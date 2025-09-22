Иван Янковский, Антон Хабаров и Ольга Лерман попали в шорт-лист «Звезды Театрала»

анонс

В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»

19 сентября

Детский музыкальный театр юного зрителя устроит «Переполох в кондитерской»

На сцене на Чистых прудах 20 и 21 сентября состоится премьера музыкально-кулинарного приключения для всей семьи