«Сны Пушкина» вернутся на новогодние праздники

Театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина», ставшее самым массовым и продолжительным мероприятием в истории «Лужников», вернется зимой с новыми показами. Посмотреть уникальную постановку можно будет с 25 декабря по 11 января на той же площадке — в Универсальном спортивном зале «Дружба». Шоу будет идти все новогодние праздники.
фото: пресс-служба проекта
Премьерный сезон шоу стал знаковым культурным событием: с конца мая по сентябрь состоялось 71 представление, их посмотрели более 120 тысяч зрителей. Для Лужников это стало настоящим рекордом — впервые площадка олимпийского комплекса принимала такой масштабный проект на протяжении четырех месяцев.
«Сны Пушкина», созданные «Новым русским цирком» в партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла при поддержке «Газпромбанка» и «Газпрома», открывают новую страницу в истории отечественного цирка. Это первое в России цирковое шоу мирового уровня в формате нового цирка, инновационный эксперимент который сочетает элементы цирка, театра, музыки и мультимедиа. В отличие от традиционных постановок, ключевым здесь становится театрализация: «Сны Пушкина» — не просто последовательность трюков, а цельное драматическое действо, рассказанное языком циркового искусства. Это цирк без животных, где главными героями становятся люди, их талант, грация и мастерство.
фото: пресс-служба проекта
Зимой постановка вернется в обновленном формате: зрителей ждет программа с особой новогодней атмосферой. «Когда мы создавали "Сны Пушкина", это был для нас настоящий вызов — представить новый цирк, которого раньше в России не было. Мы не знали, как публика воспримет такой формат: театрализованный, многослойный, с музыкой и мультимедиа. Но оказалось, что мы очень быстро нашли своего зрителя. И это не только семьи с детьми, которые традиционно ходят в цирк, но и люди, которые раньше были равнодушны к цирковому искусству и вообще почти не посещали такие постановки. Для нас это стало настоящей победой — видеть, что шоу интересно разным поколениям, что каждый находит здесь что-то свое. Мы счастливы вернуться в новогодние праздники, ведь это время, когда зрители особенно ждут волшебства, а мы можем подарить им праздничное настроение и сказку», — отмечает генеральный и креативный продюсер шоу Елизавета Гамбург.
В основе «Снов Пушкина» — любимые пушкинские сказки: «Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», «О золотом петушке». Это не пересказ классических сюжетов, а фантасмагория, рожденная в снах поэта под колыбельную Няни: сновидения, где реальность переплетается с вымыслом. Сквозной сюжет — судьба Пушкина, показанная через призму его снов и творчества. В борьбе Гения со Злодейством Пушкину помогают его верные товарищи Перо, Чернильница и Бумага.
фото: пресс-служба проекта
Помимо ставки на театрализацию, шоу поражает зрителей технической и жанровой смелостью: многие трюки представлены в цирке впервые. Среди них — множественный кор-де-парель, номер, аналогов которому в мире нет. Он раскрывает борьбу Руслана с Черномором и построен на уникальной конструкции: несколько воздушных канатов, на которых работает гимнаст, отстегиваются прямо в воздухе. Также впервые в цирке вместе соединились воздушное кольцо и колесо Сира – в потрясающем по красоте дуэте Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. В шоу задействовано более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира. Впервые в мировой практике частью цирковой постановки стал акробатический рок-н-ролл, а также зрители увидят потрясающие номера с брейкингом – такого Балду невозможно себе представить.
Постановка Жанны Шмаковой интересна зрителям разных возрастов: взрослые отмечают художественную глубину, сложность трюков и музыкальное сопровождение, дети — яркость, динамику, необычные костюмы и волшебную атмосферу сказок.
