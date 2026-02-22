Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького

На малой сцене Театра Наций 6, 7 и 8 марта пройдут премьерные показы спектакля Филиппа Гуревича «Горький. Любовь». Постановка основана на одноименной пьесе Екатерины Гузёмы, написанной по письмам и воспоминаниям современников Максима Горького, уточняет пресс-служба театра.
Спектакль не стремится к документальной точности, в нем есть место мистификациям и художественному вымыслу. Отталкиваясь от биографий реальных женщин, он поднимает социально значимые вопросы — исследует роль женщины в обществе и семье, выявляет вынужденные компромиссы, говорит о правах и амбициях женщин. По словам режиссера Филиппа Гуревича, «это истории женщин, которые сопровождали Максима Горького на протяжении всей его жизни. Наша цель не в том, чтобы снять знаменитого советского писателя с пьедестала, мы хотим посмотреть на него как на человека из плоти и крови. Про великого мужчину рассказывают его женщины, а ведь женщина всегда все лучше знает про своего мужчину. Это спектакль про Горького без Горького. Впрочем, каждая из его возлюбленных сама по себе — достойная внимания личность».
Премьера спектакля «Горький. Любовь» состоялась в рамках фестиваля искусств «Горький +». Для Гуревича это не первый опыт работы в Театре Наций, в прошлом сезоне на малой сцене состоялась премьера спектакля «Сато». В 2023 году его спектаклю «Черная пурга» (Новокузнецкий драматический театр) вручили гран-при в номинации «Лучший спектакль малой формы» на XX Фестивале театров малых городов России, который проводится Театром Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
