Юра Борисов станет «Гамлетом»

МХТ имени А.П. Чехова раскрыл планы на 128-й театральный сезон, в котором зрителям обещают девять премьер. Начнут со спектакля «Кабала святош» по мотивам пьесы Михаила Булгакова о Мольере. Режиссером постановки выступил Юрий Квятковский, а главную роль исполнил Константин Хабенский. Спектакль посвящен 135-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в следующем году, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра
Еще одно грядущее событие, связанное с юбилеем Михаила Булгакова, — премьера спектакля по его пьесе «Дон Кихот» в постановке Николая Рощина, которая состоится в феврале 2026 года на Основной сцене МХТ. Тема рыцарства, донкихотства занимала ум Булгакова на протяжении всей его жизни, в письмах и дневниках он часто соотносил себя с героем романа Сервантеса. В Художественном театре эта пьеса будет поставлена впервые.
Андрей Гончаров представит свою версию «Гамлета» Уильяма Шекспира. На главную роль приглашен Юра Борисов. Премьера – в мае 2026 года.
В конце сезона начнутся репетиции спектакля «Живой труп» по пьесе Льва Толстого, его премьерой МХТ откроет уже следующий, 129-й, сезон. Роль Федора Протасова исполнит Филипп Янковский, имя режиссера будет объявлено позднее.
На Малой сцене в ноябре состоится премьера спектакля под рабочим названием «Идиоты» по роману Федора Достоевского «Идиот». «Сергей Волков предложил самостоятельную работу, в которой выступил как режиссер, автор инсценировки и исполнитель главной роли. Это было очень интересно и убедительно. Я надеюсь, что в ноябре это будет хороший театральный взрыв на Малой сцене. Пожелаем удачи!» — сказал Константин Хабенский. Вместе с Сергеем Волковым спектакль репетируют артисты Данил Стеклов, Аня Чиповская и Полина Романова.
фото: пресс-служба театра
В декабре состоится премьера спектакля «Школа для дураков» по роману Саши Соколова. Режиссером значится Денис Азаров. На март 2026 года запланирована премьера спектакля «Похороните меня за плинтусом» по повести Павла Санаева в постановке Филиппа Гуревича. В июне 2026 года состоится премьера спектакля «Коля Красоткин» по главе «Мальчики» из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Поставит историю Максим Меламедов.
На Новой сцене ожидается «Вий», спектакль-хоррор по мотивам повести Николая Гоголя. Режиссером выступит Арсений Мещеряков. Спектакль создается специально для пользователей Пушкинской карты – подростков и совсем молодых людей, любителей квестов и фильмов ужасов. Кроме того, с этого сезона в репертуар Новой сцены войдет спектакль «Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви», который был создан весной к 100-летию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. В основе – переписка 30-летнего Смоктуновского и его жены Суламифи. Театроведом Александрой Машуковой по этим письмам была создана документальная пьеса «Дорогая моя находка», которая стала фундаментом постановки Павла Ващилина.
