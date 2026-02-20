Сериал «Плакса» превратят в музыкальный спектакль

«Плаксу» перенесут на театральную сцену. Согласно пресс-службе телеканала СТС, премьера одноименного музыкального спектакля производства компании «Руки вверх! Продакшн» состоится в Московском театре мюзикла.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Предложение команды Сергея Жукова и канала СТС подумать о создании театрального мюзикла "Плакса" после успеха первых двух сезонов одноименного сериала показалось мне в высшей степени интересным. Прежде всего потому, что мы сможем поработать с новым для нас материалом — и жизненным, и художественным. Московский театр мюзикла вместе с новыми талантливыми творческими партнерами постарается сделать яркий актуальный спектакль о современной молодежи, интересный для зрителей всех возрастов», — считает художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
Театралы смогут посмотреть на сцене историю пятнадцатилетней Маши, которая переезжает из Москвы в провинциальный Новоморск, где встречает свою вторую половинку и находит себя в музыке. Однажды она покупает гитару, которая оказывается волшебной. Тогда Маша решает создать группу «Плакса» и неожиданно обнаруживает, что ее песни способны вызвать фантастические события, исполнить мечты и преобразить жизнь ее парня, родителей и бабушки.
Главную роль в спектакле, как и в сериале, исполнит Ника Жукова. Появится ли в постановке Ваня Дмитриенко, сыгравший вторую половинку ее героини, создатели держат в тайне. Попробовать свои силы могут также все желающие до 25 лет благодаря открытому кастингу. Чтобы стать его участником, необходимо загрузить по ссылке видеоролик с записью песни на русском языке и прислать на casting@teamuz.com до 6 марта. Параллельно с кастингом идет и работа над третьим сезоном сериала.
«Еще работая над первым сезоном сериала, понял, какое количество интересных и многогранных молодых ребят в нашей стране. Рад, что мы снова можем раскрыть музыкальные и актерские таланты, исполнить чью-то мечту и по-новому рассказать историю, которую полюбили миллионы зрителей», — говорит продюсер мюзикла Сергей Жуков.
обсуждение >>