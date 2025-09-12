Кино-Театр.Ру
В театре «Сфера» поставят «Горе от ума» в формате открытой репетиции

12 сентября
2025 год
Новости театра
12 сентября 2025
Московский драматический театр «Сфера» 26 и 27 сентября представит на Основной сцене премьеру спектакля «Горе от ума. Открытая репетиция» в постановке народного артиста России Александра Коршунова, сообщает пресс-служба площадки.

В театре «Сфера» поставят «Горе от ума» в формате открытой репетиции
фото: пресс-служба театра

Постановка приурочена к 230-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова. Театр «Сфера» впервые обращается к творчеству Грибоедова и ставит его знаменитую пьесу «Горе от ума» в необычной и живой форме открытой репетиции, что позволит по-новому взглянуть на бессмертный текст великого русского писателя и поэта.

«Пьеса эта всегда была и будет современной. Очень хочется, чтобы она по-живому и очень лично прозвучала в нашем театре. Чем больше мы с актерами в неё погружаемся, тем больше поражаемся тому, насколько она глубока, как она удивительно написана потрясающим языком. На мой взгляд, очень много в ней того, что не открыто. Так всегда бывает в истинно-великой пьесе. В разное время разные режиссеры, актеры, работая над ней, открывают для себя что-то, что слышно и нужно ему сейчас, что отзывается в его душе», - говорит главный режиссер театра Александр Коршунов.

Герой пьесы Александр Андреевич Чацкий возвращается из путешествия по Европе в Москву. Он узнает, что сердце его возлюбленной, Софьи, принадлежит другому. Чацкий также с удивлением осознает, что московское высшее общество интересуют только чины, власть и деньги, оно насквозь прогнило. С огромной скоростью появляются слухи о сумасшествии Чацкого, пущенные раздосадованной Софьей.

Роль Чацкого исполняют в разных составах Никита Спиридонов и Арсений Мичурин. В спектакле также принимают участие Дмитрий Ячевский, Татьяна Филатова, Екатерина Богданова, Алена Киселева, Илья Ковалев, Александр Пацевич, Антон Алипов, Денис Шац и другие. Роль режиссера в спектакле исполнит ведущий актер театра Анатолий Смиранин. Над созданием спектакля также работали художник-постановщик Ольга Коршунова и балетмейстер Петр Казьмирук.
«Сфера» поделилась планами на 45-й театральный сезон
Театр «Сфера» запускает конкурс-лабораторию для молодых режиссеров
персоны
Антон АлиповЕкатерина БогдановаПётр КазьмирукИлья КовалёвАлександр КоршуновОльга КоршуноваАрсений МичуринАлександр ПацевичАнатолий Смиранин (II)Никита СпиридоновТатьяна ФилатоваДенис ШацДмитрий Ячевский
театры
Театр "Сфера"

что почитать?