Евгений Миронов возобновил сотрудничество с режиссером Валерием Фокиным

Евгений Миронов сыграет главную роль в спектакле президента Александринского театраВалерия Фокина «Обыкновенная смерть», премьера которого состоится 20 и 21 сентября на малой сцене Театра Наций. Для режиссера это первая постановка на данной площадке, а для актера — первая работа на малой сцене своего театра, уточняет пресс-служба Театра Наций.
фото: пресс-служба Театра Наций
«Обыкновенная смерть» основана на повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», считающейся одной из вершин мировой психологической прозы. Тем, насколько подробно выписана хроника болезни и умирания судейского чиновника Головина, восхищались Бунин и Чайковский, Набоков и Кортасар. Их поражало, что история Ивана Ильича жесткая и несентиментальная, но при этом во всех подробностях показывает не только процесс ухода человека из жизни, но и нравственное возрождение его души.
Режиссер с математической точностью и психологической подробностью выстраивает образ главного героя, показывая, как человек переживает приближение конца, какие психологические уловки использует, чтоб увернуться от осознания его неизбежности. «Театр чувственного сюжета» — такое определение дал когда-то подобным своим постановкам Валерий Владимирович. «Основная идея нашего спектакля — показать, как суетное, автоматическое, наполненное событиями, но не делами, существование человека меркнет при приближении смерти. И в эти последние мгновения приходит осознание его истинного предназначения, нравственное возрождение его души. "Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная", — с этой фразы в повести начинается жизнеописание ее главного героя. Толстой как будто ставит знак равенства между этими двумя понятиями. Судьба Ивана Ильича — лишь частный пример общего принципа; его жизнь ужасна в той же степени, что и жизнь любого человека, который живет неосознанно, "как все"», — говорит Валерий Фокин.
фото: пресс-служба Театра Наций
В спектакле также заняты Леонид Тимцуник, Марьяна Спивак, Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий, Глафира Лебедева, Елена Морозова, Авангард Леонтьев, Наталья Батрак, Владимир Калисанов, Никита Волков и другие актеры. По словам Евгения Миронова, «работа с Валерием Фокиным — всегда эксперимент, всегда ломка стереотипов, поиск нового, не всегда комфортного. А когда повод для такой работы — гениальная повесть Льва Толстого, это еще и погружение в область границы между жизнью и смертью, психологический и психотерапевтический анализ состояния человека в самый важный момент его жизни. Разбирая и репетируя с моими коллегами текст, который прекрасно адаптировала для сцены Настя Букреева, мы буквально по миллиметру проследили весь этот процесс. А режиссер предложил очень необычную форму, внутри которой сочетаются и драма, и тонкий юмор. Нам было непросто ее освоить. Но самым интересным и сложным оказалось идти за мыслью Ивана Ильича, практически до самого конца отстаивающего свои жизненные принципы. Только перед смертью он осознает их фальшивость, смиряется и принимает смерть как очищение. Такой духовный труд над собой роднит героя Толстого с каждым человеком».
Сотрудничество Миронова и Фокина началось в 1995 году с постановки «Карамазовы и ад», которая стала для актера первой настоящей театральной удачей. Следом за короткий срок они создали еще три спектакля: «Анекдоты», «Последняя ночь последнего царя» и «Еще Ван Гог…». По признанию Евгения, «в каждом из них нужно было ломать образ, созданный в предыдущем». В 2002-м будущий худрук Театра Наций сыграл главную роль в фильме Валерия Фокина «Превращение» по мотивам одноименной повести Франца Кафки.
обсуждение >>