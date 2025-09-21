В Москве пройдет Международный студенческий фестиваль-конкурс «Точка А»

В Москве с 6 по 12 октября здесь в очном формате пройдет финал III Международного студенческого фестиваля-конкурса «Точка А». Как подчеркивает пресс-служба мероприятия, легендарные театральные институты – ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище – распахнут свои двери для зрителей, которые первыми увидят тех, кто завтра будет определять лицо современного театра.
фото: пресс-служба смотра
На конкурс поступила 71 заявка из десятков городов России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Экспертному совету предстоит выбрать 15 коллективов-финалистов, которые получат право приехать в Москву для участия в очном этапе. Гала-концерт, на котором будут объявлены победители, пройдет 12 октября. Конкурсная программа будет оцениваться в нескольких ключевых номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший актерский ансамбль» и «Лучший театральный любительский коллектив».
Ректор ВГИКа Владимир Малышев, идеолог фестиваля, отмечает, что его расширение стало закономерным этапом развития. «Год назад мы анонсировали амбициозные планы по выводу «Точки А» на международный уровень, и сегодня я с гордостью могу констатировать: нам это удалось. Фестиваль превращается в мощный культурный хаб, где рождаются не только творческие открытия, но и укрепляются гуманитарные связи. Для многих молодых артистов из СНГ это первый шаг к выходу на российскую сцену», – говорит он.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский признается, что перед экспертной комиссией стоит невероятно сложная задача. «Семьдесят одна заявка – это семьдесят одна уникальная творческая вселенная, семьдесят один взгляд на мир. Расширение географии – это не просто рост числа участников, это совершенно новое качество диалога и культурного обмена. Нам предстоит найти общий художественный язык, чтобы оценить это яркое многообразие», – поясняет Заславский.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры, Президентского фонда культурных инициатив и автономной некоммерческой организации «ФОРТ».
