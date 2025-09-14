В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+»

В фойе большого зала Театра Образцова 15 сентября в 15:00 в рамках XIII Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова «Образцовфест» откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+». Об этом сообщает пресс-служба театра.
В церемонии открытия выставки примут участие глава Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Египте Шериф Хасан Гед, ответственный за культурные программы Российского культурного центра в Каире, и художница Елена Ашраф, внучка знаменитой египетской художницы театра кукол Нагляи Ибрагим Мохамед Рафаат, посетившей с дружеским визитом Сергея Владимировича Образцова в конце 1980-х и передавшая в дар Музею Центрального театра кукол свою куклу Рассказчик, прообразом которой был известный египетский классик детской литературы Сами Абд Эль Баки.
В начале 2025-го Ашраф также решила передать Музею ГАЦТК наследие своей бабушки: Египетскую танцовщицу, мальчика Хассана Кернела Фола и Зеленого цыпленка. Все они любимцы многих поколений египетских детей, герои спектаклей и телепередач будут представлены на выставке. Всего в экспозиции представлено более 40 уникальных экспонатов из фондов Музея Театра кукол Образцова, знакомящих зрителей с историей театра кукол семи стран-участниц БРИКС+: России, Китая, Бразилии, Ирана, Индонезии, Индии, Египта. Кукол из Индии подарили Национальная академия танца, драмы и музыки из Нью-Дели и Бомбейский театр кукол, а перчаточную куклу Тигр — музей Puppets из Калькутты. Бразильские Саси Перере и Король ада — дар руководителя курсов кукольного театра культурного общества «Бразилия — СССР» Хулии Дорадо в 1963-м. ОВА и Негритенок с бубном — подарок президента Бразильского отделения УНИМА г-на Феррейра. Китайские марионетки привез сам Образцов из поездки по Китаю и передал в дар музею. Выставка продлится до закрытия 95-го театрального сезона.
Спикерами выступят руководитель Музея ГАЦТК им. С.В. Образцова, искусствовед Галина Широкова, главный хранитель Музея ГАЦТК им. С.В. Образцова Гордий Салтыков и Шериф Хасан Гед. Выставка подготовлена Музеем Театра кукол Образцова при участии студентов отделения дизайна Московского академического художественного училища. По словам Галины Широковой, «разнообразные традиции театров кукол стран Востока, Запада и Нового Света переплетаются друг с другом, словно узор из ярких нитей национальных характеров на тканом полотне мирового театра кукол. Древние "китайские тени" легли в основу европейского теневого театра XVIII-XIX веков, а индонезийские "ваянги" способствовали новаторским экспериментам советского профессионального театра кукол. Стремление к поиску новых художественных решений Сергеем Образцовым явилось мощным импульсом для создания театров кукол "нового типа", возникших во второй половине XX века в Индии, Китае, Египте и множестве других стран».
