Андрей Кончаловский поставит в Театре Моссовета «Чайку» и «Макбета»

13 сентября
2025 год
13 сентября 2025
Театр Моссовета открыл 103-й театральный сезон премьерным спектаклем Евгения Марчелли «Женитьба» с Никой Здорик и Ольгой Остроумовой. Согласно пресс-службе театра, на сборе труппы руководство подвело итоги 102-го сезона, рассказало о грядущих премьерах, вручило премию Завадского артистам и сотрудникам театра по итогам работы в сезоне 2024/2025 и объявило финалистов режиссерской лаборатории совместно с МТС Live «Театр Моссовета — детям».

Андрей Кончаловский поставит в Театре Моссовета «Чайку» и «Макбета»
фото: пресс-служба Театра Моссовета

В 102-м сезоне было выпущено шесть премьер, в которых театр занял большую часть труппы. В этот раз, с осени по весну, следует ожидать восемь новых постановок. Среди них — два спектакля Андрея Кончаловского для основной сцены: в новой редакции чеховской «Чайки» сыграют Юлия Высоцкая, Александр Яцко, Александр Бобровский, Владимир Горюшин и Алексей Гришин, а в шекспировском «Макбете», помимо Высоцкой, появятся Евгений Ткачук, Виталий Кищенко, Лариса Кузнецова, Ольга Анохина и Виктор Гордеев. Павел Пархоменко готовит новую версию «Ревизора» Николая Гоголя с Андреем Межулисом и Ириной Климовой. Худрук театра Евгений Марчелли в декабре представит публике «Трех мушкетеров», над которыми работает вместе с хореографом Егором Дружининым и соавторами Максимом Дунаевским и Юрием Ряшенцевым. В спектакле заявлены Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Евгения Крюкова и Валерий Яременко. Также ожидается премьера постановки Паоло Ланди под рабочим названием «Однажды в Неаполе» по пьесе Эдуардо Скарпетты. На сцене «Под крышей» зрители увидят 19 сентября «Последний роман» Сергея Аронина по произведению Леопольда Стефенсена. На декабрь здесь же намечена премьера «Москвичек» Марии Рождественской в постановке Игоря Яцко, победивших на конкурсе пьес о столице «Москва и москвичи».

На сборе труппы были озвучены имена финалистов режиссерской лаборатории «Театр Моссовета – детям», осуществляемой совместно с МТС Live. Это «Тройка мечтателей» Тимура Галеева по детский пьесам Сергея Михалкова «Первая тройка», «Особое задание»и «Сомбреро», «Приключения Незнайки и его друзей» Федора Парасюка по мотивам трилогии Николая Носова, «Королевство кривых зеркал» Ивана Федчишина в инсценировке Марии Бердинских по мотивам одноименной повести Виталия Губарева и «От Красных ворот» Анны Бессчастновой по мотивам повести Юрия Коваля. В конкурсе приняли участие более 130 режиссеров из разных российских городов, Республики Беларусь и Китая. Среди них студенты профильных вузов и профессиональные режиссеры, имеющие опыт постановок в разных театрах страны и за ее пределами. Четыре финалиста представят эскизы своих работ на сцене «Под крышей» в рамках режиссерской лаборатории 4 октября, после чего будет выбран победитель, получающий возможность поставить спектакль в Театре Моссовета. Особого упоминания жюри удостоились заявки китайских конкурсантов: «Фердинанд, бык и цветок» Ичень Лю по Манро Лифу и «Что случилось в Китае» Цзяо Ланьбо по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Император и соловей». Театр планирует продолжить сотрудничество с этими режиссерами уже вне рамок данного конкурса.

Читать рецензию Комедия с трагической паузой: «Женитьба» в Театре Моссовета
В новом сезоне театр готовится к юбилеям Фаины Раневской, Людмилы Шапошниковой, Ирины Анисимовой-Вульф и Ии Саввиной. В честь 35-летия мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» 8 ноября пройдет специальный показ и намечено несколько мероприятий. Гастроли со спектаклями «Упражнения в прекрасном», «Бременские музыканты», «Монолог на двоих», «Женитьба», «8 любящих женщин», «Сны Пенелопы», «Дядя Ваня», «Неотправленные письма» и «Мама» пройдут в Норильске, Челябинске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Вологде, Череповце, Дзержинске, Сарове, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Некоторые показы включены в программу смотра «Норильские сезоны», XVII международный фестиваль «Камерата» и XXXV Театральный фестиваль «Балтийский дом».

На сборе труппы лучшим актерам и сотрудникам сезона вручили возобновленную два года назад премию Завадского в номинациях «За высокие профессиональные достижения, активный, добросовестный и эффективный труд в различных цехах и подразделениях театра, направленный на совершенствование и развитие театра по итогам театрального сезона», «Наиболее яркие актерские работы в премьерных спектаклях театра по итогам театрального сезона, а также за неординарные профессиональные достижения и показатели по итогам театрального сезона» и «За честь и достоинство». Лауреаты выбраны Художественным советом театра. В течение прошлого сезона был закончен на 90% ремонт большого фойе, продолжается ремонт гримуборных и подвальных помещений. На май-июнь 2026-го запланированы масштабные работы: капитальный ремонт планшета сцены с заменой покрытия, оснащение компьютерной системы управления лебедками, ремонт зрительного зала с заменой кресел, ремонт потолка в зрительном зале.
Ссылки по теме
Евгений Марчелли возглавит Театр имени Моссовета
Джеймс Тьерре показал москвичам спектакль «Лягушка была права»
Филипп Жанти привёз в Москву «Внутренние пейзажи»
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Ирина Анисимова-ВульфОльга АнохинаСергей АронинМария БердинскихАлександр БобровскийЕлена ВалюшкинаСергей ВиноградовЮлия ВысоцкаяАлександр ГолобородькоВиктор ГордеевВладимир ГорюшинАлексей ГришинВиталий ГубаревЕкатерина ГусеваЕгор ДружининМаксим ДунаевскийНика ЗдорикОльга КабоВиталий КищенкоИрина КлимоваЮрий КовальМарина КондратьеваАндрей КончаловскийЕвгения КрюковаЛариса КузнецоваЕвгений МарчеллиАндрей МежулисАнна МихайловскаяСергей МихалковНиколай НосовОльга ОстроумоваПавел ПархоменкоНелли ПшеннаяФаина РаневскаяМария РождественскаяЮрий РяшенцевИя СаввинаЭдуардо СкарпеттаЕвгений СтебловЕвгений ТкачукЛюдмила ШапошниковаВалерий ЯрёменкоАлександр ЯцкоИгорь Яцко
фильмы
Иисус Христос-суперзвездаКоролевство кривых зеркалПриключения Незнайки и его друзейУпражнения в прекрасном
театры
Театр им. Моссовета

что почитать?

