В театре «Сфера» поставят «Горе от ума» в формате открытой репетиции

Московский драматический театр «Сфера» 26 и 27 сентября представит на Основной сцене премьеру спектакля «Горе от ума. Открытая репетиция» в постановке народного артиста России Александра Коршунова, сообщает пресс-служба площадки.
фото: пресс-служба театра
Постановка приурочена к 230-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова. Театр «Сфера» впервые обращается к творчеству Грибоедова и ставит его знаменитую пьесу «Горе от ума» в необычной и живой форме открытой репетиции, что позволит по-новому взглянуть на бессмертный текст великого русского писателя и поэта.
«Пьеса эта всегда была и будет современной. Очень хочется, чтобы она по-живому и очень лично прозвучала в нашем театре. Чем больше мы с актерами в неё погружаемся, тем больше поражаемся тому, насколько она глубока, как она удивительно написана потрясающим языком. На мой взгляд, очень много в ней того, что не открыто. Так всегда бывает в истинно-великой пьесе. В разное время разные режиссеры, актеры, работая над ней, открывают для себя что-то, что слышно и нужно ему сейчас, что отзывается в его душе», - говорит главный режиссер театра Александр Коршунов.
Герой пьесы Александр Андреевич Чацкий возвращается из путешествия по Европе в Москву. Он узнает, что сердце его возлюбленной, Софьи, принадлежит другому. Чацкий также с удивлением осознает, что московское высшее общество интересуют только чины, власть и деньги, оно насквозь прогнило. С огромной скоростью появляются слухи о сумасшествии Чацкого, пущенные раздосадованной Софьей.
