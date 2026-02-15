Кино-Театр.Ру
Дмитрий Месхиев покажет первую серию спектакля-концерта «Где-то на белом свете» 15 февраля

15 февраля
2026 год
Новости театра >>
15 февраля 2026
В буфете Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина 15, 17, 18 и 25 февраля состоится премьера вечера песен российского кино в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Вести спектакль-концерт «Где-то на белом свете… Первая серия» будет сам режиссер, уточняет пресс-служба филиала Александринки.

Дмитрий Месхиев покажет первую серию спектакля-концерта «Где-то на белом свете» 15 февраля
фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

Спектакль, в основу которого легли песни советского и российского кино разных лет, продолжает серию актерских музыкальных вечеров в буфете театра. В жизни создателя постановки соединились кино и театр, поэтому разговор о кино средствами театра для него вполне органичное решение, логично вытекающее из творческой биографии. Спектакль станет не только воспоминанием о знаменитой киномузыке, ностальгическим экскурсом в прошлое, но и своеобразным театральным очерком истории российского и советского кинематографа. В объективе песни кино, ставшие нетленными шлягерами, и в то же время – великие актеры советского экрана: Юрий Никулин, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Алиса Фрейндлих, Людмила Гурченко, Марина Неелова, Валерий Приёмыхов, Михаил Ульянов и другие.

В качестве исполнителей к зрителю выйдут артисты труппы Александра Кашина, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Сергей Скобелев и приглашенная солистка Виктория Николаева. Аккомпанируют музыканты театра Ксения Егорова (аккордеон), Игорь Колосов (контрабас), Ярослав Погодин (ударные) и Борис Федотов (фортепиано). У ведущего Дмитрия Месхиева будет дубль – Александра Кашина. Создатели концепции спектакля – Месхиев и Андрей Пронин. Художником выступает Александр Стройло, а музыкальным руководителем – Елена Обухова.
обсуждение >>
№ 8
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:40
... Для достоверности и проверки своих слов можете сходить на спектакль, ещё есть время. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   18.02.2026 - 21:59
... Как я поняла это даже не спектакль, а больше концерт. Просто что музыка, песни будут из фильмов. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   18.02.2026 - 09:32
... Вчера успела выхватить, но места не очень. Надеюсь этот факт общего настроения не испортит. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 15:33
25 февраля ещё есть шанс попасть. Надо билеты глянуть, пока не расхватали. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 18:44
Современную молодёжь точно не увидишь на таком музыкальном спектакле. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Псковская драма и Дмитрий Месхиев проведут вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток»
Дмитрий Месхиев поставит для Псковской драмы два музыкальных спектакля
Псковский академический театр драмы стал частью «Александринки»
театральная премьера
персоны
Георгий БолоневЛюдмила ГурченкоАлександра КашинаКирилл ЛавровПавел ЛуспекаевДмитрий МесхиевМарина НеёловаЮрий НикулинВалерий ПриёмыховСергей СкобелевАлександр СтройлоМихаил УльяновАлиса ФрейндлихКсения Чехова
театры
Александринский театрПсковский драматический театр

анонс

