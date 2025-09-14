Кино-Театр.Ру
Электротеатр «Станиславский» готовит спектакль по «Постороннему» Альбера Камю

14 сентября
2025 год
Новости театра >>
14 сентября 2025
Директор Электротеатра «Станиславский» Ирина Золина на сборе труппы рассказала о планах на сезон 2025/2026. Согласно пресс-службе театра, площадка сосредоточит внимание на сохранении и популяризации наследия Бориса Юхананова и продолжит активно искать новые формы, имена и проекты, раздвигающие границы привычного и превращающие повседневность в искусство.

Зрителей ожидают три–четыре премьеры с участием как молодых, так и опытных режиссеров. На Малой сцене 21 и 22 ноября в рамках многолетнего сотрудничества театра с Международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva будет представлен «Посторонний» по роману Альбера Камю в постановке выпускника МИР-5 Игоря Макарова и молодого хореографа Олега Клевакина. В «Постороннем» заняты Дмитрий Мягкий, Владимир Долматовский и Анна Сенина. А в декабре совместно с продюсерской компанией «Две сестры» и артистами театра будет выпущен семейный рождественский спектакль Ирины Михеевой «Два дружка». На Основной сцене планируются две большие премьеры. Совместно с театральной компанией Леонида Робермана «Арт-Партнер XXI» Андрей Гончаров готовит спектакль «Стелла Виоланди» по пьесе Григориоса Ксенопулоса. Вторая премьера пока держится в секрете. Также продолжится работа Евгения Беднякова (МИР-4) и Марии Шмаевич над постановками «Процесс» по роману Франца Кафки и «Тот, кто получает пощечины» по пьесе Леонида Андреева.

Электротеатр «Станиславский» готовит спектакль по «Постороннему» Альбера Камю
фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

В новом сезоне артисты театра продолжат проводить свои авторские тренинги и мастер-классы для горожан в рамках проекта «ЭлектроЦех. Пространство тренинга», а композитор Александр Белоусов — серию джемов «Электродинамики» и «Электростатики». «Школа современного зрителя и слушателя» под кураторством Кристины Матвиенко будет работать в фойе театра. С 29 сентября в фойе откроет новый сезон Кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ и продолжит регулярные показов фильмов и других аудиовизуальных произведений, которые берут культурологическое начало от движения «параллельное кино». Руководителем проекта выступает Глеб Алейников, куратором – Марина Максимик. Кроме того, Электротеатр продолжает сотрудничество с Открытым национальным чемпионатом творческих компетенций АртМастерс с целью поддержки молодых режиссеров, художников, композиторов, хореографов. С 18 по 21 сентября театр примет участие в «Сибирских сезонах в Тобольске». 19 и 20 сентября зрители увидят спектакль «Сверчок» Марфы Горвиц, 21 сентября — «Эти и К.С.» Серафимы Низовской. 18 сентября Владимир Долматовский и Дмитрий Мягкий проведут для жителей Тобольска мастер-класс по комедии дель арте.

В честь худрука, скончавшегося летом, театр вместе с соратниками Бориса Юрьевича создает Фонд, который будет заниматься архивированием и сохранением наследия Юхананова. Уже в течение этого сезона в фойе Электротеатра и на других его площадках будут организованы события разных типов и форматов, связанные с жизнью и творчеством режиссера. 16-20 сентября на Основной сцене в рамках проекта «Опера Нон-стоп», придуманного Борисом Юханановым в 2023-м как способ продолжить жизнь опер в режиме мультимедийной процессуальной инсталляции, состоится показ оперы «Книга висячих садов» по вокальному циклу Арнольда Шенберга. Премьера постановки состоялась два года назад в пространстве Collector Gallery в рамках совместного проекта фестиваля «Золотая Маска» и Благотворительного фонда Владимира Потанина THEATRUM. 30 сентября, в День рождения Бориса Юрьевича, состоится презентация его последней книги «Театр целиком. Заметки о режиссуре». С 1 по 5 октября театр совместно с Российским институтом театрального искусства представит учебно-показательную программу «Выпускные вечера. Репетиции продолжаются» — работы актерских курсов Анатолия Васильева и Бориса Юхананова.
версия для печати

