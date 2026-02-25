Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Олег Долин поставил «Ромео и Джульетту» на Вахтанговской сцене

25 февраля
2026 год
январь 2026
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости театра >>
25 февраля 2026
На Основной сцене Театра Вахтангова 28 февраля и 1 марта состоится премьера спектакля Олега Долина по трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Согласно пресс-службе театра, в постановке заняты Григорий Здоров, Полина Рафеева, Олег Лопухов, Мария Шастина, Юрий Красков, Ася Домская, Василий Серёгин, Даниил Бледный, Сергей Пинегин, Марфа Пашкова, Владимир Симонов-младший, Александр Колясников, Альбина Абрамова, Владислава Басова и Анастасия Джентилини.


Шекспир является величайшим английским поэтом, драматургом и самым знаменитым англичанином мировой истории. Автор 37 пьес, более полутора сотен сонетов и поэм. Его будущую мировую славу первым предсказал Бен Джонсон – младший современник, восторженный почитатель, ревнитель и соперник: «Он принадлежит не только своему веку, но всем временам».

В Вахтанговском театре есть своя большая шекспировская история. Еще Евгений Вахтангов говорил и писал о постановке «Гамлета», но он не успел осуществить свою мечту. Шекспир появится на афише только спустя десять лет с момента смерти создателя театра. На протяжении более чем вековой истории Вахтанговский театр 14 раз обращался к шекспировской драматургии, его пьесы ставили первые имена режиссуры: Николай Акимов («Гамлет», 1932), Иосиф Рапопорт («Много шума из ничего», 1936), Борис Захава («Гамлет», 1958), Евгений Симонов («Два Веронца», 1952 и «Антоний и Клеопатра», 1971), Рачия Капланян («Ричард III», 1976), Евгений Марчелли («Отелло», 2000), Владимир Мирзоев («Лир», 2003), Римас Туминас («Троил и Крессида», 2008), Анжелика Холина («Отелло», 2013), Автандил Варсимашвили («Ричард III», 2017) и Юрий Бутусов («Мера за меру», 2010 и «Король Лир», 2021). «Ромео и Джульетту» впервые поставил на Вахтанговской сцене в 1956-м Иосиф Рапопорт, заглавные роли исполняли Юрий Любимов и Людмила Целиковская. Спустя 70 лет Долин вновь обращается к бессмертной трагедии, его «Ромео и Джульетта» станет пятнадцатой шекспировской постановкой в Театре Вахтангова.


Гимн всепобеждающей любви, трагедия «Ромео и Джульетта» была написана в первый период творчества Шекспира в 1595-м и опубликована в Лондоне спустя два года. Влияние шекспировской трагедии на мировое искусство мало назвать «большим»: она по праву заняла первое место в ряду произведений о любви. Начиная со второй половины XVIII века, когда в Европе возродился интерес к Шекспиру и с тех пор никогда более не угасал, люди театра вновь и вновь по-разному выражали одну и ту же мысль, которую проще всего передать словами Лессинга: «Я знаю только одну трагедию, которую внушила любовь – это "Ромео и Джульетта"».

Это не первый опыт сотрудничества Олега Долина с Вахатнговским театром. В 2023-м он поставил на Симоновской сцене «Ночь перед Рождеством» по гоголевской повести, а в ноябре 2024-го на Новой сцене представил публике спектакль «Ионыч» по чеховскому рассказу. «Ромео и Джульетта» – его третья работа в Театре Вахтангова и дебют на Основной сцене. По словам Долина, «величина Шекспира такова, что самое сложное – и в подготовке к работе, и в самих репетициях – остановиться. Перестать вкапываться. Выбрать какой-то единственно верный вариант. Потому, что диапазон того, что он предлагает, огромен. Тут и театральность. И философия. И высота, и низость. Бытовой театр. Образный. Поэзия. Проза. В этом его колоссальная сила. Но здесь и сложность. И, пожалуй, "Ромео и Джульетта" – это квинтэссенция этого шекспировского мира, где человеческий дух, ведет неравный бой с "миром безобразия и зла". Эта пьеса очень интересно устроена. Тут, в отличие от прочих трагедий Шекспира, как будто нет отрицательных героев в привычном понимании. Есть трагедия случая. Трагедия стечения обстоятельств, приводящих, к тем или иным событиям. В этой пьесе все герои мне интересны – всем я симпатизирую, так или иначе».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Москве пройдет V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров
Главным режиссером Вахтанговского театра назначен Анатолий Шульев
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Николай АкимовДаниил БледныйЮрий БутусовАвтандил ВарсимашвилиЕвгений ВахтанговОлег ДолинАся ДомскаяБорис ЗахаваГригорий ЗдоровЮрий КрасковОлег ЛопуховЮрий ЛюбимовЕвгений МарчеллиВладимир МирзоевМарфа ПашковаСергей ПинегинИосиф РапопортПолина РафееваВасилий СерегинЕвгений СимоновРимас ТуминасАнжелика ХолинаЛюдмила ЦеликовскаяМария Шастина
театры
Театр им. Евг.Вахтангова

фотографии >>
Олег Долин поставил «Ромео и Джульетту» на Вахтанговской сцене фотографии
Олег Долин поставил «Ромео и Джульетту» на Вахтанговской сцене фотографии
Олег Долин поставил «Ромео и Джульетту» на Вахтанговской сцене фотографии
Олег Долин поставил «Ромео и Джульетту» на Вахтанговской сцене фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Аружан Джазильбекова
Иван Жвакин
Михаил Кузнецов
Максим Онищенко
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Кристьен Анхольт
Мануэль Гарсиа-Рульфо
Рашида Джонс
Теа Леони
Энсон Маунт
Джерран Хауэлл
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен