Театр Труда отметил юбилей новосельем

Новая площадка независимого театра расположена недалеко от станции метро «Марьина Роща». Современное пространство включает два комфортных зала, большую зрительскую зону, а также арт-галерею, что позволит театру существенно расширить свой репертуар и предложить зрителю разные форматы показов: здесь будут проходить выставки, мастер-классы, музыкальные перфомансы и специальные программы для детей. «Название нашего театра подразумевает разговор не только о том, как важно трудиться. Мы говорим о труде как о процессе, который помогает человеку расти и развиваться. Даже героиня спектакля "Принцесса против!" прикладывает усилия для исполнения своей мечты», — рассказал директор театра Павел Батуев.
Единственный в России театр, работающий в жанре «производственная драма», начинался с Лаборатории индустриальной драмы и за десять лет успел обратиться к различным экспериментам, синтезируя жанры документального и кукольного театров, буффонады, кабаре и циркового искусства. Театр Труда в своих спектаклях исследует не столько процесс работы, а человека внутри него: его выбор, ответственность, решения. Сегодня в его репертуаре — актуальные произведения, спектакли для разной аудитории, в том числе детские. Среди них — «Принцесса против!», «Человек из Кариота», «Калки», «Ребенок из Кариота», «Разбирая "Нахлебника"» Алёны Лазько, «Кара Алтын» Лазько и Василия Буткевича, «Потомки солнца» Андрея Стадникова, «Армагеддон на Плутоне» Алексея Розина, Даниила Газизуллина, Ильи Барабанова и Сергея Щедрина, The Oil, «Нефтяной бум улыбается всем» Кирилла Вытоптова и «Диалог» Буткевича и Ильи Мясникова. Театр сотрудничает с известными московскими актерами и режиссерам, а также с ведущими независимыми труппами страны. В ближайшее время команда Театра Труда планирует выпустить две премьеры: новую интерпретацию классической сказки с элементами психоанализа и мистики «Мальвина. Постскриптум» Ольги Прихудайловой (5 марта) и постановку «Выстрел», которую создаст на сцене театра Мастерская Олега Меньшикова из ГИТИСа.
фото: пресс-служба Театра Труда
На открытии новой площадки основатель, продюсер и режиссер Алёна Лазько вспомнила, как возник Театра Труда: «В 2015 году актер Михаил Тройник собирал деньги на постановку спектакля "Большая руда". Я была знакома с ним и с командой и решила помочь. Так появился наш первый спектакль. Потом Евгений Харитонов предложил поставить спектакль по Сергею Довлатову. Так появился "Чемодан-блюз". Вскоре Алексей Розин поделился, что давно мечтает воплотить "Сталеваров". И так к концу 2016 года стало понятно, что я продюсирую три спектакля, и все они связаны с трудом. Мы стали обсуждать, что про людей на работе мало кто говорит, при этом конфликты в производственных пьесах понятные и интересные. Спектакль "Сталевары" до сих пор остается хитом в репертуаре, ему уже десять лет. Это вроде бы советская драма, но исполняется с использованием современных форм, сторителлинга и электронной музыки. С тех пор мы и стали искать разные методы говорить про труд».
В этом сезоне театр запускает новые образовательные проекты. На «Каникулы в театре» приглашают детей от девяти до тринадцати лет, чтобы изучить театральные профессии — от актера до бутафора. В эти весенние каникулы программа будет посвящена театру Древней Греции (тема «Гомер. Одиссея» с 30 марта по 3 апреля). Летом программа продолжится. Каждый блок будет идти в течение недели, заканчиваясь итоговым самостоятельным спектаклем. Также с апреля запустятся курсы по актерскому мастерству для взрослых «Школа искренности» («театральная мастерская для тех, кто давно хотел попробовать, но ждал правильного повода»). Их будут вести режиссер Руслан Маликов (актерское мастерство), актриса Ольга Прихудайлова (пластика по авторской методике документального жеста) и драматург Марина Крапивина (основы драмы, вербатима, сторителлинга). Курсы продлятся три месяца и завершатся спектаклем из реальных историй участников. В марте пройдет открытый ознакомительный мастер-класс.
обсуждение >>