Олег Долин поставил «Ромео и Джульетту» на Вахтанговской сцене

На Основной сцене Театра Вахтангова
28 февраля и 1 марта состоится премьера спектакля Олега Долина
по трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта
». Согласно пресс-службе театра, в постановке заняты Григорий Здоров
, Полина Рафеева
, Олег Лопухов
, Мария Шастина
, Юрий Красков
, Ася Домская
, Василий Серёгин
, Даниил Бледный
, Сергей Пинегин
, Марфа Пашкова
, Владимир Симонов-младший, Александр Колясников, Альбина Абрамова, Владислава Басова и Анастасия Джентилини.
Шекспир является величайшим английским поэтом, драматургом и самым знаменитым англичанином мировой истории. Автор 37 пьес, более полутора сотен сонетов и поэм. Его будущую мировую славу первым предсказал Бен Джонсон – младший современник, восторженный почитатель, ревнитель и соперник: «Он принадлежит не только своему веку, но всем временам».
В Вахтанговском театре есть своя большая шекспировская история. Еще Евгений Вахтангов
говорил и писал о постановке «Гамлета», но он не успел осуществить свою мечту. Шекспир появится на афише только спустя десять лет с момента смерти создателя театра. На протяжении более чем вековой истории Вахтанговский театр 14 раз обращался к шекспировской драматургии, его пьесы ставили первые имена режиссуры: Николай Акимов
(«Гамлет», 1932), Иосиф Рапопорт
(«Много шума из ничего», 1936), Борис Захава
(«Гамлет», 1958), Евгений Симонов
(«Два Веронца», 1952 и «Антоний и Клеопатра», 1971), Рачия Капланян («Ричард III», 1976), Евгений Марчелли
(«Отелло», 2000), Владимир Мирзоев
(«Лир», 2003), Римас Туминас
(«Троил и Крессида», 2008), Анжелика Холина
(«Отелло», 2013), Автандил Варсимашвили
(«Ричард III», 2017) и Юрий Бутусов
(«Мера за меру», 2010 и «Король Лир», 2021). «Ромео и Джульетту» впервые поставил на Вахтанговской сцене в 1956-м Иосиф Рапопорт, заглавные роли исполняли Юрий Любимов
и Людмила Целиковская
. Спустя 70 лет Долин вновь обращается к бессмертной трагедии, его «Ромео и Джульетта» станет пятнадцатой шекспировской постановкой в Театре Вахтангова.
Гимн всепобеждающей любви, трагедия «Ромео и Джульетта» была написана в первый период творчества Шекспира в 1595-м и опубликована в Лондоне спустя два года. Влияние шекспировской трагедии на мировое искусство мало назвать «большим»: она по праву заняла первое место в ряду произведений о любви. Начиная со второй половины XVIII века, когда в Европе возродился интерес к Шекспиру и с тех пор никогда более не угасал, люди театра вновь и вновь по-разному выражали одну и ту же мысль, которую проще всего передать словами Лессинга: «Я знаю только одну трагедию, которую внушила любовь – это "Ромео и Джульетта"».
Это не первый опыт сотрудничества Олега Долина с Вахатнговским театром. В 2023-м он поставил на Симоновской сцене «Ночь перед Рождеством» по гоголевской повести, а в ноябре 2024-го на Новой сцене представил публике спектакль «Ионыч» по чеховскому рассказу. «Ромео и Джульетта» – его третья работа в Театре Вахтангова и дебют на Основной сцене. По словам Долина, «величина Шекспира такова, что самое сложное – и в подготовке к работе, и в самих репетициях – остановиться. Перестать вкапываться. Выбрать какой-то единственно верный вариант. Потому, что диапазон того, что он предлагает, огромен. Тут и театральность. И философия. И высота, и низость. Бытовой театр. Образный. Поэзия. Проза. В этом его колоссальная сила. Но здесь и сложность. И, пожалуй, "Ромео и Джульетта" – это квинтэссенция этого шекспировского мира, где человеческий дух, ведет неравный бой с "миром безобразия и зла". Эта пьеса очень интересно устроена. Тут, в отличие от прочих трагедий Шекспира, как будто нет отрицательных героев в привычном понимании. Есть трагедия случая. Трагедия стечения обстоятельств, приводящих, к тем или иным событиям. В этой пьесе все герои мне интересны – всем я симпатизирую, так или иначе».
