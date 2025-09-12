В театре «Сфера» поставят «Горе от ума» в формате открытой репетиции

Самое интересное

Сцены из супружеской жизни: Евгений Цыганов, Мариэтта Цигаль-Полищук и Дарья Екамасова

«Я не собиралась уезжать»: Алла Пугачёва о реальных причинах отъезда из России

Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»

Актриса – о сериале «Без вины виноватая», необычной фамилии и своей семье