Театр Наций в новом сезоне покажет спектакли с Евгением Мироновым, Павлом Артемьевым и Сати Спиваковой

7 сентября
2025 год
Новости театра >>
7 сентября 2025
Театр Наций анонсировал планы на грядущий сезон, в котором планируют сосредоточиться на спектаклях малой формы, фестивальной и лабораторной работе. В связи с этим на Основной сцене премьер не ожидается, сообщает пресс-служба театра.

Театр Наций в новом сезоне покажет спектакли с Евгением Мироновым, Павлом Артемьевым и Сати Спиваковой
фото: пресс-служба театра

«Время диктует форму, поэтому в новом сезоне мы смещаем акцент на камерные, почти интимные постановки, в которых создатели поднимают волнующие их вопросы, и на которых происходит непосредственный взаимообмен мыслями, чувствами, энергией со зрителями. И так складывается, что в большинстве постановок мы смотрим на сегодняшний день через оптику великих классиков — Ибсена, Афанасьева, Толстого, Горького, Вознесенского… Но при этом Театр Наций продолжает творческие поиски новых театральных форм, новой драматургии, новой режиссуры и новых технологий на наших многочисленных фестивалях и лабораториях, к которым в этом сезоне добавятся фестивали "Горизонт" в Петропавловске-Камчатском и "Луч" в Новоуральске Свердловской области. Мы планируем реализовать проект под рабочим названием "Искусственный интеллект в театре", в ходе которого специалисты Сбера поделятся с нами технологиями и общественной проблематикой использования AI-продуктов, а результатом этой лаборатории должны стать новые постановки, как в нашем, так и в региональных театрах», — рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.

20 и 21 сентября на Малой сцене пройдет премьера спектакля Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Главную роль исполнит Евгений Миронов. 5, 6 и 7 декабря пройдут показы постановки Романа Шаляпина «Цветет миндаль», посвященной поэту Андрею Вознесенскому. В спектакле заняты Павел Артемьев, Наталья Ноздрина и другие. Зимой 2026 года состоится премьера постановки Филиппа Гуревича «Горький. Любовь» о женщинах в жизни Максима Горького. На сцену выйдут Анастасия Лебедева, Александра Ревенко, Юлия Хлынина и Анастасия Светлова. 17, 18 и 19 апреля 2026 года состоятся показы спектакля «Привидения» Дениса Азарова по пьесе Генрика Ибсена, в котором заняты Сати Спивакова, Анатолий Кот, Павел Комаров, Владислав Медведев и другие.

В Новом пространстве 11, 12 и 13 ноября зрители увидят постановку Арсения Мещерякова «Недетские сказки» по мотивам сборника Александра Афанасьева. 11, 12 и 13 февраля пройдут показы документального спектакля Дмитрия Крестьянкина «День закрытых дверей» о подростках в исправительных колониях. Создатели постановки поговорили с ними и попросили рассказать, что они поняли, о чем жалеют и каким видят свое будущее после освобождения. Весной 2026 года запланирована премьера проекта «История одной фотографии» режиссера Елизаветы Бондарь. В спектакле заняты Сергей Волков, София Сливина, Дмитрий Половников и Любовь Савичева.
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Павел АртемьевЛиза БондарьСергей Волков (II)Филипп ГуревичПавел КомаровАнатолий КотДмитрий КрестьянкинАнастасия ЛебедеваВладислав Медведев (II)Евгений МироновНаталья НоздринаДмитрий ПоловниковАлександра РевенкоАнастасия СветловаСофия СливинаСати СпиваковаВалерий ФокинЮлия ХлынинаРоман Шаляпин
театры
Театр Наций

