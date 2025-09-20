В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»

В Пермском театре оперы и балета открылась выставка «Лаборатория советской оперы». Впервые представлены доступные публично аудиозаписи советских опер, эскизы и другие артефакты, уточняет пресс-служба театра, которому в этом году исполнилось 155 лет.
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Посетители смогут услышать никогда ранее не публиковавшиеся аудиозаписи более чем полувековой давности — фрагменты опер «Хождение по мукам», «Бравый солдат Швейк», «Виринея» в исполнении оркестра, солистов и хора пермского театра. Эти записи, произведенные еще на магнитную ленту, являются особо ценными и редкими предметами, хранящимися в фондах музея Пермской оперы. При поддержке Министерства культуры Пермского края ленты были оцифрованы и теперь доступны для любителей оперного искусства.
В истории Пермского театра оперы и балета выделяется период 1950—1960‑х годов, отмеченный новым направлением репертуарной политики, связанным с созданием «советской классической оперы». В прессе тех лет это явление в музыкальной жизни Перми получило особое наименование, прочно закрепившееся за ним и признанное российским музыкальным сообществом — «лаборатория советской оперы». В настоящее время многие образцы этого художественного эксперимента оказались забыты: названия опер «Севастопольцы», «Хождение по мукам», «Овод», «Бравый солдат Швейк», «Маскарад», впервые прозвучавших на пермской сцене, почти ничего не говорят нашему современнику. Показательной является история «Овода», всесоюзная премьера которого состоялась 8 ноября 1957-го, в год 40‑летия Великой Октябрьской социалистической революции. Для композитора Антонио Спадавеккиа работа над оперой по роману Этель Войнич была давней мечтой, и причиной тому был «зов крови». Дело в том, что дед композитора, Никколо Спадавеккиа, был соратником Джузеппе Гарибальди, являвшегося одним из прототипов главного героя романа. После поражения революции 1848—1849 годов Никколо вместе с семьей эмигрировал в Россию. «Овод» не сходил со сцены семь лет и прозвучал более 70 раз. На Всесоюзном фестивале музыкальных театров, проходившем в Москве в 1957-м, спектакль был удостоен диплома первой степени.
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Сегодня Пермская опера продолжает эту традицию и остается «лабораторией», готовой к экспериментам. Театр сотрудничает с современными российскими композиторами: Антон Светличный написал музыку для балета «Арктика», Владимир Раннев — для балета Ultima Thule, Владимир Горлинский создал пролог и эпилог к опере Франсиса Пуленка «Человеческий голос», а Валерий Воронов — пролог и эпилог к опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода».
На выставке также представлены фотографии постановок Пермского театра оперы и балета, эскизы костюмов и декораций к этим спектаклям, афиши, программки, документы, иллюстрирующие процесс работы над созданием образцов советской оперы. Экспозиция размещается в зрительской части театра на втором и четвертом этажах. Первыми ее увидели зрители оперы «Лючия ди Ламмермур» 19 сентября. Выставка будет работать до конца сезона. Все предметы, представленные на выставке, находятся в коллекции музея Пермского театра оперы и балета, однако многие ранее не выставлялись.
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Кроме того, в рамках экспозиции пройдет несколько лекций. 20 сентября в концертном фойе театра Богдан Королек расскажет о методах и результатах лабораторной работы и представит варианты ответа на вопрос «что сделает оперное искусство советским?». Речь пойдет об операх, которые приходили на пермскую сцену или рождались на ней: «Бравый солдат Швейк», «Овод», «Виринея», «Семен Котко». В дань памяти недавно ушедшему из жизни Родиону Щедрину разговор затронет и его первую оперу «Не только любовь». А 27 сентября в 15:00 можно будет порассуждать на тему «Советская опера как синтез социальных, культурных, эстетических проблем» с театральным критиком Еленой Третьяковой.
обсуждение >>