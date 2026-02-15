Дмитрий Месхиев покажет первую серию спектакля-концерта «Где-то на белом свете» 15 февраля

Спектакль, в основу которого легли песни советского и российского кино разных лет, продолжает серию актерских музыкальных вечеров в буфете театра. В жизни создателя постановки соединились кино и театр, поэтому разговор о кино средствами театра для него вполне органичное решение, логично вытекающее из творческой биографии. Спектакль станет не только воспоминанием о знаменитой киномузыке, ностальгическим экскурсом в прошлое, но и своеобразным театральным очерком истории российского и советского кинематографа. В объективе песни кино, ставшие нетленными шлягерами, и в то же время – великие актеры советского экрана: Юрий Никулин, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Алиса Фрейндлих, Людмила Гурченко, Марина Неелова, Валерий Приёмыхов, Михаил Ульянов и другие.
В качестве исполнителей к зрителю выйдут артисты труппы Александра Кашина, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Сергей Скобелев и приглашенная солистка Виктория Николаева. Аккомпанируют музыканты театра Ксения Егорова (аккордеон), Игорь Колосов (контрабас), Ярослав Погодин (ударные) и Борис Федотов (фортепиано). У ведущего Дмитрия Месхиева будет дубль – Александра Кашина. Создатели концепции спектакля – Месхиев и Андрей Пронин. Художником выступает Александр Стройло, а музыкальным руководителем – Елена Обухова.
обсуждение >>