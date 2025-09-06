«Сфера» поделилась планами на 45-й театральный сезон

«Сфера» на сборе труппы поделилась планами на 45-й театральный сезон. Первым спектаклем осени стал «Затейник» Александра Коршунова, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра «Сфера»
По сложившейся традиции, 13 сентября «Сфера» отметит день рождения основателя театра Екатерины Еланской показом спектакля «Живой театр Екатерины Еланской». В этот же день в рамках празднования Дня города на Основной сцене в 13.00 состоится показ музыкально-поэтической композиции «О жизни. О любви», посвященной 85-летию со дня рождения Иосифа Бродского. «Возможно, кому-то покажется неожиданным празднование юбилея Бродского в московском театре, поскольку он больше связан с Санкт-Петербургом, но, тем не менее, праздник есть праздник, мы все очень любим творчество Бродского и хотели бы исполнить его стихи и песни на стихи Бродского со сцены "Сферы". Репетиции уже начались и мы с радостью представим нашу новую музыкальную композицию на Дне города», — сказал главный режиссер театра Александр Коршунов.
Первой премьерой сезона станет «Горе от ума. Открытая репетиция» в постановке Коршунова — премьерный показ запланирован на 26 сентября. В феврале приглашенный режиссер Ирина Пахомова представит вторую премьеру сезона – спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского. «Ирина Пахомова очень интересный человек и режиссер. Мы с ней давно знакомы и она не раз приходила к нам в театр. С ее стороны были разные предложения и вот мы наконец-то определились с постановкой. Таким образом, если все сложится, то у нас будет трилогия об актерах по произведениям Островского – "Без вины виноватые", "Лес" и теперь "Таланты и поклонники". Работа по подготовке к спектаклю уже проведена огромная. Художник-постановщик спектакля Ольга Хлебникова все уже подготовила с точки зрения сценографии и костюмов. Репетиции начнутся сразу после премьеры "Горе от ума. Открытая репетиция" с октября этого года», — уточнил Коршунов.
фото: пресс-служба театра «Сфера»
К 45-летию «Сферы» весной будет представлена премьера по результатам лаборатории молодых режиссеров «В пространстве "Сферы"». Название спектакля будет определено после третьего этапа лаборатории в конце текущего года. «На этот раз мы не стали ставить какие-то рамки по лаборатории и рассматривали все предложения от молодых режиссеров. Посыл был только один – если вы любите "Сферу", если знаете историю театра, и если вы готовы стать частью театра и поучаствовать в развитии театра, то присылайте свои заявки и предложения. Честно говоря, мы даже не ожидали, что на нас обрушится огромное количество предложений – в целом было больше 100 заявок. После изучения всех предложений, экспертный совет лаборатории выбрал на первом этапе 15 заявок, как от русских, так и иностранных режиссеров. И теперь уже на втором этапе в сентябре-октябре планируем встретиться со всеми режиссерами, прошедшими первый этап, чтобы услышать от них подробную экспликацию работ, как они их видят, почему, о чем, про что. И уже после этого мы определимся с двумя режиссерами, чтобы в ноябре-декабре провести репетиций эскизов. Таким образом, уже к Новому году мы определим победителя лаборатории для постановки к 45-летию театра», — рассказал Александр Коршунов.
Среди гастрольных планов поездка в Саратов в ноябре на театральный фестиваль «Горе от ума-200», посвященный 220-летию Александра Грибоедова. Артисты театра представят на сцене Саратовского театра драмы спектакль «Горе от ума. Открытая репетиция». В марте театр отправится с гастролями в Омск — рамках фестиваля русской классической драматургии «Его величество Театр» на сцене «Галерки» будет показана постановка Коршунова «Без вины виноватые». Кроме того, на сборе коллектива директор театра Анастасия Могинова вручила ведущей актрисе театра Елене Еловой медаль о присвоении почетного звания «Почетный деятель искусств города Москвы».
