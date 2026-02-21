Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Театр Труда отметил юбилей новосельем

21 февраля
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
21 февраля 2026
Столичный Театр Труда отметил свое 10-летие новосельем и премьерным показом спектакля Петра Вяткина «Одноместная канава», сообщает пресс-служба театра.

Театр Труда отметил юбилей новосельем
фото: пресс-служба Театра Труда

Новая площадка независимого театра расположена недалеко от станции метро «Марьина Роща». Современное пространство включает два комфортных зала, большую зрительскую зону, а также арт-галерею, что позволит театру существенно расширить свой репертуар и предложить зрителю разные форматы показов: здесь будут проходить выставки, мастер-классы, музыкальные перфомансы и специальные программы для детей. «Название нашего театра подразумевает разговор не только о том, как важно трудиться. Мы говорим о труде как о процессе, который помогает человеку расти и развиваться. Даже героиня спектакля "Принцесса против!" прикладывает усилия для исполнения своей мечты», — рассказал директор театра Павел Батуев.

Единственный в России театр, работающий в жанре «производственная драма», начинался с Лаборатории индустриальной драмы и за десять лет успел обратиться к различным экспериментам, синтезируя жанры документального и кукольного театров, буффонады, кабаре и циркового искусства. Театр Труда в своих спектаклях исследует не столько процесс работы, а человека внутри него: его выбор, ответственность, решения. Сегодня в его репертуаре — актуальные произведения, спектакли для разной аудитории, в том числе детские. Среди них — «Принцесса против!», «Человек из Кариота», «Калки», «Ребенок из Кариота», «Разбирая "Нахлебника"» Алёны Лазько, «Кара Алтын» Лазько и Василия Буткевича, «Потомки солнца» Андрея Стадникова, «Армагеддон на Плутоне» Алексея Розина, Даниила Газизуллина, Ильи Барабанова и Сергея Щедрина, The Oil, «Нефтяной бум улыбается всем» Кирилла Вытоптова и «Диалог» Буткевича и Ильи Мясникова. Театр сотрудничает с известными московскими актерами и режиссерам, а также с ведущими независимыми труппами страны. В ближайшее время команда Театра Труда планирует выпустить две премьеры: новую интерпретацию классической сказки с элементами психоанализа и мистики «Мальвина. Постскриптум» Ольги Прихудайловой (5 марта) и постановку «Выстрел», которую создаст на сцене театра Мастерская Олега Меньшикова из ГИТИСа.

Театр Труда отметил юбилей новосельем
фото: пресс-служба Театра Труда

На открытии новой площадки основатель, продюсер и режиссер Алёна Лазько вспомнила, как возник Театра Труда: «В 2015 году актер Михаил Тройник собирал деньги на постановку спектакля "Большая руда". Я была знакома с ним и с командой и решила помочь. Так появился наш первый спектакль. Потом Евгений Харитонов предложил поставить спектакль по Сергею Довлатову. Так появился "Чемодан-блюз". Вскоре Алексей Розин поделился, что давно мечтает воплотить "Сталеваров". И так к концу 2016 года стало понятно, что я продюсирую три спектакля, и все они связаны с трудом. Мы стали обсуждать, что про людей на работе мало кто говорит, при этом конфликты в производственных пьесах понятные и интересные. Спектакль "Сталевары" до сих пор остается хитом в репертуаре, ему уже десять лет. Это вроде бы советская драма, но исполняется с использованием современных форм, сторителлинга и электронной музыки. С тех пор мы и стали искать разные методы говорить про труд».

В этом сезоне театр запускает новые образовательные проекты. На «Каникулы в театре» приглашают детей от девяти до тринадцати лет, чтобы изучить театральные профессии — от актера до бутафора. В эти весенние каникулы программа будет посвящена театру Древней Греции (тема «Гомер. Одиссея» с 30 марта по 3 апреля). Летом программа продолжится. Каждый блок будет идти в течение недели, заканчиваясь итоговым самостоятельным спектаклем. Также с апреля запустятся курсы по актерскому мастерству для взрослых «Школа искренности» («театральная мастерская для тех, кто давно хотел попробовать, но ждал правильного повода»). Их будут вести режиссер Руслан Маликов (актерское мастерство), актриса Ольга Прихудайлова (пластика по авторской методике документального жеста) и драматург Марина Крапивина (основы драмы, вербатима, сторителлинга). Курсы продлятся три месяца и завершатся спектаклем из реальных историй участников. В марте пройдет открытый ознакомительный мастер-класс.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Ярослав Пахомов   21.02.2026 - 21:08
Радует, что делают столько классных проектов — и для детей, и для взрослых. Отличный шанс попробовать себя в театре или просто хорошо провести время читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   21.02.2026 - 19:54
Шикарную программу придумали: и обучение, и спектакли, всё в одной тематике с общим делом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Илья БарабановВасилий БуткевичКирилл ВытоптовПётр ВяткинДаниил ГазизуллинРуслан МаликовОлег МеньшиковИлья МясниковОльга ПрихудайловаАлексей РозинАндрей СтадниковМихаил ТройникЕвгений ХаритоновСергей Щедрин

фотографии >>
Театр Труда отметил юбилей новосельем фотографии
Театр Труда отметил юбилей новосельем фотографии
Театр Труда отметил юбилей новосельем фотографии
Театр Труда отметил юбилей новосельем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.

День рождения >>

Вера Алентова
Людмила Волкова (III)
Мурман Джинория
Илья Любимов
Виктор Маркин
Дмитрий Милютенко
Аршак Оганян
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Кристофер Аткинз
Эшли Грин
Тайн Дэйли
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram