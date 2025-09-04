Кино-Театр.Ру
Евгений Миронов возобновил сотрудничество с режиссером Валерием Фокиным

4 сентября
2025 год
Новости театра >>
4 сентября 2025
Евгений Миронов сыграет главную роль в спектакле президента Александринского театра Валерия Фокина «Обыкновенная смерть», премьера которого состоится 20 и 21 сентября на малой сцене Театра Наций. Для режиссера это первая постановка на данной площадке, а для актера — первая работа на малой сцене своего театра, уточняет пресс-служба Театра Наций.

Евгений Миронов возобновил сотрудничество с режиссером Валерием Фокиным
фото: пресс-служба Театра Наций

«Обыкновенная смерть» основана на повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», считающейся одной из вершин мировой психологической прозы. Тем, насколько подробно выписана хроника болезни и умирания судейского чиновника Головина, восхищались Бунин и Чайковский, Набоков и Кортасар. Их поражало, что история Ивана Ильича жесткая и несентиментальная, но при этом во всех подробностях показывает не только процесс ухода человека из жизни, но и нравственное возрождение его души.

Режиссер с математической точностью и психологической подробностью выстраивает образ главного героя, показывая, как человек переживает приближение конца, какие психологические уловки использует, чтоб увернуться от осознания его неизбежности. «Театр чувственного сюжета» — такое определение дал когда-то подобным своим постановкам Валерий Владимирович. «Основная идея нашего спектакля — показать, как суетное, автоматическое, наполненное событиями, но не делами, существование человека меркнет при приближении смерти. И в эти последние мгновения приходит осознание его истинного предназначения, нравственное возрождение его души. "Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная", — с этой фразы в повести начинается жизнеописание ее главного героя. Толстой как будто ставит знак равенства между этими двумя понятиями. Судьба Ивана Ильича — лишь частный пример общего принципа; его жизнь ужасна в той же степени, что и жизнь любого человека, который живет неосознанно, "как все"», — говорит Валерий Фокин.

Евгений Миронов возобновил сотрудничество с режиссером Валерием Фокиным
фото: пресс-служба Театра Наций

В спектакле также заняты Леонид Тимцуник, Марьяна Спивак, Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий, Глафира Лебедева, Елена Морозова, Авангард Леонтьев, Наталья Батрак, Владимир Калисанов, Никита Волков и другие актеры. По словам Евгения Миронова, «работа с Валерием Фокиным — всегда эксперимент, всегда ломка стереотипов, поиск нового, не всегда комфортного. А когда повод для такой работы — гениальная повесть Льва Толстого, это еще и погружение в область границы между жизнью и смертью, психологический и психотерапевтический анализ состояния человека в самый важный момент его жизни. Разбирая и репетируя с моими коллегами текст, который прекрасно адаптировала для сцены Настя Букреева, мы буквально по миллиметру проследили весь этот процесс. А режиссер предложил очень необычную форму, внутри которой сочетаются и драма, и тонкий юмор. Нам было непросто ее освоить. Но самым интересным и сложным оказалось идти за мыслью Ивана Ильича, практически до самого конца отстаивающего свои жизненные принципы. Только перед смертью он осознает их фальшивость, смиряется и принимает смерть как очищение. Такой духовный труд над собой роднит героя Толстого с каждым человеком».

Сотрудничество Миронова и Фокина началось в 1995 году с постановки «Карамазовы и ад», которая стала для актера первой настоящей театральной удачей. Следом за короткий срок они создали еще три спектакля: «Анекдоты», «Последняя ночь последнего царя» и «Еще Ван Гог…». По признанию Евгения, «в каждом из них нужно было ломать образ, созданный в предыдущем». В 2002-м будущий худрук Театра Наций сыграл главную роль в фильме Валерия Фокина «Превращение» по мотивам одноименной повести Франца Кафки.
Ссылки по теме
Театр Наций впервые покажет постановку южноафриканского режиссера
Юлия Пересильд выйдет на сцену Театра Наций в спектакле «Васса»
Тимофей Трибунцев станет «Дон Кихотом»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Наталья БатракВладимир Белостоцкий (II)Кирилл БыркинНикита ВолковАнтон ЕскинВладимир КалисановГлафира ЛебедеваАвангард ЛеонтьевЕвгений МироновЕлена МорозоваМарьяна СпивакЛеонид ТимцуникВалерий Фокин
фильмы
Ещё Ван ГогКарамазовы и адПревращение
театры
Александринский театрТеатр Наций

