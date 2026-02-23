Кино-Театр.Ру
Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности

23 февраля
2026 год
23 февраля 2026
В Новом Пространстве Театра Наций 24 и 25 марта состоятся премьерные показы постановки Дмитрия Крестьянкина «День закрытых дверей». Это документальный спектакль, основанный на интервью заключённых российских воспитательных колоний, сообщает пресс-служба театра.

Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности
фото: Пресс-служба Театра Наций

Социальный проект о судьбах подростков, совершивших преступления разной тяжести — это не попытка романтизировать криминальный опыт героев, а честный разговор, в центре которого – саморефлексия молодых преступников в условиях заключения. Важной частью спектакля является опыт неосужденного человека, оказавшегося в колонии в качестве посетителя всего на несколько часов. Автор проекта Дмитрий Крестьянкин сделал одним из героев спектакля театрального режиссёра и дал ему свое имя, добавив, таким образом, к вербатиму элемент автофикшна.

«Меня очень интересует тема свободы. Поэтому захотелось поговорить о ней с подростками, которые в силу возраста максимально её ценят и буквально требуют. И сделать это, я решил в местах, где свободы они максимально лишены, — говорит Дмитрий Крестьянкин. — Мне кажется, что должен получиться честный разговор о свободе, ответственности, ошибках, покаянии, любви и надежде».

После каждого показа у зрителей будет возможность принять участие в обсуждении увиденного с командой спектакля. Также в Новом Пространстве Театра Наций пройдут лекции от экспертов по психологии и социальному театру, приуроченные к премьере спектакля «День закрытых дверей».

В спектакле заняты Иван Капорин, Анастасия Мишина, Анна Лобоцкая, Игорь Астапенко, Александра Маховикова, Елизавета Струнина и другие.
№ 1
Ангелина_Сокол   23.02.2026 - 18:38
Немного не поняла чем будет отличаться "документальный" спектакль от обычного? Тема вообще очень важная, особенно на фоне последних событий. читать далее>>
Ссылки по теме
Александра Ревенко, Лаура Пицхелаури, Анастасия Лебедева и Анастасия Светлова станут женщинами Максима Горького
Евгений Миронов и Владимир Машков вошли в состав Правительственного совета по кинематографии
«Последние» в театре «Шалом»: Как семейная драма становится притчей о власти
Дорогой Бог, приходи завтра: «Оскар и Розовая дама» Театрального агентства «Арт-Партнер»
Театр Наций покажет спектакль для взрослых по народным сказкам
персоны
Игорь АстапенкоИван КапоринДмитрий КрестьянкинАлександра МаховиковаАнастасия МишинаЕлизавета Струнина
театры
Театр Наций

Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности фотографии
Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности фотографии
Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности фотографии
Театр Наций поставит документальный спектакль о подростковой преступности фотографии
Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
