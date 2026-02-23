Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности

В Новом Пространстве Театра Наций 24 и 25 марта состоятся премьерные показы постановки Дмитрия Крестьянкина «День закрытых дверей». Это документальный спектакль, основанный на интервью заключённых российских воспитательных колоний, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба Театра Наций
Социальный проект о судьбах подростков, совершивших преступления разной тяжести — это не попытка романтизировать криминальный опыт героев, а честный разговор, в центре которого – саморефлексия молодых преступников в условиях заключения. Важной частью спектакля является опыт неосужденного человека, оказавшегося в колонии в качестве посетителя всего на несколько часов. Автор проекта Дмитрий Крестьянкин сделал одним из героев спектакля театрального режиссёра и дал ему свое имя, добавив, таким образом, к вербатиму элемент автофикшна.
«Меня очень интересует тема свободы. Поэтому захотелось поговорить о ней с подростками, которые в силу возраста максимально её ценят и буквально требуют. И сделать это, я решил в местах, где свободы они максимально лишены, — говорит Дмитрий Крестьянкин. — Мне кажется, что должен получиться честный разговор о свободе, ответственности, ошибках, покаянии, любви и надежде».
После каждого показа у зрителей будет возможность принять участие в обсуждении увиденного с командой спектакля. Также в Новом Пространстве Театра Наций пройдут лекции от экспертов по психологии и социальному театру, приуроченные к премьере спектакля «День закрытых дверей».
