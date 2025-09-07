Театр Наций в новом сезоне покажет спектакли с Евгением Мироновым, Павлом Артемьевым и Сати Спиваковой

Театр Наций анонсировал планы на грядущий сезон, в котором планируют сосредоточиться на спектаклях малой формы, фестивальной и лабораторной работе. В связи с этим на Основной сцене премьер не ожидается, сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра
«Время диктует форму, поэтому в новом сезоне мы смещаем акцент на камерные, почти интимные постановки, в которых создатели поднимают волнующие их вопросы, и на которых происходит непосредственный взаимообмен мыслями, чувствами, энергией со зрителями. И так складывается, что в большинстве постановок мы смотрим на сегодняшний день через оптику великих классиков — Ибсена, Афанасьева, Толстого, Горького, Вознесенского… Но при этом Театр Наций продолжает творческие поиски новых театральных форм, новой драматургии, новой режиссуры и новых технологий на наших многочисленных фестивалях и лабораториях, к которым в этом сезоне добавятся фестивали "Горизонт" в Петропавловске-Камчатском и "Луч" в Новоуральске Свердловской области. Мы планируем реализовать проект под рабочим названием "Искусственный интеллект в театре", в ходе которого специалисты Сбера поделятся с нами технологиями и общественной проблематикой использования AI-продуктов, а результатом этой лаборатории должны стать новые постановки, как в нашем, так и в региональных театрах», — рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.
В Новом пространстве 11, 12 и 13 ноября зрители увидят постановку Арсения Мещерякова «Недетские сказки» по мотивам сборника Александра Афанасьева. 11, 12 и 13 февраля пройдут показы документального спектакля Дмитрия Крестьянкина «День закрытых дверей» о подростках в исправительных колониях. Создатели постановки поговорили с ними и попросили рассказать, что они поняли, о чем жалеют и каким видят свое будущее после освобождения. Весной 2026 года запланирована премьера проекта «История одной фотографии» режиссера Елизаветы Бондарь. В спектакле заняты Сергей Волков, София Сливина, Дмитрий Половников и Любовь Савичева.
