Детский музыкальный театр юного зрителя устроит «Переполох в кондитерской»

В Детском музыкальном театре юного зрителя на сцене на Чистых прудах 20 сентября в 15.00 и 21 сентября в 12.00 и 15.00 состоится премьера музыкально-кулинарного приключения для всей семьи «Переполох в кондитерской» в постановке режиссера Ольги Сидоркевич. Об этом сообщает пресс-служба ДМТЮА.
фото: пресс-служба Детского музыкального театра имени Наталии Сац
В День рождения все — даже взрослые, становятся детьми. Именинники ждут чудес, исполнения желаний, шаров и торт со свечками. Позаботиться об этом нужно заранее — испечь торт и приготовить подарок. А если заранее не получилось? И тут начинается самое интересное: «SOS! Нам срочно нужен самый лучший в мире торт!». Хорошо, что есть Шеф Марципанов, который готов помочь. Но миллион случайностей превращают творческий процесс в настоящий квест, пройти который получится только при помощи зрительного зала. Участники постановки будут сами замешивать настоящее тесто, спасать бисквиты, охотиться на мух, петь и танцевать вместе со зрителями.
Девиз Шефа Марципанова: «Чем труднее, тем интереснее». Торт будет готов ровно в срок. Всех ждет праздник и настоящий карнавал. А вместе с тортом все приобретут и что-то более важное — научатся дружить, не отступать перед сложностями, не терять оптимизма, верить друг в друга и в свои мечты. И, конечно, унесут с собой полезные навыки по приготовлению торта и его бесценный рецепт.
фото: пресс-служба Детского музыкального театра имени Наталии Сац
Спектакль появился на свет в рамках Режиссерской лаборатории, которую ДМТЮА проводит совместно с Фондом поддержки детского творчества «Театр и дети». Режиссера спектакля Ольгу Сидоркевич зрители знают и любят ее постановки в Театре Терезы Дуровой: «Айболит возвращается», «Девочка, которая умела летать», «Однажды Винни-Пух…», «Осторожно, мадам!» «Переходный возраст», «Хорошие девочки» и многие другие.
«Идея спектакля появилась, когда я стала думать о том, что любят маленькие дети? А любят они шуметь на кухне кастрюлями, возиться с тестом и украшать торты. И придумался сюжет, который будет интересен и детям, и взрослым. Это история одинокого Кондитера, который объявляет открытый мастер-класс, чтобы выбрать себе помощника и преемника! И тут появляются папа и сын, которым срочно необходим самый прекрасный торт для мамы, про день рождения которой заработавшийся папа просто забыл! Мне всегда было интересно, как на спектакле рождается смех. Я всю жизнь этим интересуюсь и кое-что знаю, поэтому "Переполох в кондитерской" будет насыщен песнями, шутками и трюками. Каждый этап приготовления торта — как отдельный номер! А сборка торта превратится в пластический этюд с акробатическим элементом — "вишенка на торте"! В финале нас ждет бразильский карнавал, о котором мечтала мама мальчика, потому что я считаю, что даже самые смелые мечты должны сбываться», — говорит Сидоркевич.
