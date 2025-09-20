В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»

что почитать?

Такого Темного рыцаря не каждый день увидишь (даже во времена ацтеков)

Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

Актриса называет свое появление в проекте «шуткой»

«Влюбилась в нее, как в музу»: Стася Толстая о том, как Юлия Снигирь попала в фильм «Семейное счастье»

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой