Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+»

14 сентября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
14 сентября 2025
В фойе большого зала Театра Образцова 15 сентября в 15:00 в рамках XIII Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова «Образцовфест» откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В церемонии открытия выставки примут участие глава Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Египте Шериф Хасан Гед, ответственный за культурные программы Российского культурного центра в Каире, и художница Елена Ашраф, внучка знаменитой египетской художницы театра кукол Нагляи Ибрагим Мохамед Рафаат, посетившей с дружеским визитом Сергея Владимировича Образцова в конце 1980-х и передавшая в дар Музею Центрального театра кукол свою куклу Рассказчик, прообразом которой был известный египетский классик детской литературы Сами Абд Эль Баки.

В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+»
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова

В начале 2025-го Ашраф также решила передать Музею ГАЦТК наследие своей бабушки: Египетскую танцовщицу, мальчика Хассана Кернела Фола и Зеленого цыпленка. Все они любимцы многих поколений египетских детей, герои спектаклей и телепередач будут представлены на выставке. Всего в экспозиции представлено более 40 уникальных экспонатов из фондов Музея Театра кукол Образцова, знакомящих зрителей с историей театра кукол семи стран-участниц БРИКС+: России, Китая, Бразилии, Ирана, Индонезии, Индии, Египта. Кукол из Индии подарили Национальная академия танца, драмы и музыки из Нью-Дели и Бомбейский театр кукол, а перчаточную куклу Тигр — музей Puppets из Калькутты. Бразильские Саси Перере и Король ада — дар руководителя курсов кукольного театра культурного общества «Бразилия — СССР» Хулии Дорадо в 1963-м. ОВА и Негритенок с бубном — подарок президента Бразильского отделения УНИМА г-на Феррейра. Китайские марионетки привез сам Образцов из поездки по Китаю и передал в дар музею. Выставка продлится до закрытия 95-го театрального сезона.

Спикерами выступят руководитель Музея ГАЦТК им. С.В. Образцова, искусствовед Галина Широкова, главный хранитель Музея ГАЦТК им. С.В. Образцова Гордий Салтыков и Шериф Хасан Гед. Выставка подготовлена Музеем Театра кукол Образцова при участии студентов отделения дизайна Московского академического художественного училища. По словам Галины Широковой, «разнообразные традиции театров кукол стран Востока, Запада и Нового Света переплетаются друг с другом, словно узор из ярких нитей национальных характеров на тканом полотне мирового театра кукол. Древние "китайские тени" легли в основу европейского теневого театра XVIII-XIX веков, а индонезийские "ваянги" способствовали новаторским экспериментам советского профессионального театра кукол. Стремление к поиску новых художественных решений Сергеем Образцовым явилось мощным импульсом для создания театров кукол "нового типа", возникших во второй половине XX века в Индии, Китае, Египте и множестве других стран».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Театр кукол Образцова поделился планами на 95-й сезон
Театр кукол Образцова погрузит зрителей в атмосферу советской интеллигентной дачи
В Театре кукол Образцова поставили кукольную притчу для взрослых «Чайка по имени…»
персоны
Сергей Образцов
театры
Театр кукол им. С.В.Образцова

фотографии >>
В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+» фотографии
В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+» фотографии
В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+» фотографии
В Театре Образцова откроется выставка «Культурные пересечения. Театры кукол стран БРИКС+» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.
Алексей Алексеев
11 сентября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Алексеев.
Виено Микшиева
11 сентября ушла из жизни актриса Виено Микшиева.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Ольга Боровская
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Николай Клямчук
Александр Михайлов (II)
Константин Юшкевич
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Сэм Нилл
Коллэм Кит Ренни
Малгожата Хаевская
Джек Хокинз
Джон Холлидэй
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?