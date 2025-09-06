Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
По «Ромео и Джульетте» поставили иммерсивное шоу

6 сентября
2025 год
6 сентября 2025
Премьера иммерсивного спектакля «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени» по мотивам легендарной трагедии Уильяма Шекспира откроет 26-28 сентября десятый юбилейный сезон в московском театре «Особняк Дашков 5». Об этом сообщает пресс-служба постановки.

По «Ромео и Джульетте» поставили иммерсивное шоу
фото: пресс-служба спектакля

С первой премьеры «Вернувшиеся» по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», состоявшейся в 2016 году, «Особняк Дашков 5» ждал успех и восторженные отклики критиков и зрителей. Постановка была номинирована на «Золотую маску» и положила начало развитию театра. Далее последовали «Безликие», «Письма», «Превращение», иммерсивное шоу с участием юных исполнителей «Девочка со спичками», «Щелкунчик. История, которую ты не знал» и «Преступление и наказание». В настоящее время «Особняк Дашков 5» — единственный репертуарный иммерсивный театр в России, за десять лет его шоу посетило свыше 500 тысяч зрителей. «Когда, наконец, появилась возможность создать свой театр, и встал вопрос, что именно мы будем делать, ответ был однозначен — это будет иммерсивное пространство. Ведь только в иммерсивном жанре зрители становятся участниками действия, и зрителю предоставляется возможность полного погружения в происходящее», — рассказал продюсер, хореограф и идейный вдохновитель театра Мигель.

В очередной версии «Ромео и Джульетты» известная история обретет новое прочтение благодаря переносу действия в Россию 1990-х и 2000-х. Режиссерами выступят хореографы «Танцев на ТНТ» Гарик Рудник и Алексей Карпенко. «Наш слоган: "Любовь вне времени". Зрители узнают трагедию Шекспира, но увидят ее через призму времени: те же запреты, та же безумная любовь, но в мире, где вместо балконных признаний тайные послания передают CD-диском с любимой песней, а свидания назначают сообщением на пейджер. Мы верим, что музыкальные хиты 1990-х не только создадут атмосферу, но и разбудят воспоминания», — говорит Рудник.

Читать рецензию Иммерсивное шоу «Вернувшиеся»: Призрачный мир Генрика Ибсена
Действие постановки разворачивается одновременно во всех пространствах Особняка. Зрители имеют полную свободу перемещения, создавая свою версию событий. Профессиональные актеры, детализированные интерьеры, световые и звуковые эффекты погрузят в уникальную атмосферу, где каждый зритель получит свой неповторимый эмоциональный опыт. «Это эпоха, в которой мы выросли, как и многие зрители, мы ее чувствуем и понимаем – ведь тогда мы были примерно того же возраста, что и герои Шекспира. Пожалуй, это будет самое музыкальное шоу из всех: помимо шекспировской драматургии зритель погрузится в узнаваемую музыку, которая даст возможность переместиться во времени. И если на классической театральной сцене или в кино режиссер выбирает определенную точку зрения, которую предлагает зрителю, то в нашем случае все персонажи проживают полноценную жизнь на протяжении всего шоу: отношения, любовь, столкновения», — отмечает Алексей Карпенко.

Премьерные показы будут идти c 26 сентября ежедневно с четверга по воскресенье. Театр расположен в историческом здании, памятнике архитектуры в Дашковом переулке в центре Москвы и занимает четыре этажа, 25 уникальных локаций.

«Ромео и Джульетта. Любовь вне времени». Тизер
что почитать?