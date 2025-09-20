Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»

20 сентября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
20 сентября 2025
В Пермском театре оперы и балета открылась выставка «Лаборатория советской оперы». Впервые представлены доступные публично аудиозаписи советских опер, эскизы и другие артефакты, уточняет пресс-служба театра, которому в этом году исполнилось 155 лет.

В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Посетители смогут услышать никогда ранее не публиковавшиеся аудиозаписи более чем полувековой давности — фрагменты опер «Хождение по мукам», «Бравый солдат Швейк», «Виринея» в исполнении оркестра, солистов и хора пермского театра. Эти записи, произведенные еще на магнитную ленту, являются особо ценными и редкими предметами, хранящимися в фондах музея Пермской оперы. При поддержке Министерства культуры Пермского края ленты были оцифрованы и теперь доступны для любителей оперного искусства.

В истории Пермского театра оперы и балета выделяется период 1950—1960‑х годов, отмеченный новым направлением репертуарной политики, связанным с созданием «советской классической оперы». В прессе тех лет это явление в музыкальной жизни Перми получило особое наименование, прочно закрепившееся за ним и признанное российским музыкальным сообществом — «лаборатория советской оперы». В настоящее время многие образцы этого художественного эксперимента оказались забыты: названия опер «Севастопольцы», «Хождение по мукам», «Овод», «Бравый солдат Швейк», «Маскарад», впервые прозвучавших на пермской сцене, почти ничего не говорят нашему современнику. Показательной является история «Овода», всесоюзная премьера которого состоялась 8 ноября 1957-го, в год 40‑летия Великой Октябрьской социалистической революции. Для композитора Антонио Спадавеккиа работа над оперой по роману Этель Войнич была давней мечтой, и причиной тому был «зов крови». Дело в том, что дед композитора, Никколо Спадавеккиа, был соратником Джузеппе Гарибальди, являвшегося одним из прототипов главного героя романа. После поражения революции 1848—1849 годов Никколо вместе с семьей эмигрировал в Россию. «Овод» не сходил со сцены семь лет и прозвучал более 70 раз. На Всесоюзном фестивале музыкальных театров, проходившем в Москве в 1957-м, спектакль был удостоен диплома первой степени.

В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Сегодня Пермская опера продолжает эту традицию и остается «лабораторией», готовой к экспериментам. Театр сотрудничает с современными российскими композиторами: Антон Светличный написал музыку для балета «Арктика», Владимир Раннев — для балета Ultima Thule, Владимир Горлинский создал пролог и эпилог к опере Франсиса Пуленка «Человеческий голос», а Валерий Воронов — пролог и эпилог к опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода».

На выставке также представлены фотографии постановок Пермского театра оперы и балета, эскизы костюмов и декораций к этим спектаклям, афиши, программки, документы, иллюстрирующие процесс работы над созданием образцов советской оперы. Экспозиция размещается в зрительской части театра на втором и четвертом этажах. Первыми ее увидели зрители оперы «Лючия ди Ламмермур» 19 сентября. Выставка будет работать до конца сезона. Все предметы, представленные на выставке, находятся в коллекции музея Пермского театра оперы и балета, однако многие ранее не выставлялись.

В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Кроме того, в рамках экспозиции пройдет несколько лекций. 20 сентября в концертном фойе театра Богдан Королек расскажет о методах и результатах лабораторной работы и представит варианты ответа на вопрос «что сделает оперное искусство советским?». Речь пойдет об операх, которые приходили на пермскую сцену или рождались на ней: «Бравый солдат Швейк», «Овод», «Виринея», «Семен Котко». В дань памяти недавно ушедшему из жизни Родиону Щедрину разговор затронет и его первую оперу «Не только любовь». А 27 сентября в 15:00 можно будет порассуждать на тему «Советская опера как синтез социальных, культурных, эстетических проблем» с театральным критиком Еленой Третьяковой.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Angelika77   21.09.2025 - 21:57
... Главное, чтобы не переделывали историю, показывали всё как есть, вот тогда будет реально интересно и уникально. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   20.09.2025 - 22:38
Уникальная выставка! Оцифровка архивных записей — это спасение истории. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   20.09.2025 - 21:55
Я так понимаю уже можно сходить на выставку, посмотреть какой была советская опера и на сколько она выросла сейчас. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В Пермской опере поставили оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам»
Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермской опере
Марат Гацалов назначен главным режиссёром Пермской оперы
Теодор Курентзис попрощался с труппой и зрителями Пермской оперы
Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермской оперы
В Пермской опере поставили «Шахерезаду»
персоны
Владимир РанневАнтонио СпадавеккиаРодион Щедрин
театры
Пермский театр оперы и балета

анонс

Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Анна Карина
Татьяна Маслани
Руперт Пенри-Джоунс
Дин Рид
Кристиан Ульмен
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен