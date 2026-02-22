Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького

22 февраля
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
22 февраля 2026
На малой сцене Театра Наций 6, 7 и 8 марта пройдут премьерные показы спектакля Филиппа Гуревича «Горький. Любовь». Постановка основана на одноименной пьесе Екатерины Гузёмы, написанной по письмам и воспоминаниям современников Максима Горького, уточняет пресс-служба театра.

На сцене появятся четыре женщины, сыгравшие значимую роль в судьбе писателя: его юношеская любовь Ольга Каминская (Анастасия Лебедева), единственная законная жена Екатерина Пешкова (Александра Ревенко), ведущая актриса Московского Художественного театра Мария Андреева (Лаура Пицхелаури) и международная аферистка, одиозная Мария Будберг (Анастасия Светлова).

Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького
фото: пресс-служба Театра Наций

Спектакль не стремится к документальной точности, в нем есть место мистификациям и художественному вымыслу. Отталкиваясь от биографий реальных женщин, он поднимает социально значимые вопросы — исследует роль женщины в обществе и семье, выявляет вынужденные компромиссы, говорит о правах и амбициях женщин. По словам режиссера Филиппа Гуревича, «это истории женщин, которые сопровождали Максима Горького на протяжении всей его жизни. Наша цель не в том, чтобы снять знаменитого советского писателя с пьедестала, мы хотим посмотреть на него как на человека из плоти и крови. Про великого мужчину рассказывают его женщины, а ведь женщина всегда все лучше знает про своего мужчину. Это спектакль про Горького без Горького. Впрочем, каждая из его возлюбленных сама по себе — достойная внимания личность».

Премьера спектакля «Горький. Любовь» состоялась в рамках фестиваля искусств «Горький +». Для Гуревича это не первый опыт работы в Театре Наций, в прошлом сезоне на малой сцене состоялась премьера спектакля «Сато». В 2023 году его спектаклю «Черная пурга» (Новокузнецкий драматический театр) вручили гран-при в номинации «Лучший спектакль малой формы» на XX Фестивале театров малых городов России, который проводится Театром Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova   22.02.2026 - 18:59
Женщин выбрали "на вкус и цвет" как говорится. Кто пойдёт на премьеру оценит таланты. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   22.02.2026 - 18:43
Пицхелаури только и играть исторических особ с переделанным лицом. Губы надутые, скулы сделаны...... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Театр Наций покажет спектакль для взрослых по народным сказкам
Театр Наций в новом сезоне покажет спектакли с Евгением Мироновым, Павлом Артемьевым и Сати Спиваковой
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Мария Андреева (II)Мария БудбергФилипп ГуревичАнастасия ЛебедеваЛаура ПицхелауриАлександра РевенкоАнастасия Светлова
театры
МХАТНовокузнецкий драматический театрТеатр Наций

фотографии >>
Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького фотографии
Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького фотографии
Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького фотографии
Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.

День рождения >>

Ольга Будина
Аскар Ильясов
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Игорь Письменный
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Томас Джейн
Джульетта Мазина
Кайл МакЛахлен
Миу-Миу
Дебора Фалабелла
Мико Хьюз
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен