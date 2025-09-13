Сестры Михалковы создали спектакль «Три поросенка. Ой» по мотивам сказки Сергея Михалкова

На Новой сцене Театра на Таганке 25 и 26 октября состоится премьера спектакля «Три поросенка. Ой» по мотивам любимой сказки Сергея Михалкова. Проект реализован Театром на Таганке и М_Фабрикой детского контента. Организатором выступает Российский Фонд культуры, уточняет пресс-служба постановки.
Три поросенка. Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф. Три поросенка, три брата, три разных характера, которые знакомы нам с детства. Что нового можно было бы сказать в этом произведении, что интересного можно было бы увидеть в сказке, которую читали нам родители, а мы читаем своим детям? Но разве не во взрослую жизнь перешли все эти человеческие качества, с которыми мы сталкиваемся ежедневно? Праздность или сосредоточенность на деле, преданность или предательство, прощение или обида. Каждый день своими поступками мы превращаемся в одного из героев. Но жизнь вносит свои коррективы.
В сказке появляется Волк (на сцене — Сергей Епишев и Александр Резалин), а в жизни — обстоятельства, где спектакль может не состояться. Создатели постановки предлагают маленьким зрителям и большим стать свидетелями жизненных обстоятельств, где сказка становится реальностью, а реальность — сказкой. Даже если что-то пошло не так, даже если артисты не пришли, даже если Волк разыгрался не на шутку, даже если декорации разобрали, даже если режиссер исчез — можно найти выход. Главное — верить в чудо, и это чудо произойдет на сцене театра при помощи зрителей.
Спектакль создан Анной и Надеждой Михалковыми, внучками Сергея Михалкова. «Сказка нашего дедушки "Три поросенка" стала отправной точкой для большого путешествия. В нашем спектакле мы решили немного похулиганить и представить, что эти трудности случились прямо на сцене. Это история о том, как важно поддерживать друг друга и не бояться ошибок. Нашей команде очень хотелось, чтобы этот спектакль стал для всей семьи поводом и посмеяться от души, и поговорить о настоящей дружбе, и задуматься о том, как важно не терять себя и оставаться вместе в самых непредвиденных ситуациях», — говорит Анна Михалкова.
За атмосферу выступает художник спектакля Мария Трегубова. «В спектакле "Три поросенка. Ой" я драматург и художник. В смысловой и в художественной эстетике спектакля мне хотелось оттолкнуться от свежести и простоты, которую несут в себе детские рисунки и поделки. В детском наиве всегда есть точное попадание в смысл и эмоцию. А еще есть условное, игровое начало. Имитировать это невозможно, можно только только вдохновиться и подхватить игру, чем мы и занимаемся. Идея декораций вытекает из идеи самого спектакля, она заложена в тексте пьесы и неразрывно связана с сюжетом. Это про живую природу театра. Про волшебство и чудо, которое может возникнуть здесь и сейчас из абсолютной пустоты, из одного лишь желания рассказать историю. Дети в зале становятся не только свидетелями рождения спектакля, но и его соавторами. Правила как будто сочиняются на ходу и каждый участник приносит что-то свое, от конфетного фантика или рисунка до совета или игры на баяне. Всё переплетается: реальность и вымысел, смех и страх… И из всего этого сумбура и неразберихи в конце выкристаллизовывается очень простые, но очень важные истины», — рассказала Трегубова.
