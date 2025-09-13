Андрей Кончаловский поставит в Театре Моссовета «Чайку» и «Макбета»

Театр Моссовета открыл 103-й театральный сезон премьерным спектаклем Евгения Марчелли «Женитьба» с Никой Здорик и Ольгой Остроумовой. Согласно пресс-службе театра, на сборе труппы руководство подвело итоги 102-го сезона, рассказало о грядущих премьерах, вручило премию Завадского артистам и сотрудникам театра по итогам работы в сезоне 2024/2025 и объявило финалистов режиссерской лаборатории совместно с МТС Live «Театр Моссовета — детям».
На сборе труппы были озвучены имена финалистов режиссерской лаборатории «Театр Моссовета – детям», осуществляемой совместно с МТС Live. Это «Тройка мечтателей» Тимура Галеева по детский пьесам Сергея Михалкова «Первая тройка», «Особое задание»и «Сомбреро», «Приключения Незнайки и его друзей» Федора Парасюка по мотивам трилогии Николая Носова, «Королевство кривых зеркал» Ивана Федчишина в инсценировке Марии Бердинских по мотивам одноименной повести Виталия Губарева и «От Красных ворот» Анны Бессчастновой по мотивам повести Юрия Коваля. В конкурсе приняли участие более 130 режиссеров из разных российских городов, Республики Беларусь и Китая. Среди них студенты профильных вузов и профессиональные режиссеры, имеющие опыт постановок в разных театрах страны и за ее пределами. Четыре финалиста представят эскизы своих работ на сцене «Под крышей» в рамках режиссерской лаборатории 4 октября, после чего будет выбран победитель, получающий возможность поставить спектакль в Театре Моссовета. Особого упоминания жюри удостоились заявки китайских конкурсантов: «Фердинанд, бык и цветок» Ичень Лю по Манро Лифу и «Что случилось в Китае» Цзяо Ланьбо по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Император и соловей». Театр планирует продолжить сотрудничество с этими режиссерами уже вне рамок данного конкурса.
На сборе труппы лучшим актерам и сотрудникам сезона вручили возобновленную два года назад премию Завадского в номинациях «За высокие профессиональные достижения, активный, добросовестный и эффективный труд в различных цехах и подразделениях театра, направленный на совершенствование и развитие театра по итогам театрального сезона», «Наиболее яркие актерские работы в премьерных спектаклях театра по итогам театрального сезона, а также за неординарные профессиональные достижения и показатели по итогам театрального сезона» и «За честь и достоинство». Лауреаты выбраны Художественным советом театра. В течение прошлого сезона был закончен на 90% ремонт большого фойе, продолжается ремонт гримуборных и подвальных помещений. На май-июнь 2026-го запланированы масштабные работы: капитальный ремонт планшета сцены с заменой покрытия, оснащение компьютерной системы управления лебедками, ремонт зрительного зала с заменой кресел, ремонт потолка в зрительном зале.
