуальный багаж оставил после себя. Ушёл на покой. читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 21:12
... Не знаю, что там был за уход, но возраст всё-таки тоже уже не юный. Может и лучше, что старший Краско больше не мучается от ужасных болей. читать далее>>
№ 7
Алина861   11.08.2025 - 18:25
Пару дней назад читала, что должного ухода за Иваном Краско при такой болезни не было. И вот, его уже не стало… Очень жаль таких людей, прям до слез((( читать далее>>
№ 6
Angelika77   10.08.2025 - 21:13
Заслужил отдыха, пусть покоится с миром на небесах, а мы будем вспоминать Краско только по хорошей игре в кино. читать далее>>
№ 5
olanatol   10.08.2025 - 19:23
Светлая память. Замечательный актер. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
