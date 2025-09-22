Иван Янковский, Антон Хабаров и Ольга Лерман попали в шорт-лист «Звезды Театрала»

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала финальный список претендентов на награду. Из рекордного числа номинантов – 195 в 19 групповых и персональных номинациях – в шорт-листе представлены всего 59 имен и названий, которые стали лидерами зрительского голосования.
«Звезда Театрала»-2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Кыргызстана, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – театры из Оренбурга, Рязани, Новосибирска. Также в ходе зрительского голосования по лонг-листу в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию со Дня Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов. Здесь в короткий список попали проекты из МХТ им. Чехова, «Мастерской «12» Никиты Михалкова», Театра им. Моссовета, Театра Et Cetera и Театра «Сфера».
До конца осени зрителям нужно определить, кто станет лауреатом. Голосование продлится до 30 ноября на официальном сайте премии. Решение озвучат 15 декабря со сцены Театра им. Вахтангова во время торжественной церемонии награждения.
