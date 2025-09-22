Кино-Театр.Ру
Иван Янковский, Антон Хабаров и Ольга Лерман попали в шорт-лист «Звезды Театрала»

22 сентября
2025 год
22 сентября 2025
Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала финальный список претендентов на награду. Из рекордного числа номинантов – 195 в 19 групповых и персональных номинациях – в шорт-листе представлены всего 59 имен и названий, которые стали лидерами зрительского голосования.

Иван Янковский, Антон Хабаров и Ольга Лерман попали в шорт-лист «Звезды Театрала»
фото: пресс-служба премии

В голосовании по лонг-листу приняли участие более 86 тысяч пользователей. Среди финалистов «Звезды Театрала»-2025 оказались Евгений Писарев, Лидия Вележева, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров, Ольга Лерман и другие мастера сцены, претендующие на звание лауреата в индивидуальных категориях.

За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», в 2025 году поборются только столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова). Среди работ малой формы география оказалась чуть обширнее: на звание лауреата в этой категории претендуют московские спектакли – «Девичник» Владимира Ячменева (Театр на Малой Ордынке) и «Ионыч» Олега Долина (Театр им. Вахтангова), а также «Обломов» Андрея Прикотенко (Александринский театр) из Северной столицы.

«Звезда Театрала»-2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Кыргызстана, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – театры из Оренбурга, Рязани, Новосибирска. Также в ходе зрительского голосования по лонг-листу в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию со Дня Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов. Здесь в короткий список попали проекты из МХТ им. Чехова, «Мастерской «12» Никиты Михалкова», Театра им. Моссовета, Театра Et Cetera и Театра «Сфера».

До конца осени зрителям нужно определить, кто станет лауреатом. Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии. Решение озвучат 15 декабря со сцены Театра им. Вахтангова во время торжественной церемонии награждения.
№ 5
Киноман1985   23.09.2025 - 21:52
Приятно видеть среди финалистов региональные театры (Оренбург, Рязань) и зарубежные русскоязычные коллективы. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   23.09.2025 - 20:52
Буду болеть за Янковского - как по мне он больше всего из номинантов заслуживает награды. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   23.09.2025 - 08:43
А я надеюсь только на то, что Ходченкова останется без наград. Среди представленных в списке я вообще не понимаю, каким боком она здесь. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   22.09.2025 - 21:56
сразу два голосования будут проводить зрители, а не какой- то дядя. прям белая ворона! читать далее>>
№ 1
пп   22.09.2025 - 19:11
Мои фавориты - "Багдадский вор" как лучший спектакль для детей, Валерия Ланская и Иван Ожогин как лучшие исполнители в музыкальных спектаклях, буду рада также победам Павла Попова, Ольги Остроумовой... читать далее>>
Всего сообщений: 5
персоны
Максим АверинАлёна БабенкоСергей БезруковЛидия ВележеваОлег ДолинАлександр Лазарев (младший)Валерия ЛанскаяОльга ЛерманИван ОжогинОльга ОстроумоваЕвгений ПисаревАндрей ПрикотенкоАнтон ХабаровСветлана ХодченковаАнатолий ШульевАнна ЯкунинаИван ЯнковскийВладимир Ячменев
театры
Александринский театрМастерская «12» Никиты МихалковаМосковский Губернский драматический театрМХТ им. А.ЧеховаТеатр "Сфера"Театр АрмииТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр на Малой Ордынке«Et cetera»

