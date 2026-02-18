Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Начался прием заявок на Четвертый Конкурс короткометражного кино Художественного театра

18 февраля
2026 год
18 февраля 2026
В честь 120-летия со дня рождения поэтессы Агнии Барто МХТ имени А.П. Чехова объявил о старте приема заявок на участие в Четвертом Конкурсе короткометражного кино. Тема этого года — «Барто. 120 секунд детства», уточняет пресс-служба Художественного театра.

Начался прием заявок на Четвертый Конкурс короткометражного кино Художественного театра
фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова

По словам худрука МХТ и председателя оргкомитета Конкурса короткометражного кино Константина Хабенского, «в стихотворениях Барто — целая вселенная. Она говорила с детьми на равных, а со взрослыми — предельно точно. За кажущейся лёгкостью ее стихов скрываются юмор, наблюдательность и глубокое понимание человека. Мы предлагаем поразмышлять на тему семейного кино — того самого пространства, где формируется память, любовь и чувство дома. Где детство — не возраст, а состояние души».

В этом году расширится география конкурса — к участию приглашаются студенты и выпускники киношкол со всей России. Конкурсанты не должны иметь в фильмографии полных метров и сериалов. Участникам необходимо снять игровой фильм хронометражем до 120 секунд. Прием заявок продлится до 27 февраля, после чего нужно успеть снять свою раюоту за шесть недель. Отборочная комиссия, экспертный совет из представителей киноиндустрии и жюри МХТ имени Чехова выберут десять работ для шорт-листа, которые будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Wink, а их авторы получат награды в нескольких номинациях. Главный приз конкурса — съемка короткометражного фильма с артистами театра при поддержке Wink по сценарию известного автора. Церемония награждения лауреатов состоится в июне текущего года. В рамках церемонии награждения банк ВТБ как партнер конкурса и генеральный спонсор МХТ отметит создателей самых интересных работ призами.
№ 2
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:37
2 минуты - что это за фильм такой? И что в нём может поместиться? Парочка эпизодов, мини-мультик. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   18.02.2026 - 21:56
Как раз-таки сейчас дочка проходит в школе творчество А.Барто. Стихи Агния писала удивительно простые, понятные, читаются налегке. читать далее>>
