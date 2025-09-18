В театре «Шалом» продолжается Лаборатория пуримшпиля

В московском театре «Шалом» в третий раз прошла «Лаборатория пуримпшпиля в Пуримшпильбурге», итогом который стал эскиз спектакля «Архивисты (Голиас-Шпил)» режиссера и драматурга Ивана Комарова. Это продолжение цикла, начатого в апреле первым эскизом «Чудо» и продолженного в августе второй работой «Равновесие».
фото: пресс-служба театра "Шалом"
Лаборатория при поддержке Российского еврейского конгресса обращает внимание зрителей на практически утерянную сегодня традицию площадного театра пуримшпиль. В этом термине соединились слово «шпиль» (в переводе с идиш — «игра») и еврейский праздник Пурим: единственный в году день карнавальных празднеств и переодеваний, костюмированного веселья. В рамках лаборатории создаются современные пуримшпили, сочетающие противоположное: комическое и трагическое, документальное и историческое, импровизацию — с заготовленным сюжетом, натуралистичные сцены насилия — со страстной любовью.
Представление эскиза художественный руководитель театра и лаборатории Олег Липовецкий начал с предупреждения, что сам не представляет, что сейчас будет происходить на сцене. Это неотъемлемая черта такого типа театра: непредсказуемость, микс крайностей и разговор о серьезном в иронической форме.
Третий эскиз поставлен и написан Иваном Комаровым, а оформлен художником Ольгой Кузнецовой. В основу эскиза положено действо о молодом пастухе Давиде, осмеливающемся выступить против великана Голиаса. Традиционный сюжет пуримшпиля Комаров соединяет с бытом современных научных сотрудников, отсюда название: «Архивисты». Младший из них (артист «Шалома» Федор Бычков) и оказывается Давидом, одновременно смелым воином и боязливым сыном, романтичным гитаристом — и в то же время суровым мужем. В постановке также задействованы Семен Штейнберг, Ирина Соболева, Елена Ербакова и Николай Тарасюк. Артисты обращаются напрямую к зрительному залу, где периодически включается свет, и ломают «четвертую стену» во всех смыслах — в эскизе задействована фигура кирпича.
фото: телеграм-канал театра "Шалом"
Показы эскизов в рамках лаборатории будут продолжены далее на сцене «Шалома» на Варшавском шоссе. Один или несколько наиболее удачных из показанных эскизов войдут в репертуар театра.
