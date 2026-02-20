Кино-Театр.Ру
Сериал «Плакса» превратят в музыкальный спектакль

20 февраля
2026 год
Новости театра
20 февраля 2026
«Плаксу» перенесут на театральную сцену. Согласно пресс-службе телеканала СТС, премьера одноименного музыкального спектакля производства компании «Руки вверх! Продакшн» состоится в Московском театре мюзикла.

Сериал «Плакса» превратят в музыкальный спектакль
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Предложение команды Сергея Жукова и канала СТС подумать о создании театрального мюзикла "Плакса" после успеха первых двух сезонов одноименного сериала показалось мне в высшей степени интересным. Прежде всего потому, что мы сможем поработать с новым для нас материалом — и жизненным, и художественным. Московский театр мюзикла вместе с новыми талантливыми творческими партнерами постарается сделать яркий актуальный спектакль о современной молодежи, интересный для зрителей всех возрастов», — считает художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Театралы смогут посмотреть на сцене историю пятнадцатилетней Маши, которая переезжает из Москвы в провинциальный Новоморск, где встречает свою вторую половинку и находит себя в музыке. Однажды она покупает гитару, которая оказывается волшебной. Тогда Маша решает создать группу «Плакса» и неожиданно обнаруживает, что ее песни способны вызвать фантастические события, исполнить мечты и преобразить жизнь ее парня, родителей и бабушки.


Главную роль в спектакле, как и в сериале, исполнит Ника Жукова. Появится ли в постановке Ваня Дмитриенко, сыгравший вторую половинку ее героини, создатели держат в тайне. Попробовать свои силы могут также все желающие до 25 лет благодаря открытому кастингу. Чтобы стать его участником, необходимо загрузить по ссылке видеоролик с записью песни на русском языке и прислать на casting@teamuz.com до 6 марта. Параллельно с кастингом идет и работа над третьим сезоном сериала.

«Еще работая над первым сезоном сериала, понял, какое количество интересных и многогранных молодых ребят в нашей стране. Рад, что мы снова можем раскрыть музыкальные и актерские таланты, исполнить чью-то мечту и по-новому рассказать историю, которую полюбили миллионы зрителей», — говорит продюсер мюзикла Сергей Жуков.
№ 2
Angelika77   20.02.2026 - 20:09
Мне хватило и сериальной плаксы, а это ещё и театральную вздумали ставить. Да уж...Жукова стала чересчур много. читать далее>>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   20.02.2026 - 18:57
А на Зимнем фестивале Юрия Башмета Полина Агуреева в качестве режиссёра поставила спектакль по произведениям Чехова. Она, по примеру Никиты Михалкова, (помните его "Неоконченную пьесу для механического... читать далее>>
Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова
Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы»
Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы»
Телепремьера молодежной драмы «Плакса» Сергея Жукова состоится 18 декабря
Мюзикл, театральная премьера
Ваня Дмитриенко, Сергей Жуков (II), Ника Жукова, Михаил Швыдкой
Плакса
Московский театр мюзикла

Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.

Вера Алентова
Людмила Волкова (III)
Мурман Джинория
Илья Любимов
Виктор Маркин
Дмитрий Милютенко
Аршак Оганян
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Кристофер Аткинз
Эшли Грин
Тайн Дэйли
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram